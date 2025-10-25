Sức mạnh người tiêu dùng kiến tạo nền kinh tế xanh, bền vững

Chính sự lựa chọn thông minh, sự đòi hỏi về chất lượng và sự minh bạch của người tiêu dùng đã tạo nên áp lực tích cực, buộc thị trường phải vận động, nâng cấp và trở nên lành mạnh hơn…

Từ ngày 24 - 26/10/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Chương trình "Consumer fest - Ngày hội tri ân người tiêu dùng".

Với gần 50 gian hàng của hơn 30 doanh nghiệp, đơn vị đến từ trong và ngoài nước, sự kiện dự kiến sẽ thu hút khoảng 20.000 - 25.000 lượt người tham quan (trực tiếp và trực tuyến).

QUYẾT ĐỊNH TIÊU DÙNG MỖI NGÀY LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ

Consumer fest không chỉ là dịp để các doanh nghiệp thể hiện sự tri ân đối với khách hàng đã tin tưởng và đồng hành, mà còn là diễn đàn kết nối, giao lưu, chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan.

Đây là cơ hội để cộng đồng người tiêu dùng được tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao; được nâng cao nhận thức và kỹ năng trong tiêu dùng thông minh, tiêu dùng có trách nhiệm. Đồng thời là dịp để các doanh nghiệp khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với người tiêu dùng, hướng tới mô hình phát triển bền vững, lấy người tiêu dùng làm trung tâm.

Chương trình cũng hướng đến mục tiêu lan tỏa những giá trị nhân văn và thông điệp tiêu dùng tích cực trong cộng đồng với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về quyền lợi, nghĩa vụ và vai trò trong nền kinh tế tiêu dùng hiện đại. Thúc đẩy xu hướng tiêu dùng thông minh, có trách nhiệm, lựa chọn sản phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc, thân thiện với môi trường. Tăng cường tinh thần ủng hộ sản phẩm nội địa, góp phần phát triển kinh tế trong nước và khuyến khích sản xuất bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, cho rằng “Ngày hội Tri ân người tiêu dùng” là sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh vai trò của người tiêu dùng, đồng thời lan toả các giá trị tích cực hướng tới nền kinh tế phát triển bền vững và hài hoà.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát biểu.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng và đổi mới sáng tạo, ông Trịnh Anh Tuấn khẳng định: "Người tiêu dùng không chỉ là đích đến, mà còn là động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế".

Chính sự lựa chọn thông minh, sự đòi hỏi về chất lượng và sự minh bạch của người tiêu dùng đã tạo nên áp lực tích cực, buộc thị trường phải vận động, nâng cấp và trở nên lành mạnh hơn. Sức mạnh của hàng triệu quyết định tiêu dùng mỗi ngày thực sự là tài sản vô giá của Quốc gia. Và để tiếp sức cho động lực quan trọng này, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc từ các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Chính phủ.

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG LÀ CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia kêu gọi sự chung tay hành động từ hai phía: cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Tuấn khuyến nghị tiếp tục đặt chữ "Tín" và chữ "Tâm" lên hàng đầu. Hơn thế, hãy tiên phong trong việc áp dụng công nghệ xanh, giảm thiểu rác thải và cung cấp sản phẩm thân thiện với môi trường. “Bảo vệ người tiêu dùng chính là con đường ngắn nhất để xây dựng thương hiệu bền vững và chinh phục thị trường tương lai”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Với người tiêu dùng, theo ông Tuấn, bảo vệ quyền lợi là trách nhiệm chung và trước hết là trách nhiệm của chính mỗi người tiêu dùng. Hãy là những người tiêu dùng thông thái: Chủ động tìm hiểu thông tin, chủ động lên tiếng khi quyền lợi bị xâm phạm. Đặc biệt, hãy là người tiêu dùng có trách nhiệm với xã hội: ưu tiên lựa chọn những sản phẩm bền vững, thân thiện môi trường để chung tay kiến tạo một xã hội tiêu dùng xanh, lành mạnh và văn minh.

Bà Phạm Thị Thuỳ Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho rằng việc gắn kết giữa doanh nghiệp – nhà nước – người tiêu dùng trong việc thúc đẩy một thị trường tiêu dùng lành mạnh, an toàn và bền vững là vô cùng quan trọng.

Bà Phạm Thị Thuỳ Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư, Tập đoàn Central Retail Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các cơ quan quản lý và xã hội ngày càng quan tâm hơn đến các vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển tiêu dùng nội địa, Central Retail Việt Nam luôn xác định đây là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của mình.

Tại hệ thống GO!, Tops Market, Central Retail không chỉ cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng, an toàn, minh bạch nguồn gốc, mà còn luôn đồng hành cùng nông dân, nhà sản xuất trong nước thông qua các chương trình Tuần hàng quảng bá cho hàng Việt, cụ thể như: Lễ hội “Tự hào Đặc sản Việt”; “Ngày hội trái cây Việt Nam”, “Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP”, “Kết nối cung cầu Hàng Việt vào siêu thị GO!”,…

Những hoạt động này đã và đang góp phần giúp hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, dễ hơn và bền vững hơn – đúng với tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

“Chúng tôi cũng tin rằng người tiêu dùng Việt Nam ngày nay không chỉ mua hàng hóa, mà họ còn lựa chọn những giá trị – giá trị của niềm tin, của sự tử tế và của trách nhiệm xã hội”, bà Linh nhận định.