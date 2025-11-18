Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng khỏi Việt Nam

Giá trị rút ròng ở nhóm quỹ ETF ngoại tuần qua là hơn 37 tỷ đồng, phần lớn ở quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF (-33 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VanEck Vietnam ETF cũng bị rút rồng hơn 2 tỷ đồng.

Trong tuần từ ngày 10/11 - 14/11/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 19 tỷ đồng sau 3 tuần liên tiếp ở trạng thái âm.

Trong đó, diễn biến vào ròng diễn ra ở 9/25 quỹ, tập trung ở nhóm quỹ ETF nội. Cụ thể, các quỹ ETF nội ghi nhận giá trị vào ròng đạt hơn 57 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 2 quỹ do Dragon Capital quản lý là VFMVN Diamond ETF (+40,9 tỷ đồng) và VFM VN30 ETF (+19,8 tỷ đồng). Ngoài ra, quý SSIAM VNFIN LEAD ETF cũng được vào ròng gần 6 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ Kim Growth VN30 ETF lại bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan rút ròng 100 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VEM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 7,4 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 12 tỷ đồng, tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 gần 15,6 nghìn tỷ đồng. Tại ngày 14/11/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 61,8 nghìn tỷ đồng, tăng +8,2% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong ngày 14/11 bao gồm MSN, VPB, PNJ, GMD, ACB, chủ yếu đến từ lực bán ròng của quỹ Xtrackers FTSE Vietnam ETF. Ngược lại, top các cổ phiếu được mua ròng bao gồm MBB, VPB, PNJ, GMD, ACB.

Riêng trong ngày 17/11/2025, quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF quay trở lại bị rút ròng 7 tỷ đồng sau 14 phiên không có biến động dòng tiền. Quỹ nội VEM VN30 ETF ghi nhận vào ròng hơn 33 tỷ đồng trong khi quỹ VFM VNDiamond ETF và quỹ VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Đối với dòng vốn ngoại nói riêng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2281.0 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2733.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, HPG, VIC, PVD, TCB, MSN, HAG, SAB, SHB, PVT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VCI, HDB, MBB, VRE, VIX, DXG, VND, EIB.

Về dòng vốn toàn cầu, dòng vốn vào quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã giảm đáng kể trong tuần tính đến ngày 12/11 do lo ngại về định giá công nghệ tăng cao và dấu hiệu thị trường lao động Mỹ suy yếu đã thúc đẩy tâm lý tránh rủi ro.

Theo dữ liệu của LSEG, các nhà đầu tư toàn cầu chỉ mua 4,11 tỷ USD cổ phiếu trong tuần, giảm mạnh so với mức mua ròng 22,27 tỷ USD của tuần trước.

Các quỹ đầu tư cổ phiếu châu Á đã nhận được 3,04 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ năm liên tiếp dòng vốn đổ vào, và dẫn đầu dòng vốn khu vực. Các quỹ đầu tư Mỹ cũng mua ròng 1,15 tỷ USD, trong khi các quỹ đầu tư châu Âu chứng kiến ​​dòng vốn rút ra 1,87 tỷ USD.

Lĩnh vực công nghệ thu hút 2,59 tỷ USD, vẫn là mức thấp nhất trong bốn tuần. Các nhà đầu tư cũng rót thêm vốn vào các quỹ đầu tư vào lĩnh vực y tế và công nghiệp, lần lượt là 915,2 triệu USD và 326 triệu USD.