Kỳ vọng từ doanh nghiệp tại VPSF 2025: Biến đối thoại thành giải pháp cụ thể

Chiều 15/9/2025, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF 2025), phiên đối thoại cấp Bộ ngành đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, ngành quản lý cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình nhằm làm rõ khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn vận hành, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cho khu vực tư nhân – động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

ĐƯA CHÍNH SÁCH ĐẾN GẦN HƠN VỚI THỰC TIỄN

Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam - VPSF 2025 có chủ đề “Đồng hành trong phát triển kinh tế tư nhân” thu hút sự tham dự của nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, Phiên đối thoại cấp Bộ ngành buổi chiều 15/9 được xem là một trong những nội dung trọng tâm. Phiên đối thoại tạo không gian để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, phản ánh khó khăn với các cơ quan quản lý. Các chủ đề thảo luận trải rộng từ cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ đến phát triển bền vững.

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Uỷ viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng phiên đối thoại - nhấn mạnh tầm nhìn cho khu vực kinh tế tư nhân: Biến các chính sách về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo (STID) trở thành bệ phóng cho doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối theo chuẩn quốc tế; đồng thời huy động nguồn lực xã hội và từng bước gỡ bỏ rào cản thủ tục để tạo môi trường thuận lợi hơn cho khu vực tư nhân phát triển.

Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam - VPSF 2025 diễn ra tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập Ví MoMo chỉ ra những thách thức hệ thống của khối tư nhân, đó là việc thiếu nhân lực chất lượng; thể chế và thủ tục còn vướng, hạ tầng và hệ sinh thái chưa đồng đều; khó tiếp cận vốn tăng trưởng; niềm tin tài chính với doanh nghiệp đổi mới còn hạn chế.

Nhấn mạnh tác động của đối mới trong chính sách, thể chế, ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng: “Nếu có chính sách phù hợp, công nghệ tài chính (fintech) sẽ trở thành động lực tăng trưởng tài chính số và góp phần giúp nhiều thành phần tham gia vào dòng chảy tài chính chính thống, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và Nhà nước”.

MEEY GROUP: MINH BẠCH DỮ LIỆU VÀ CHUẨN HÓA QUẢN TRỊ

Tham dự phiên chuyên đề “Khoa học công nghệ – Đổi mới sáng tạo – Sức bật để vươn mình” tại VPSF 2025, Meey Group – doanh nghiệp proptech đang xây dựng hệ sinh thái công nghệ bất động sản – mang tới góc nhìn từ một lĩnh vực mới nổi nhưng có tiềm năng lớn. Đại diện Meey Group đã tập trung thảo luận về giải pháp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân.

Hưởng ứng với phát biểu của bà Trương Lý Hoàng Phi khi ví dữ liệu như “dầu mỏ” trong bối cảnh kinh tế số hiện nay, đại diện Meey Group cho rằng, dữ liệu là yếu tố tiên quyết giúp doanh nghiệp công nghệ đáp ứng tốt các quy định và biến dữ liệu trở thành lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, chuẩn hóa quản trị được xem là nền tảng để mở rộng quy mô và thu hút nguồn lực quốc tế.

Meey Group tham dự Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam VPSF 2025. Ảnh: Meey Group.

Ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch Meey Group khẳng định: “Đối với doanh nghiệp công nghệ, minh bạch dữ liệu vừa là yêu cầu kỹ thuật, vừa thể hiện cam kết với thị trường và nhà đầu tư. Chuẩn hóa quản trị chính là con đường tất yếu để doanh nghiệp Việt Nam vừa gắn kết với chính sách quốc gia, vừa vươn ra quốc tế.”

“QUẢN LÝ THÔNG MINH TRONG MÔI TRƯỜNG ĐỔI MỚI”

Tại vòng đối thoại, bà Nguyễn Lý Kiều Anh – Giám đốc Chiến lược Meey Group - đưa ra kiến nghị xoay quanh cách tiếp cận quản lý đối với khu vực đổi mới sáng tạo.

Theo bà Kiều Anh, điểm nghẽn hiện nay không nằm ở trách nhiệm của doanh nghiệp với sản phẩm hay thị trường, mà ở các rào cản thủ tục và quy định. “Khi một startup phải dành phần lớn thời gian và nguồn lực để giải thích với cơ quan quản lý thay vì tập trung phát triển sản phẩm, đó là sự lãng phí lớn cho cả doanh nghiệp và quốc gia” – bà Kiều Anh nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh - Giám đốc Chiến lược Meey Group kiến nghị cách quản lý khu vực đổi mới sáng tạo. Ảnh: Meey Group.

Lấy dẫn chứng từ các thị trường tài chính phát triển như Singapore và Mỹ, bà Nguyễn Lý Kiều Anh đề xuất Nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn cộng đồng một cách trách nhiệm và minh bạch hơn, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp phát triển và nhà nước có thể kiểm soát được rủi ro. Đồng thời, bà Kiều Anh cũng đề cập tới vấn đề triển khai cơ chế xét duyệt nhanh cho dự án tiềm năng tại bất kỳ ngành nghề gì để nền kinh tế phát triển nhanh, tạo động lực tăng trưởng và tạo ra nhiều việc làm, khẳng định thương hiệu Việt.

Từ thực tiễn này, đại diện Meey Group kiến nghị xây dựng cơ chế fast track (thẩm định và phê duyệt nhanh) cho doanh nghiệp công nghệ, áp dụng sandbox (khung thử nghiệm có kiểm soát) để thử nghiệm mô hình mới, đồng thời thay đổi tư duy từ “mặc định cấm” sang “mặc định cho phép” đối với các ý tưởng chưa có tiền lệ. Đây được coi là cách tiếp cận “quản lý thông minh trong môi trường đổi mới”, giúp Việt Nam tận dụng cơ hội để bứt phá, tạo ra những kỳ lân công nghệ mới.

KỲ VỌNG TỪ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Phiên đối thoại cấp Bộ ngành tại VPSF 2025 được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là cơ hội quan trọng để kiến nghị đi vào thực chất. Với mô hình thảo luận chuyên sâu, các ý kiến sẽ phản ánh rõ nét nhu cầu của từng lĩnh vực, từ sản xuất, tài chính đến công nghệ số.

Ông Hoàng Mai Chung chia sẻ thêm: “Chúng tôi kỳ vọng những kiến nghị từ doanh nghiệp sẽ được lắng nghe và chuyển hóa thành chính sách cụ thể. Đây là điều kiện để khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò dẫn dắt trong nền kinh tế số.”

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển khu vực tư nhân thành động lực tăng trưởng chủ lực, sự tham gia của các doanh nghiệp tiên phong như Meey Group góp phần bổ sung góc nhìn mới, khẳng định vai trò của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

VPSF 2025, với điểm nhấn là Phiên đối thoại cấp Bộ ngành, tạo không gian để cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận, tìm giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Những chia sẻ và kiến nghị từ Meey Group về minh bạch dữ liệu, chuẩn hóa quản trị và quản lý thông minh trong môi trường đổi mới đã phản ánh nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, cũng như gợi mở hướng đi cho chính sách trong giai đoạn mới – nơi khu vực tư nhân được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.