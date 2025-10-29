Thứ Tư, 29/10/2025

HAG lên kế hoạch niêm yết hai công ty con

HAG lên kế hoạch niêm yết hai công ty con

Hà Anh

29/10/2025, 14:01

HAG sẽ đưa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên sàn năm 2026 và Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang niêm yết năm 2027.

HAG dự kiến tổng diện tích sầu riêng đến cuối năm 2027 sẽ là 3.000 ha.
HAG dự kiến tổng diện tích sầu riêng đến cuối năm 2027 sẽ là 3.000 ha.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con và các quyết định đầu tư.

Theo kế hoạch, HAG sẽ đưa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên sàn năm 2026 và Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang niêm yết năm 2027.

Hiện, Hưng Thắng Lợi Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, quản lý các vùng cây thức ăn, đàn heo và gia cầm.

Còn Gia Súc Lơ Pang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và cây trồng, có trang trại nuôi heo, quỹ đất canh tác lớn và cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho hệ thống của HAG.

Hai công ty này được giao tìm đơn vị tư vấn, định giá và xây dựng phương án phát hành. Ban tổng giám đốc HAG chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện.

Theo chỉ tiêu kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, HAG sẽ tiến hành trồng 2.000 ha cà phê giống Arabica trong năm 2025. Sau khi đã triển khai trồng thực tế đủ 2.000 ha này, Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư thêm 1.000 ha cà phê giống Arabica trong năm 2025. Nâng tổng diện tích cà phê đến hết năm 2025 lên 3.000 ha.

Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng vào năm 2028, HĐQT thống nhất triển khai các quyết định đầu tư trọng điểm trong giai đoạn 2026 - 2027. Cụ thể:

+ Cà phê: diện tích trồng mới dự kiến trong năm 2026 là 3.500 ha và năm 2027 là 3.500 ha. Như vậy, tổng diện tích cà phê đến cuối năm 2027 sẽ là 10.000 ha với tỷ lệ giống cây trồng là 70% Arabica và 30% Robusta.

+ Sầu riêng: diện tích hiện tại là 2.000 ha, diện tích trồng mới dự kiến là 1.000 ha trồng trong 2 năm 2026 và 2027. Tổng diện tích sầu riêng đến cuối năm 2027 sẽ là 3.000 ha.

HAG cũng dự kiến đầu tư xây dựng hai nhà máy chế biến cà phê quy mô lớn tại Lào có công suất 1.500 tấn/ngày và Việt Nam có công suất 700 tấn/ngày, ứng dụng công nghệ tiên tiến hướng đến sản xuất cà phê nhân chất lượng cao, tận dụng lợi thế về địa lý và thổ nhưỡng để định vị thương hiệu trên thị trường quốc tế và đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh để cấp đông sầu riêng với tổng diện tích kho 20.000m2 và 03 nhà máy chế biến sầu riêng đặt tại Lào và Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, HAG ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2025 đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ).

Đáng chú ý, doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 đạt 432 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ (351 tỷ đồng).

Theo giải trình từ HAG, thì lợi nhuận gộp tăng 153 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng; Chi phí bán hàng tăng 38 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 và lỗ khác tăng 28 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ Tập đoàn đã thanh lý một số tài sản không hiệu quả. Ngoài ra, các lĩnh vực khác của Tập đoàn không có biến động lớn.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu thuần của HAG đạt gần 5.063 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 4.193,7 tỷ) - trong đó, doanh thu trái cây tăng mạnh từ gần 2.884 tỷ lên hơn 4.408 tỷ đồng và doanh thu bán heo giảm mạnh từ 845 tỷ xuống chỉ còn 174 tỷ đồng...Lợi nhuận sau thuế tăng từ 851 hồi quý 3/2024 lên 1.311,8 tỷ đồng.

Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ -422,66 tỷ hồi quý 3/2024 thành lãi 824,6 tỷ đồng.

Quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu từ bán heo giảm mạnh chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng

18:50, 21/10/2025

HAG chuyển đổi 300 tỷ đồng nợ thành vốn góp tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai

07:19, 15/10/2025

HAG hoán đổi cổ phiếu thành công, khoản xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng

09:22, 28/09/2025

Từ khóa:

Cà phê chứng khoán Gia Súc Lơ Pang HAG Hưng Thắng Lợi Gia Lai niêm yết hai công ty con sầu riêng

SCIC chuyển nhượng 370.7 triệu cổ phiếu FPT Telecom về Bộ Công an

Giao dịch dự kiến được thực hiện ngoài hệ thống từ ngày 31/10-28/11, với mục đích chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, theo biên bản ký ngày 16/07/2025.

Nhà đầu tư quốc tế gia tăng niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam

Nhà đầu tư quốc tế gia tăng niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam

Môi trường đầu tư ổn định và chính sách minh bạch đang giúp Việt Nam củng cố vị thế trong mắt nhà đầu tư toàn cầu. Dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng và thị trường tài chính bước vào giai đoạn phát triển mới…

SMC bị xử phạt và truy thu thuế hơn 26 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Quý 3/2025 đã có lãi, DQC nêu biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát

DQC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục như triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh, đàm phán giảm giá nguyên vật liệu, tinh gọn bộ máy, cắt giảm chi phí.

Vợ Giám đốc chi nhánh TCBS muốn bán toàn bộ cổ phần

Bà Nguyễn Thu Trang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (mã TCX-HOSE).

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

Tổng thống Trump muốn ông Bessent làm Chủ tịch Fed?

Thế giới

2

Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025

Tiêu điểm

3

TP. Hồ Chí Minh tham vọng xây dựng một "Silicon Valley" của Việt Nam

Kinh tế số

4

Bị Mỹ trừng phạt, hãng dầu lửa Nga bán tài sản ở nước ngoài

Thế giới

5

HAG lên kế hoạch niêm yết hai công ty con

Doanh nghiệp niêm yết

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy