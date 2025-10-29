Thứ Tư, 29/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025

Việt An

29/10/2025, 14:23

Tham dự hội nghị lần này cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”...

Chủ tịch nước Lương Cường.
Chủ tịch nước Lương Cường.

Vào lúc 14h50 ngày 29/10 theo giờ địa phương (tức 12h50 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc), bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung.

Đón Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay về phía Hàn Quốc có Giám đốc Học viện Ngoại giao Choi Hyung Chan cùng lãnh đạo thành phố Busan. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan, cùng cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Với chủ đề “Xây dựng một ngày mai bền vững” và ba ưu tiên chính về Kết nối, Đổi mới và Thịnh vượng, Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 được kỳ vọng là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo APEC duy trì đối thoại, củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác để tìm kiếm giải pháp cho các thách thức kinh tế, thương mại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, bao trùm trong khu vực.

Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc duy trì đà hợp tác APEC trong bối cảnh hợp tác và liên kết kinh tế quốc tế đứng trước nhiều thách thức. Việt Nam đã góp phần làm cho các nội dung hợp tác APEC ngày càng phong phú và toàn diện, đưa APEC thích ứng với những biến chuyển của tình hình quốc tế và bắt kịp những xu hướng phát triển mới của thời đại, khẳng định vai trò không thể thiếu của APEC trong việc thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Tham dự hội nghị lần này cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”; đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực, chuẩn bị cho việc đăng cai APEC 2027.

Trên bình diện song phương, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là dịp để hai bên tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được thời gian qua, đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đóng góp thực chất và hiệu quả hơn cho sự phát triển của mỗi nước trong giai đoạn phát triển quan trọng hiện nay.

Trong khuôn khổ tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC, dự kiến Chủ tịch nước sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ tham dự, đối thoại và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025, qua đó sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ và sát cánh cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mớ

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

10:13, 29/10/2025

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan

08:26, 29/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi

07:12, 24/10/2025

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi

Đọc thêm

Dòng vốn cần được định hướng chiến lược vào lĩnh vực tạo giá trị gia tăng và việc làm ổn định

Dòng vốn cần được định hướng chiến lược vào lĩnh vực tạo giá trị gia tăng và việc làm ổn định

Thị trường vốn phải trở thành mạch máu của sản xuất, không phải sân chơi của đầu cơ. Dòng vốn cần được định hướng chiến lược vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo, hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghệ cao và kinh tế xanh – những trụ cột tạo giá trị gia tăng và việc làm ổn định cho đất nước…

Xây dựng vị trí việc làm cần quan tâm chế độ chính sách cho công chức

Xây dựng vị trí việc làm cần quan tâm chế độ chính sách cho công chức

Nhiều địa phương phản ánh tình trạng đội ngũ cán bộ cơ sở đang phải gánh thêm nhiều việc, nhiều phần việc do tinh giản biên chế nhưng thu nhập chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến tâm lý, động lực và hiệu quả công tác...

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao nội lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao nội lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Nhiều ý kiến đại biểu khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên diện rộng ở miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên diện rộng ở miền Trung

Sáng sớm 29/10, trước tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương để tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Sáng 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

Tổng thống Trump muốn ông Bessent làm Chủ tịch Fed?

Thế giới

2

Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025

Tiêu điểm

3

TP. Hồ Chí Minh tham vọng xây dựng một “Silicon Valley” của Việt Nam

Kinh tế số

4

Bị Mỹ trừng phạt, hãng dầu lửa Nga bán tài sản ở nước ngoài

Thế giới

5

HAG lên kế hoạch niêm yết hai công ty con

Doanh nghiệp niêm yết

