Phát triển kinh tế xanh ở Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Hai, 12/01/2026
Anh Khuê
12/01/2026, 15:10
Một năm trôi qua, Đồng bằng sông Cửu Long lại bước thêm một nấc trên hành trình chuyển mình đầy thử thách. Vẫn là vùng đất trù phú với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, những cánh đồng trải dài và bờ biển mở ra hướng gió lớn; nhưng phía sau vẻ bình lặng ấy là những chuyển động sâu sắc của một vùng đang tự điều chỉnh để tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới...
Đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng đất trù phú nhất Việt Nam, đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Năm 2025, kinh tế xanh đã trở thành trục tư duy chủ đạo, dẫn dắt quá trình tái cấu trúc toàn vùng.
Những thách thức từ ngập lụt, sạt lở, xâm nhập mặn và suy giảm tài nguyên đã buộc các địa phương phải nhìn lại cách thức tăng trưởng suốt nhiều thập niên qua. Thay vì tiếp tục đánh đổi môi trường, một tư duy mới đã hình thành: phát triển dựa trên nền tảng sinh thái vốn có.
Trong nhiều năm, cách ứng xử với thiên nhiên của vùng chủ yếu dựa trên tư duy kiểm soát, như đắp đê cao hơn và mở rộng sản xuất bằng mọi giá. Tuy nhiên, những hệ lụy như sụt lún đất và suy giảm nguồn nước ngọt đã cho thấy giới hạn của cách tiếp cận này.
Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong nhận thức: thay vì “chống lại” tự nhiên, nhiều địa phương đã chuyển sang “thích ứng” và “hài hòa” với sự thay đổi của càn khôn. Nước không còn chỉ được nhìn như một mối đe dọa, mà được xem là yếu tố cấu thành của hệ sinh thái, cần được quản lý linh hoạt.
Kinh tế xanh nổi lên như một dòng chảy xuyên suốt, không còn là khái niệm mang tính khẩu hiệu mà đang từng bước trở thành trục phát triển trong nhiều lĩnh vực. Nông nghiệp, trụ cột truyền thống của đồng bằng, là nơi thể hiện rõ nhất sự chuyển dịch này. Thay vì chạy theo sản lượng, nhiều địa phương chuyển sang nâng cao giá trị thông qua mô hình canh tác thích ứng, giảm phát thải và bảo vệ hệ sinh thái. Các mô hình lúa - tôm, tôm - rừng, nông nghiệp hữu cơ đang mở ra hướng đi mới về thị trường, chất lượng và giá trị gia tăng.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 2-2026 phát hành ngày 12/01/2026. Kính mời quý độc giả tìm đọc ở đây
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-2-2026.html
15:54, 07/01/2026
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Hội đồng có chức năng thẩm định, công nhận kết quả thăm dò trữ lượng, tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phát triển bền vững ngày càng trở thành thước đo cho cách doanh nghiệp vận hành, tăng trưởng và tạo ra giá trị dài hạn cho xã hội.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ nét, Quảng Trị đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển các mô hình cây trồng giảm phát thải, vừa bảo vệ môi trường vừa nâng cao giá trị sản xuất...
Ưu tiên hoàn thành quy trình kỹ thuật canh tác giảm phát thải và hệ thống đo đạc- báo cáo- thẩm định (MRV); từng bước thiết lập, vận hành hệ thống MRV và cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt. Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng và ban hành quy trình MRV cho cây lúa và cây cà phê; tổ chức các mô hình sản xuất giảm phát thải có thực hiện MRV...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: