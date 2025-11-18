Cá nhân hôm nay mua ròng những cổ phiếu nào?

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 269.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 29.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, cá nhân rong nước mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản.
Thị trường vẫn đi lên trong nghi ngờ dù số điểm lấy được hôm nay là không đáng kể. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch tăng thêm 5,50 điểm nữa tiến về vùng giá 1.659,92 với độ rộng 161 mã giảm điểm trên 152 mã tăng.
Xu hướng phân hóa ngày càng rõ rệt hơn. Cổ phiếu ngân hàng hôm nay bỏ cuộc ở nhóm Cổ phần Nhà nước như VCB, BID trong khi nhóm tư nhân vốn hóa lớn tiếp tục giữ vững phong độ. VPB tăng 2,49% trong khi HDB, STB, OCB, EIB vẫn được kéo lên mạnh mẽ.
Nhóm chứng khoán tương tự hàng loạt cổ phiếu duy trì được sắc xanh gồm SSI, VND, VCI. Bất động sản ngoại trừ họ nhà Vingroup như VIC tăng 1,38%, VHM tăng 2,11%, VRE tăng 0,47% hay NVL tăng gần 5% thì hầu hết còn lại quay đầu điều chỉnh PDR, DXG, NLG, DIG.
Quan điểm diều hâu của FED về đợt hạ lãi suất tháng 12 khiến chứng khoán thế giới giảm điểm, tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Mặc dù vậy, so với các thị trường châu Á có một phiên chiều bay màu khá nặng thì VN-Index đã trụ vững hơn.
Top cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay vẫn là VIC, VHM, VPB, CTG, HVN, NVL, HPG. Trong khi đó, lo ngại về cách tính thuế hộ kinh doanh mới đây đã ảnh hưởng đến tiêu dùng trong nước, nhóm bán lẻ gặp áp lực bán ra. Hàng loạt cổ điều chỉnh sâu như VNM, MSN, PNJ.
Thảm nặng nhất là nhóm đầu tư công và năng lượng, công nghệ thông tin. Cổ phiếu đỏ rực cả một góc bảng điện. Thanh khoản vẫn tương đương so với hôm qua đạt hơn 24.000 tỷ đồng.
Điểm sáng là khối ngoại không còn bán ròng nhiều. Giá trị bán ròng hôm nay chỉ còn 80.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 120.2 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, VPB, CTG, TCX, TPB, TCB, PVD, NVL, DGW.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, MBB, VCI, STB, VRE, VND, HCM, GEX, SHB.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 269.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 29.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VJC, SHB, VPI, VIC, VCI, MBB, VRE, MSN, PLX, ACB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: HPG, VPB, VIX, PVD, DGW, MWG, TCB, HAH, GEE.
Tự doanh bán ròng 365.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 379.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm CII, MBB, TPB, PVD, GAS, DCM, E1VFVN30, PNJ, CTR, FUEVFVND. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HDB, HPG, ACB, VIC, MWG, FPT, VNM, MSN, TCB, FRT.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 143.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 469.4 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có HPG, FPT, CTG, VPI, VJC, TPB, TCX, CII, SHB, KDH. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, STB, MBB, VCI, MWG, GEX, MSN, HCM, VSC, HDB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.811,9 tỷ đồng, giảm -9,4% so với phiên liền trước và đóng góp 11,3% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu PVD, với 4,7 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 131 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân, và 6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 166,3 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Kho bãi trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Ngân hàng, Thực phẩm. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.
19:13, 18/11/2025
Đợt chốt lời ngắn hạn đã rõ hơn trong phiên hôm nay. Thực ra liên tục mấy ngày gần đây cũng đã lẻ tẻ có chốt lời, nhưng hôm nay là giảm đồng loạt và biên độ cũng lớn hơn. Nhịp điều chỉnh này là tốt cho tất cả.
Áp lực chốt lời đã gia tăng rõ rệt trong phiên chiều nay, không chỉ khiến độ rộng co hẹp thêm mà mặt bằng giá cũng thấp hơn đáng kể so với phiên sáng. VN-Index giảm 0,66% nhưng tới 120 cổ phiếu giảm quá 1%.
Mặc dù VN-Index giảm khá nhẹ sáng nay nhưng độ rộng vẫn thể hiện số mã đỏ nhiều gấp 2,6 lần số xanh. Hơn 90 cổ phiếu đang giảm quá 1% và thanh khoản tổng thể duy trì thấp cho thấy dòng tiền đã rút lui khá sâu.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
