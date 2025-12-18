Thứ Năm, 18/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Kinh tế tuần hoàn: Động lực cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Tuấn Sơn

18/12/2025, 11:01

Trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn được xác định là một động lực then chốt của chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt tại phiên chuyên đề “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững”, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.
Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.

Theo ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nền kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu phải tạo ra bước đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra. Theo đó, đến năm 2030 Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được các mục tiêu này, tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo cần vươn tới mức hai con số.

Mô hình tăng trưởng mới không chỉ đặt trọng tâm vào tốc độ, mà phải bảo đảm đồng thời các yếu tố bền vững, toàn diện và bao trùm; nhấn mạnh chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. Mô hình này được định hình bởi việc triển khai đồng bộ bốn chuyển đổi mang tính cách mạng, gồm: chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; chuyển đổi năng lượng; và chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực.

Tại Việt Nam, nông nghiệp được ghi nhận là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp trên 15% GDP của quốc gia nhưng đồng thời cũng đóng góp gần 30% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn quốc. Vì vậy, xây dựng một nền nông nghiệp phát thải thấp, ứng dụng khoa học, công nghệ là một giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững của Việt Nam.

Được triển khai tại Việt Nam từ 2011, chương trình NCP đã giúp cải thiện sinh kế cho người nông dân, tạo tác động tích cực đối với môi trường.
Được triển khai tại Việt Nam từ 2011, chương trình NCP đã giúp cải thiện sinh kế cho người nông dân, tạo tác động tích cực đối với môi trường.

Từ góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Lê Công Thành nhấn mạnh rằng, thực tiễn thời gian qua ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, khi xu hướng xanh hóa sản xuất và tiêu dùng ngày càng lan tỏa. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp phát thải thấp đã được triển khai, với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và hợp tác xã trong việc ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát môi trường sản xuất, qua đó góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Trước đó, tháng 9/2025, Bộ cũng đã phê duyệt Đề án trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025–2035 nhằm hướng tới mục tiêu đưa lĩnh vực trồng trọt vào quỹ đạo phát thải thấp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cùng chia sẻ quan điểm về ưu tiên thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp, ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông công ty Nestlé Việt Nam, cho biết: “Tập đoàn Nestlé xác định phát triển các hệ thống thực phẩm tái sinh là trọng tâm chiến lược toàn cầu. Tại Việt Nam, chuyển đổi xanh được doanh nghiệp triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị cà phê, từ canh tác, chế biến đến tiêu dùng bền vững. Các sáng kiến và chương trình chuyển đổi phương thức canh tác cà phê theo hướng tái sinh của Nestlé không chỉ giúp nâng cao sinh kế cho nông dân mà còn góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, phát thải thấp.”

Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông, Nestlé Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.
Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông, Nestlé Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.

Với niềm tin phát triển bền vững là một hành trình của hợp tác, Nestlé Việt Nam cũng luôn tích cực và chủ động trong các mô hình hợp tác đa bên, lan tỏa các thực hành tốt về phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp để có thể cùng nhau đóng góp vào các mục tiêu chung của quốc gia. Đóng vai trò đồng chủ trì khối Tư của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam, Nestlé Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị hạt cà phê Việt Nam để thúc đẩy nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với mục tiêu xanh và bền vững. Khi Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn sẽ là nền tảng cho một Việt Nam thịnh vượng, cạnh tranh dài hạn. Nestlé cam kết tiếp tục đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, bao trùm và bền vững.

Từ khóa:

Kinh tế tuần hoàn Nestlé Việt Nam

Đọc thêm

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ở 4 lĩnh vực đổi mới công nghệ sạch, phát triển kinh tế tuần hoàn carbon thấp

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ở 4 lĩnh vực đổi mới công nghệ sạch, phát triển kinh tế tuần hoàn carbon thấp

Chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn gắn đổi mới công nghệ sạch là xu hướng tất yếu trên toàn cầu, hướng tới tăng trưởng bền vững, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Việc thúc đẩy ứng dụng các công nghệ sạch là một trong những nền tảng cốt lõi của kinh tế tuần hoàn, là chìa khóa nâng cao cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường…

Quảng Trị tính toán “mắt xích” mới cho Cụm năng lượng xanh tuần hoàn

Quảng Trị tính toán “mắt xích” mới cho Cụm năng lượng xanh tuần hoàn

Trong lộ trình thúc đẩy kinh tế xanh và chuyển dịch năng lượng, Quảng Trị đang xem xét đề xuất nghiên cứu Cụm năng lượng xanh tuần hoàn – mô hình tích hợp nhiều loại hình năng lượng tái tạo, được kỳ vọng mở ra dư địa tăng trưởng mới cho địa phương...

Châu Âu tính bỏ kế hoạch cấm động cơ đốt trong từ năm 2035

Châu Âu tính bỏ kế hoạch cấm động cơ đốt trong từ năm 2035

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 15/12 công bố kế hoạch bỏ lệnh cấm xe động cơ đốt trong từ năm 2035...

Việt Nam cần tới 8,5 tỷ USD để giải quyết toàn diện ô nhiễm nhựa

Việt Nam cần tới 8,5 tỷ USD để giải quyết toàn diện ô nhiễm nhựa

Theo lộ trình tài chính cho Hành động về nhựa (NPAP) tại Việt Nam đến năm 2030 ước tính sẽ cần từ 7,5 đến 8,5 tỷ USD để giải quyết toàn diện ô nhiễm nhựa...

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) là không gian để nhận diện các hành động chiến lược, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Cùng với đó là thảo luận các giải pháp để tăng trưởng nhanh nhưng bền vững...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường phân hóa tích cực, thanh khoản tiếp tục giảm mạnh

Chứng khoán

2

FPT và Vietnam Airlines: Kết nối nhân viên, xây dựng hạnh phúc

Dân sinh

3

Hải Phòng: Còn 4 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra năm 2025

Đầu tư

4

Vietnam Airlines ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn dịch vụ hàng không SATS

Đầu tư

5

Chính thức thí điểm dạy AI vào chương trình phổ thông ở mọi cấp học

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy