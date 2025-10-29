HAG lên kế hoạch niêm yết hai công ty con

HAG sẽ đưa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên sàn năm 2026 và Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang niêm yết năm 2027.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con và các quyết định đầu tư.

Theo kế hoạch, HAG sẽ đưa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên sàn năm 2026 và Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang niêm yết năm 2027.

Hiện, Hưng Thắng Lợi Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, quản lý các vùng cây thức ăn, đàn heo và gia cầm.

Còn Gia Súc Lơ Pang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và cây trồng, có trang trại nuôi heo, quỹ đất canh tác lớn và cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho hệ thống của HAG.

Hai công ty này được giao tìm đơn vị tư vấn, định giá và xây dựng phương án phát hành. Ban tổng giám đốc HAG chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện.

Theo chỉ tiêu kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, HAG sẽ tiến hành trồng 2.000 ha cà phê giống Arabica trong năm 2025. Sau khi đã triển khai trồng thực tế đủ 2.000 ha này, Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư thêm 1.000 ha cà phê giống Arabica trong năm 2025. Nâng tổng diện tích cà phê đến hết năm 2025 lên 3.000 ha.

Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng vào năm 2028, HĐQT thống nhất triển khai các quyết định đầu tư trọng điểm trong giai đoạn 2026 - 2027. Cụ thể:

+ Cà phê: diện tích trồng mới dự kiến trong năm 2026 là 3.500 ha và năm 2027 là 3.500 ha. Như vậy, tổng diện tích cà phê đến cuối năm 2027 sẽ là 10.000 ha với tỷ lệ giống cây trồng là 70% Arabica và 30% Robusta.

+ Sầu riêng: diện tích hiện tại là 2.000 ha, diện tích trồng mới dự kiến là 1.000 ha trồng trong 2 năm 2026 và 2027. Tổng diện tích sầu riêng đến cuối năm 2027 sẽ là 3.000 ha.

HAG cũng dự kiến đầu tư xây dựng hai nhà máy chế biến cà phê quy mô lớn tại Lào có công suất 1.500 tấn/ngày và Việt Nam có công suất 700 tấn/ngày, ứng dụng công nghệ tiên tiến hướng đến sản xuất cà phê nhân chất lượng cao, tận dụng lợi thế về địa lý và thổ nhưỡng để định vị thương hiệu trên thị trường quốc tế và đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh để cấp đông sầu riêng với tổng diện tích kho 20.000m2 và 03 nhà máy chế biến sầu riêng đặt tại Lào và Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, HAG ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2025 đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ).

Đáng chú ý, doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 đạt 432 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ (351 tỷ đồng).

Theo giải trình từ HAG, thì lợi nhuận gộp tăng 153 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng; Chi phí bán hàng tăng 38 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 và lỗ khác tăng 28 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ Tập đoàn đã thanh lý một số tài sản không hiệu quả. Ngoài ra, các lĩnh vực khác của Tập đoàn không có biến động lớn.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu thuần của HAG đạt gần 5.063 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 4.193,7 tỷ) - trong đó, doanh thu trái cây tăng mạnh từ gần 2.884 tỷ lên hơn 4.408 tỷ đồng và doanh thu bán heo giảm mạnh từ 845 tỷ xuống chỉ còn 174 tỷ đồng...Lợi nhuận sau thuế tăng từ 851 hồi quý 3/2024 lên 1.311,8 tỷ đồng.

Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ -422,66 tỷ hồi quý 3/2024 thành lãi 824,6 tỷ đồng.