Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Malaysia dự Hội nghi Cấp cao ASEAN 47

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Lý Hà
25/10/2025, 23:21
Tối 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tới Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 25 đến 28/10/2025 theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - nước Chủ tịch ASEAN 2025.
Đặc biệt, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam từ Hà Nội tới Kuala Lumpur, Malaysia lần này có Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Đoàn tùy tùng cùng đi.
Đoàn cán bộ chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương tham gia Đoàn công tác.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và các nước đối tác.
Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu Việt Nam gia các Hội nghị cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên duy trì và củng cố vai trò trung tâm và phát huy tiếng nói trách nhiệm của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển.
Chuyến công tác tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; tiếp tục đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, tăng độ tin cậy; triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030 và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Tối 25/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định các nhóm tội phạm này ngày càng chuyên nghiệp, có sự liên kết quốc tế, thậm chí hình thành “làng nghề” hoặc “tập đoàn” lừa đảo trực tuyến.
Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)...
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi người dân là trung tâm của mọi chính sách, ưu tiên phát triển ổn định, bền vững, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các quốc gia khác trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, y tế và giáo dục...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: