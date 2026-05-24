Xu thế dòng tiền: Rủi ro đảo xu hướng, “kẹp hàng” nên hành động thế nào?

Các chuyên gia tỏ ra khá bi quan trước những diễn biến mới, mặc dù vẫn nhấn mạnh tác động của nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index chuyển xấu nhanh hơn. Nếu các cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục điều chỉnh, chỉ số có thể lùi lại kiểm định mốc 1800 điểm.

Điều bất lợi là trong tình huống các trụ kéo VN-Index lên đỉnh, đa số cổ phiếu có hiệu quả lợi nhuận không tương xứng. Ngược lại, diễn biến tuần qua lại cho thấy rất nhiều cổ phiếu phản ứng tiêu cực đồng nhịp với chỉ số ở chiều giảm. Các chuyên gia nhấn mạnh nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng với các cổ phiếu nóng, những cổ phiếu phục hồi kỹ thuật những ngày qua nhưng có nền tảng cơ bản kém.

Dù vậy lời khuyên là cũng không nhất thiết phải bán sạch toàn bộ danh mục kể cả trong tình huống VN-Index điều chỉnh. Những cổ phiếu có cơ bản tốt và không tăng thời gian qua đang hình thành nền giá vững chắc, áp lực điều chỉnh theo chỉ số sẽ sớm chậm lại. Nhà đầu tư vẫn có thể nắm giữ một phần cổ phiếu dài hạn sau khi đã rà soát kỹ lưỡng.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index giảm mạnh tuần qua và có khả năng rất cao đã tạo đỉnh sau khi thất bại trong việc đột phá qua vùng 1900-1920 điểm do các cổ phiếu dẫn dắt đã mất động lực. Có vẻ việc nhìn chỉ số vẫn đang ảnh hưởng lớn đến tâm lý chung khi độ rộng tổng thể rất kém. Liệu thị trường có rơi vào một điều chỉnh trên diện rộng trong ngắn hạn?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Sau 8 tuần VN-Index tăng liên tiếp từ vùng giá quanh 1600 điểm lên vùng đỉnh quanh 1920 điểm. Kết thúc tuần này, VN-Index giảm -2,31% so với tuần trước, về mức 1877,13 điểm, dưới vùng đỉnh tháng 1/2026. Xu hướng của chỉ số đã có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn trong tuần này. Rủi ro hình thành 2 đỉnh trung hạn tương ứng vùng đỉnh tháng 1/2026 và đỉnh tháng 5/2026. Với chỉ số, phần lớn mức tăng/giảm trong giai đoạn vừa qua chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm Vin Group. Diễn biến này, Trung tâm phân tích SHS đã nhận định và đưa ra các khuyến nghị cho nhà đầu tư trong các bản tin thị trường tuần qua.

Hiện tại chất lượng thị trường đang suy yếu. Ngắn hạn đa phần nhà đầu tư chịu áp lực thua lỗ ngắn hạn, khả năng sinh lợi ngắn hạn kém. Với diễn biến hiện tại, theo tôi VN-Index xu hướng ngắn hạn đã kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh liên tiếp. Chỉ số có rủi ro tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1800 điểm, nếu như không thể phục hồi vượt lên lại vùng kháng cự quanh 1900 điểm. Trong đó áp lực trên diện rộng có thể xảy ra đối với nhóm mã có tính chất đầu cơ cao, tỉ lệ đòn bẩy cao trong khi dư nợ ký quỹ cuối quý 1/2026 vẫn ở mức cao. Thực tế áp lực bán trên diện rộng đã xảy ra ở nhóm bất động sản trong những phiên cuối tuần.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, thực tế mặt bằng cổ phiếu đã bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh từ trước đó, thậm chí nhiều mã đã chiết khấu về vùng giá thấp nhất trong khoảng một năm trở lại đây. Việc VN-Index chưa giảm mạnh chủ yếu nhờ lực giữ điểm từ nhóm trụ lớn, khiến chỉ số tạo cảm giác ổn định hơn so với trạng thái thực bên trong thị trường. Tuy nhiên, phiên cuối tuần cũng cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt ở chính các nhóm từng đóng vai trò nâng đỡ như Vingroup hay Gelex. Điều này khiến bức tranh thị trường trở nên rõ ràng hơn theo hướng hầu hết các phân nhóm cổ phiếu đang đồng loạt suy yếu, thay vì phân hóa cục bộ như trước.

Dù vậy, điểm tích cực là nhiều cổ phiếu đã lùi về các vùng đáy hỗ trợ mạnh bắt đầu xuất hiện sự cân bằng và có lực cầu bắt đáy tham gia trở lại. Điều này cho thấy áp lực bán dù còn hiện hữu nhưng chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn diện rộng. Kịch bản thủng đáy ngắn hạn vẫn cần được tính đến, nhưng để kích hoạt tâm lý tiêu cực mạnh hơn có lẽ khi VN-Index đánh mất vùng 1800 điểm. Còn ở thời điểm hiện tại, đà giảm vẫn đang xuất hiện lực đỡ nhất định ở các vùng hỗ trợ quan trọng.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi, thị trường đang phát đi những tín hiệu cảnh báo về một rủi ro điều chỉnh ngắn hạn trên diện rộng do: i) Áp lực bán gia tăng rõ rệt ở vùng cao, thanh khoản tăng mạnh trong các phiên giảm, và nhóm trụ bị bán đồng loạt cho thấy sự phân phối tại vùng giá cao; ii) Khối nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng ở cả 5 phiên trong tuần cũng góp phần gia tăng sức ép lên thị trường chung.

Tuy nhiên, tôi cho rằng điều quan trọng lúc này không chỉ là nhìn vào mức giảm của chỉ số, mà là nhìn vào chất lượng dòng tiền. Nếu dòng tiền tiếp tục co hẹp, áp lực điều chỉnh có thể lan rộng hơn ở nhóm đầu cơ, nhóm đã tăng nóng hoặc các mã hồi phục kỹ thuật nhưng thiếu nền tảng tích lũy tốt. Ngược lại, những cổ phiếu có nền giá chặt, câu chuyện lợi nhuận rõ ràng và chưa bị kéo quá xa vẫn có thể chống chịu tốt hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng vùng 1900 – 1920 điểm vẫn là khu vực kháng cự mạnh, ở đó biến động chỉ số thường có biên độ lớn hơn. Thị trường đang vận động ở pha

sideway down” với khu vực hỗ trợ ngắn hạn tại mốc 1840 – 1850 điểm. Có lẽ VN-Index tiếp tục xu thế điều chỉnh ngắn trong tuần tới, đồng thời vẫn bao gồm kịch bản tích lũy với các phiên tăng/giảm đan xen – điều chỉnh tạo nền giá với kịch bản vượt đỉnh trong vòng 2-3 tuần tới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong trao đổi tuần trước anh chị cũng đã cảnh báo các cổ phiếu phục hồi ngắn hạn có rủi ro. Tuần qua khá nhiều cổ phiếu đã tạo “bẫy tăng giá”. Nếu lỡ “kẹp hàng”, nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong bối cảnh hiện tại, điều quan trọng là cần phân loại lại trạng thái cổ phiếu đang nắm giữ thay vì phản ứng theo cảm xúc sau các nhịp giảm mạnh. Thực tế, khá nhiều cổ phiếu vừa qua chỉ hồi phục mang tính kỹ thuật trong xu hướng suy yếu chung, nên khi dòng tiền không đủ mạnh để duy trì đà tăng, rất dễ xuất hiện “bull-trap”. Nếu đang “kẹp hàng”, theo tôi nhà đầu tư không nên bán tháo bằng mọi giá ở các vùng đã chiết khấu sâu, đặc biệt với những cổ phiếu đang lùi về vùng hỗ trợ mạnh hoặc bắt đầu xuất hiện lực cầu cân bằng trở lại.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn rõ rằng không phải cổ phiếu nào cũng sẽ phục hồi cùng thị trường. Những mã thanh khoản yếu, mất xu hướng dài hơn hoặc không còn câu chuyện hỗ trợ nên được ưu tiên cơ cấu khi xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật.

Ở giai đoạn này, chiến lược phù hợp hơn có lẽ là hạ kỳ vọng lợi nhuận, giữ tỷ trọng ở mức an toàn và tận dụng các nhịp hồi để tái cơ cấu danh mục thay vì cố bình quân giá mạnh. Khi thị trường chưa xác nhận tạo đáy rõ ràng, ưu tiên quản trị rủi ro vẫn quan trọng hơn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi, điều quan trọng nhất lúc này là không phản ứng theo cảm xúc. Khi rơi vào trạng thái “kẹp hàng”, nhà đầu tư thường dễ đưa ra các quyết định cảm tính sai lầm, thay vì đánh giá lại chất lượng vị thế. Với những mã tăng nóng nhờ dòng tiền ngắn hạn, nền tích lũy yếu, thanh khoản thất thường hoặc vừa xác nhận gãy xu hướng hồi phục, việc hạ tỷ trọng để giảm rủi ro là cần thiết. Ngược lại, với những cổ phiếu cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận vẫn rõ ràng, chỉ đang điều chỉnh cùng tâm lý chung của thị trường, nhà đầu tư không nhất thiết phải bán bằng mọi giá, mà nên quan sát thêm phản ứng cung – cầu ở các vùng hỗ trợ quan trọng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Chính vì thị trường vẫn trong xu thế vận động tích lũy và đi lên vượt đỉnh cho dù hiện tượng phân hóa vẫn đang diễn ra – một số cổ phiếu tăng giá hoặc giữ giá ổn định nhưng vẫn có nhiều cổ phiếu vẫn trong pha điều chỉnh tích lũy hoặc tạo đáy. Khá nhiều danh mục vẫn có hiệu suất “kém”, danh mục có thể cần đa dạng và tỷ trọng các cổ phiếu được kiểm soát tốt ở vị thế hợp lý.

Chiến lược phù hợp nhất hiện nay vẫn là giữ vững vị thế danh mục và hạn chế mua mới nếu danh mục đã cầm nhiều cổ phiếu, kể cả một phần là đòn bẩy. Nhà đầu tư vẫn nên đợi thị trường bước vào pha tăng điểm với thanh khoản vượt trội trở lại thì lúc đó cơ hội cơ cấu danh mục hoặc lựa chọn cổ phiếu mua tập trung thì tốt hơn. Ở đây yếu tố “timing” là rất quan trọng.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo quan điểm của tôi, nhà đầu tư cần phải quản trị rủi ro trong bối cảnh xu hướng của thị trường chung đang suy yếu sau giai đoạn tăng giá. Đối với các vị thế giao dịch ngắn hạn. Khi mở các vị thế ngắn hạn, nhà đầu tư cần phải kiểm soát mức dừng lỗ, nâng các mức dừng lỗ theo xu hướng tăng trưởng giá. Nếu lỡ “kẹp hàng”, nhà đầu tư nên đánh giá lại kỹ danh mục, xem xét tỉ trọng cổ phiếu hiện tại. Trong trường hợp tỉ trọng cao, danh mục mở rộng quá mức. Nhà đầu tư nên cơ cấu, giảm tỉ trọng ngắn hạn, nhất là các cổ phiếu yếu kém nhất trong danh mục nếu có.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhà đầu tư nước ngoài đang rút vốn rất mạnh, trong tháng 5 HoSE đã bị bán ròng hơn 14 ngàn tỷ đồng và từ đầu năm tới nay là gần 59 ngàn tỷ, lớn không kém 5 tháng đầu năm 2025. Theo anh chị đây là hệ quả của hoạt động tái cơ cấu dòng vốn đầu tư bình thường, hay khối ngoại đã “quá nản” với trạng thái kéo trụ và hiệu quả sinh lời thấp ở thị trường Việt Nam?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi, đợt bán ròng hiện tại là sự kết hợp của cả hai yếu tố: áp lực tái cơ cấu dòng vốn toàn cầu và sự thận trọng với hiệu quả đầu tư tại thị trường trong nước. Cụ thể, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất quốc tế, biến động tỷ giá và sức hút tương đối giữa các thị trường đang thay đổi nhanh, việc khối ngoại bán ròng mạnh trong thời gian qua trước hết phản ánh xu hướng tái phân bổ dòng vốn trên phạm vi rộng. Mặt khác, yếu tố thiếu cơ hội chất lượng để đầu tư nội tại khiến cho sự không chắc chắn của các nhà đầu tư tăng cao.

Tuy nhiên tôi vẫn đặt niềm tin vào sự quay trở lại của dòng vốn ngoại nhờ vào sự bổ sung của các doanh nghiệp niêm yết giúp kênh đầu tư chứng khoán trở nên đa dạng hơn, đồng thời tính minh bạch của thông tin cũng như chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện sẽ là cơ sở cho thị trường chứng khoán được nâng hạng và tiếp cận dòng vốn dồi dào của các định chế lớn trên thế giới.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Từ đầu tháng 5/2026 đến nay, trên HoSE khối ngoại đã bán ròng 14.436 tỷ đồng, lũy kế bán ròng 59.555 tỷ đồng từ đầu năm đến nay. Về mặt tâm lý tôi không chắc là khối ngoại “quá nản” hay không. Tuy nhiên nếu xét hiệu quả sinh lời ở thị trường Việt Nam cũng kém hấp dẫn nếu so với các thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Theo tôi, áp lực rút vốn liên tiếp là hệ quả của nhiều yếu tố. Đây là hoạt động tái cơ cấu của các quỹ ETF đang đầu tư vào thị trường cận biên. Các quỹ ETF này chịu áp lực rút vốn khỏi thị trường cận biên khi thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi trong tháng 9/2026. Đồng thời khi chiến sự Trung Đông xảy ra, khả năng xảy ra tình trạng hỗn loạn kéo dài, nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng tại trung tâm năng lượng của thế giới đang thúc đẩy nhà đầu tư, nhà quản lý quỹ bán tháo cổ phiếu để chuyển sang các danh mục an toàn khác. Điều này thúc đẩy áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục gia tăng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, áp lực bán ròng của khối ngoại hiện nay phản ánh yếu tố tái cơ cấu dòng vốn và thay đổi khẩu vị rủi ro toàn cầu, nhiều hơn là việc “mất niềm tin” với thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, đồng USD mạnh lên và chi phí vốn toàn cầu chưa hạ nhiệt, dòng vốn ngoại có xu hướng ưu tiên các tài sản an toàn hơn hoặc dịch chuyển về các thị trường có mức sinh lời và thanh khoản hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.

Dù vậy, tôi cho rằng đây chưa phải tín hiệu cho thấy khối ngoại rút lui mang tính cấu trúc khỏi thị trường Việt Nam. Nếu môi trường lãi suất toàn cầu hạ nhiệt, tỷ giá ổn định và thị trường quay lại trạng thái thanh khoản tích cực với độ lan tỏa tốt hơn, dòng vốn ngoại vẫn có khả năng quay trở lại, nhất là khi mặt bằng định giá của nhiều nhóm cổ phiếu đã chiết khấu đáng kể so với giai đoạn trước.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi nghĩ có lẽ cũng là bao gồm thêm nhiều lý do khác nữa. Có quá nhiều lý do hay nguyên ngân khiến các nhà đầu tư nước ngoài mua hay bán nhìn từ nhiều góc độ triển vọng kinh tế, nâng hạn thị trường, điều chỉnh danh mục định kỳ của các quỹ đầu tư chỉ số… Hoạt động của các quỹ đầu tư “cận biên” giảm sút hay việc điều chỉnh giảm tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ ở các nhóm cổ phiếu chưa kể những biến động về tỷ giá, lợi suất trái phiếu cũng có thể khiến các quỹ đầu tư, khối ngoại phải cân chắc cơ cấu lại danh mục. Nên ở đây lý do bán ròng cũng là khá nhiều nhưng cũng cần lưu ý về quy mô bán ròng so với thanh khoản trên thị trường Việt Nam cũng như xu thế giao dịch của khối này ở trong giai đoạn nửa cuối năm cũng có thể hoàn toàn khác.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Với đà giảm khá mạnh ở nhiều cổ phiếu, thậm chí là ngược hướng VN-Index trong nhịp kiểm định đỉnh lịch sử, những vị thế dài hạn cũng có thể đang thua lỗ. Nhà đầu tư nên thanh lý danh mục để phòng thủ tiền mặt hay kiên trì nắm giữ với tầm nhìn dài hơi?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở giai đoạn hiện tại theo tôi nhà đầu tư không nên quá bi quan theo hướng bán toàn bộ danh mục để phòng thủ, nhưng cũng chưa phù hợp để duy trì trạng thái nắm giữ thụ động bất chấp xu hướng. Điều quan trọng hơn là cần đánh giá lại chất lượng doanh nghiệp và trạng thái dòng tiền của từng cổ phiếu trong danh mục. Thực tế, nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh và chiết khấu sâu từ trước cả khi VN-Index điều chỉnh, nên áp lực bán bằng mọi giá ở vùng thấp hiện không còn hiệu quả. Thậm chí, một số nhóm đang bắt đầu xuất hiện lực cầu cân bằng quanh các vùng hỗ trợ dài hạn.

Vì vậy, với các vị thế dài hạn, tôi cho rằng nên ưu tiên giữ lại những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, bảng cân đối tài chính lành mạnh và còn khả năng thu hút dòng tiền khi thị trường ổn định trở lại. Ngược lại, các nhịp hồi kỹ thuật nên được tận dụng để cơ cấu giảm tỷ trọng ở những cổ phiếu yếu hơn thay vì cố nắm giữ bằng mọi giá.

Ở giai đoạn thị trường chưa xác nhận tạo đáy rõ ràng, việc duy trì danh mục ở trạng thái cân bằng giữa cổ phiếu – tiền mặt sẽ phù hợp hơn là đặt cược theo một chiều quá sớm.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tâm lý nhà đầu tư thường dễ bán cổ phiếu lãi và chỉ giữ cổ phiếu đang lỗ hoặc hành động giữ lâu hơn bao gồm cả các cổ phiếu lãi và cổ phiếu đang “âm”. Thông thường nếu cầm nhiều cổ phiếu, việc co gọn và cơ cấu danh mục luôn là điều ưu tiên làm đầu tiên để việc phân bổ tỷ trọng tiền/cổ phiếu trong danh mục hợp lý trong quá trình chờ đợi cơ hội tốt xuất hiện hay diễn biến thuận lợi của thị trường trở nên rõ nét hơn. Không phải cổ phiếu nào đang cầm cũng lãi hoặc việc mua xong cổ phiếu giảm ngay cũng không phải là điều gì đó quá xấu mà nên nắm giữ với tầm nhìn dài hơi hơn. Tôi cho rằng có lẽ chỉ trong vòng 1 – 3 tháng tới đây cơ hội tốt đối với thị trường sẽ lại xuất hiện.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi, trong bối cảnh hiện tại, việc tái cơ cấu danh mục cần được đặt trong tương quan với bức tranh kinh tế vĩ mô hơn là chỉ nhìn vào biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu. Tính bất ổn của kinh tế toàn cầu vẫn đang ở mức cao, đến từ rủi ro lãi suất có thể duy trì mặt bằng cao lâu hơn nếu lạm phát chưa hạ nhiệt bền vững, cùng với những bất ổn địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên tâm lý và dòng vốn toàn cầu. Trong môi trường như vậy, việc duy trì tỷ trọng quá lớn ở kênh cổ phiếu không còn là lựa chọn tối ưu về mặt lợi nhuận – rủi ro.

Thay vào đó, nhà đầu tư nên đánh giá lại danh mục theo mức độ nhạy cảm của từng nhóm cổ phiếu với chu kỳ kinh tế. Cụ thể, nên cân nhắc giảm tỷ trọng ở những cổ phiếu mang tính chu kỳ cao khi định giá không còn hấp dẫn, biên an toàn thu hẹp và triển vọng lợi nhuận có thể chịu tác động rõ hơn nếu môi trường vĩ mô kém thuận lợi. Ngược lại, với những doanh nghiệp vẫn còn câu chuyện riêng, nền tảng cơ bản tốt và còn tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn, việc tiếp tục nắm giữ có chọn lọc vẫn là chiến lược phù hợp.

Xét cho cùng, tái cơ cấu danh mục ở giai đoạn này không đồng nghĩa với việc rời bỏ thị trường, mà là cách để phân bổ lại rủi ro và tối ưu hiệu quả nắm giữ. Một tỷ lệ tiền mặt hợp lý không chỉ giúp danh mục trở nên linh hoạt hơn trước biến động, mà còn tạo dư địa để nhà đầu tư chủ động giải ngân tại những vùng giá hấp dẫn hơn trong thời gian tới khi cơ hội thực sự rõ ràng hơn.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo tôi nhà đầu tư nên đánh giá danh mục đầu tư, đánh giá kỹ triển vọng tăng trưởng của từng nhóm ngành, doanh nghiệp cụ thể. Trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, tăng trưởng tín dụng đang trong xu hướng giảm dần, căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn, bất định. Nhà đầu tư nên cân nhắc cơ cấu danh mục, nâng tỉ lệ tiền mặt để bảo đảm sức mua, quản trị rủi ro. Tỉ trọng hợp lý vẫn có thể duy trì khoảng 50-60% kiên trì nắm giữ theo quan điểm đầu tư đối với các doanh nghiệp chất lượng, đầu ngành.