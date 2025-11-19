Kỳ vọng gì ở cổ phiếu nhóm xuất khẩu trong thời gian tới?

Hiệu suất cổ phiếu trong nhóm Xuất nhập khẩu Logistic và Tiêu dùng bán lẻ đã và đang có sự phân hóa rõ nét trong giai đoạn vừa qua.

Cập nhật triển vọng cổ phiếu nhóm xuất khẩu mới đây, Chứng khoán BSC nhấn mạnh kịch bản thận trọng hơn trong cuối 2025 và đầu năm 2026, dựa trên cơ sở bối cảnh ngành chưa có dấu hiệu khởi sắc và tăng trưởng được dẫn dắt bởi số ít doanh nghiệp.

Quý 3 vừa qua ghi nhận diễn biến tích cực khi thuế suất đối ứng giảm từ 46% xuống 20%, hỗ trợ duy trì năng lực cạnh tranh tương đối của Việt Nam. Theo chuyên gia đánh giá, bước đầu thuế quan chưa có tác động lớn đầu nhu cầu tháng 9-10/2025 và ứng với mức thuế 20% ảnh hưởng từ 2% đến dưới 8% lên giá bán cuối cùng. Do đó chưa có tác động đáng kể lên nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn.

Riêng các mặt hàng đặc thù thuế suất cao hơn như nội thất, dự kiến sẽ chịu áp lực lớn hơn trong giai đoạn tới.

Các doanh nghiệp xuất khẩu đã chủ động thực thi các biện pháp thích ứng để duy trì thị phần thông qua: Cam kết ổn định nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tích trữ của đối tác khi thuế quan biến động; Chủ động chốt đơn hàng cho cả năm 2025; Xây dựng cơ chế chia sẻ chi phí thuế quan nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và bảo vệ quan hệ đối tác dài hạn.

Ngày 26/10/2025, Mỹ và Việt Nam công bố khung thỏa thuận thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng và dự kiến hoàn tất thỏa thuận trong tuần tới: Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ, sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, theo Sắc lệnh Hành pháp 14257 (ban hành ngày 2/4/2025);

Mỹ sẽ xác định các sản phẩm trong Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp 14346 (ban hành ngày 5/9/2025) để áp dụng mức thuế đối ứng 0% – tức miễn thuế cho một số mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam.

Ngoài ra, hai nước cũng cam kết cam kết làm việc để giải quyết các rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến thương mại song phương, bao gồm các lĩnh vực ưu tiên và tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, bao gồm xử lý hành vi lẩn tránh thuế và phối hợp kiểm soát xuất khẩu.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất Hoa Kỳ công nhân Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3. Theo đề xuất này, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị và chỉ đạo các quan chức cao cấp Hoa Kỳ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại Hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.

Quan điểm BSC cho rằng cần thêm các thông tin chi tiết hơn liên quan đến thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đặc biệt liên quan đến các điều khoản về nguồn gốc xuất xứ và lĩnh vực ưu tiên và thỏa thuận tiếp theo của các đối tác lớn khác Như Trung Quốc và Ấn Độ... với Hoa Kỳ, nhằm đưa ra quan điểm cụ thể với từng ngành liên quan.

Hiệu suất cổ phiếu trong nhóm Xuất nhập khẩu Logistic và Tiêu dùng bán lẻ đã và đang có sự phân hóa rõ nét gồm nhóm cổ phiếu chịu tác động của thuế quan và tăng trưởng chậm lại có hiệu suất thấp hơn VN-Index tăng 31% từ đầu năm; trong khi nhóm cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng (ANV, HAH) có hiệu suất tích cực hơn so với VN-Index ghi nhận phục hồi, trên +50% nhằm phản ánh với kì vọng tăng trưởng tích cực giai đoạn 2025-2026.

Trên cơ sở đó, BSC đưa ra hai nhóm để đầu tư. Nhóm thứ nhất đón nhận cơ hội từ thị trường điều chỉnh để đầu tư các cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng như: ANV - Nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường mới; GMD – Khai thác hiệu quả, mở rộng công suất

Nhóm cổ phiếu đã ghi nhận chiết khấu, nhưng cần chờ đợi cú bật về kết quả kinh doanh /catalyst gồm: VHC, TNG, MSH, HAH.

Ngoài ra, BSC cũng lưu ý một số yếu tố rủi ro có thể tác động đến triển vọng cổ phiếu trong giai đoạn tới. Tác động của thuế quan dẫn dắt hay đổi luồng thương mại toàn cầu cùng với nhu cầu tiêu dùng suy giảm có thể gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết.

Áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi quá trình nâng hạng thị trường cần thêm thời gian và dòng tiền có thể bị phân tán vào các đợt IPO cuối năm 2025.