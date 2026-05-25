KIS hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS trong ngày 25/5

Nhằm gia tăng trải nghiệm đầu tư số, KIS Việt Nam triển khai chương trình hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS vào ngày 15 và 25 hằng tháng, với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng mỗi khách hàng, góp phần tối ưu chi phí và gia tăng hiệu quả đầu tư.

Thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn sôi động trở lại khi thanh khoản dần cải thiện và tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn. Trong bối cảnh đó, bài toán tối ưu chi phí giao dịch tiếp tục là yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt với nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên hoặc có nhu cầu cơ cấu danh mục liên tục theo diễn biến thị trường.

GIAO DỊCH TRÊN IKIS, NHẬN HOÀN TOÀN BỘ PHÍ GIAO DỊCH VÀO NGÀY 15 VÀ 25 HÀNG THÁNG

Nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc gia tăng hiệu quả giao dịch, Chứng khoán KIS Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi hoàn 100% phí giao dịch trên ứng dụng iKIS vào ngày 15 và 25 hàng tháng. Theo thông tin từ website của Chứng khoán KIS, chương trình áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân của KIS, bao gồm cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mở mới tài khoản. Thời gian triển khai kéo dài từ ngày 15/04/2026 đến hết ngày 25/6/2026.

Cụ thể, trong các ngày ưu đãi 15 và 25 hàng tháng, khách hàng khi thực hiện giao dịch cổ phiếu thông qua ứng dụng iKIS sẽ được hoàn lại toàn bộ phí giao dịch phát sinh trong ngày. Mức hoàn tối đa lên tới 1.000.000 đồng cho mỗi khách hàng. Đáng chú ý, chương trình áp dụng cho toàn bộ giao dịch thực hiện trên cả hai tiểu khoản X và M thông qua ứng dụng iKIS. Tuy nhiên, phần phí Sở giao dịch 0,027% sẽ không nằm trong phạm vi được hoàn.

Trước đó, KIS từng triển khai hoàn phí vào ngày 15 hàng tháng.

Đại diện KIS cho biết, chương trình được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ nhà đầu tư giảm áp lực về chi phí, đặc biệt trong giai đoạn thị trường xuất hiện nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn hoặc nhu cầu giải ngân tăng mạnh. Trong thực tế, với những nhà đầu tư giao dịch có tần suất cao, chi phí giao dịch là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lợi nhuận. Việc được hoàn toàn bộ phí trong các ngày cố định hàng tháng giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm giao dịch, đồng thời tạo thêm động lực trải nghiệm nền tảng số.

Không chỉ tập trung vào yếu tố ưu đãi, chương trình còn phản ánh xu hướng cạnh tranh mới của ngành chứng khoán, khi trải nghiệm người dùng và chính sách phí ngày càng trở thành lợi thế quan trọng trong việc thu hút khách hàng cá nhân. Hiện nay, bên cạnh chất lượng tư vấn hay tốc độ xử lý lệnh, các công ty chứng khoán đang đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng giao dịch số với kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái đầu tư thuận tiện, linh hoạt và tối ưu hơn cho người dùng.

ĐẨY MẠNH TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ SỐ, GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Trong chiến lược phát triển hệ sinh thái giao dịch số, iKIS hiện là nền tảng được KIS tập trung đầu tư nhằm nâng cao trải nghiệm dành cho nhà đầu tư cá nhân. Ứng dụng được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ theo dõi thị trường, đặt lệnh nhanh, quản lý danh mục và cập nhật thông tin đầu tư ngay trên thiết bị di động.

Theo đại diện KIS, xu hướng đầu tư hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang nền tảng số nhờ tính thuận tiện, tốc độ xử lý và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. Điều này cũng khiến cuộc cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán không còn chỉ nằm ở mức phí mà còn ở chất lượng công nghệ và sự thuận tiện dành cho khách hàng.

Trong bối cảnh đó, các chương trình ưu đãi phí giao dịch được xem là giải pháp giúp gia tăng trải nghiệm thực tế cho nhà đầu tư, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng tiếp cận và làm quen với các nền tảng giao dịch mới. Đối với chương trình hoàn phí lần này, quy trình tham gia được thiết kế đơn giản nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng.

Nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập ứng dụng iKIS và thực hiện giao dịch cổ phiếu vào ngày 15 hoặc 25 hàng tháng trong thời gian diễn ra chương trình. Sau khi đáp ứng điều kiện, khoản hoàn phí sẽ được KIS tự động chuyển trực tiếp vào tiểu khoản X1 của khách hàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch đủ điều kiện.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, các chương trình hỗ trợ trực tiếp về chi phí sẽ có tác động đáng kể tới hành vi giao dịch của nhà đầu tư, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ hoặc nhà đầu tư cá nhân đang ưu tiên giao dịch online. Ngoài yếu tố tiết kiệm chi phí, việc khuyến khích giao dịch trên nền tảng số còn giúp doanh nghiệp gia tăng mức độ tương tác với khách hàng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán.

Với chương trình hoàn 100% phí giao dịch vào ngày 15 và 25 hàng tháng, Chứng khoán KIS kỳ vọng có thể mang đến thêm giá trị thực tế cho nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường đang dần sôi động trở lại, đồng thời tiếp tục mở rộng trải nghiệm đầu tư thuận tiện, linh hoạt và tối ưu hơn trên nền tảng iKIS.

* Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại website chính thức của Chứng khoán KIS (https://kisvn.vn/flash-trading-day/ )