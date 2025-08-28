Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

Bình Minh

28/08/2025, 10:13

Theo kế hoạch ban đầu, ông Akazawa sẽ tới Mỹ vào ngày thứ Năm (28/8) để chốt một văn bản với nội dung là chi tiết tài chính về kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ...

Nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Nhật Bản, Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Ryosei Akazawa, trả lời phỏng vấn giới truyền thống - Ảnh: AP.
Nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Nhật Bản, Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Ryosei Akazawa, trả lời phỏng vấn giới truyền thống - Ảnh: AP.

Nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Nhật Bản, Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Ryosei Akazawa đã hủy kế hoạch công du Mỹ trong tuần này vì vẫn còn một số điểm cần giải quyết ở cấp công tác trước khi tiến hành đàm phán ở cấp bộ trưởng - hãng thông tấn Nhật Kyodo đưa tin ngày 28/8.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Akazawa sẽ tới Mỹ vào ngày thứ Năm (28/8) để chốt một văn bản với nội dung là chi tiết tài chính về kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ. Một điểm quan trọng của văn bản này là tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận giữa Tokyo và Washington từ các khoản đầu tư trong gói đầu tư.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng đã nói trong tuần này sẽ có tuyên bố về kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật.

Hồi tháng 7, Nhật Bản và Mỹ đạt một thỏa thuận thương mại, trong đó Mỹ giảm thuế quan đối ứng đối với hàng hóa Nhật Bản về mức 15% từ 25%. Đổi lại, Nhật cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, bao gồm cả đầu tư trực tiếp và các khoản vay được Chính phủ Nhật bảo lãnh. Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch đầu tư này đến nay vẫn chưa được hai bên công bố.

Giới chức Nhật thời gian qua nói rằng nước này muốn Mỹ có một sắc lệnh điều hành của Tổng thống Trump để dỡ bỏ thuế quan áp chồng chéo đối với hàng hóa Nhật trước, rồi hai bên mới công bố một văn bản chung về chi tiết của kế hoạch đầu tư. Về phần mình, Mỹ đã nhất trí điều chỉnh sắc lệnh ngày 31/7 của Tổng thống, nhằm đảm bảo rằng thuế quan 15% mà hai nước đã nhất trí sẽ không cộng dồn vào thuế quan đã có từ trước.

Nhật Bản đặc biệt sốt ruột với việc Mỹ chưa hạ thuế quan cho ô tô và linh kiện ô tô Nhật nhập khẩu vào Mỹ về 15%. Hiện tại, các mặt hàng này vẫn đang bị áp thuế 27,5%, bao gồm thuế 25% đối với ô tô và linh kiện ô tô vào Mỹ nói chung, cộng thêm 2,5% là thuế cũ.

Nếu ông Akazawa tới Mỹ lần này, đây sẽ là chuyến công du Mỹ thứ 10 của ông kể từ khi Tokyo và Washington bắt đầu đàm phán thương mại trong năm nay. Vị Bộ trưởng đã có lần nói rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh mất 54 ngày trước khi có hiệu lực, đồng nghĩa rằng thỏa thuận Mỹ - Nhật đạt được vào ngày 22/7 có thể phải đến giữa tháng 9 mới có hiệu lực.

Cũng giống như Nhật Bản, Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ vào cuối tháng 7, bao gồm một cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuần này, trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, các công ty Hàn Quốc đã công bố kế hoạch rót thêm 150 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ.

Thuế quan của ông Trump đang phủ bóng lên lĩnh vực xuất khẩu và nền kinh tế nhật Bản.

Số liệu do Bộ Tài chính Nhật công bố ngày 20/8 cho thấy kim ngạch xuất khẩu tháng 7 của nước này giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức giảm 2,1% mà giới phân tích đưa ra trước đó. Đây là mức giảm mạnh nhất của xuất khẩu Nhật Bản kể từ tháng 2/2021, trong đó các mặt hàng ghi nhận giảm nhiều nhất là ô tô, linh kiện ô tô và thép.

Xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này - giảm 10,1% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhóm mặt hàng ô tô và linh kiện ô tô ghi nhận mức giảm tương ứng 28,4% và 17,4%. Xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Nhật sang thị trường Mỹ trong tháng giảm 31,3% so với cùng kỳ 2024.

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

18:19, 27/08/2025

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

19:34, 22/08/2025

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nhật Bản: Phía Mỹ đã làm rõ sẽ không cộng dồn thuế đối ứng

12:39, 11/08/2025

Nhật Bản: Phía Mỹ đã làm rõ sẽ không cộng dồn thuế đối ứng

Từ khóa:

đàm phán thương mại đầu tư 550 tỷ USD Howard Lutnick linh kiện ô tô Mỹ Nhật bản Ryosei Akazawa thỏa thuận thương mại thuế quan xuất khẩu

Đọc thêm

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Dù chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, năm nay, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này đã chậm lại đáng kể...

Mexico cân nhắc tăng thuế quan với hàng Trung Quốc

Mexico cân nhắc tăng thuế quan với hàng Trung Quốc

Chính phủ Mexico dự kiến tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc nhằm bảo vệ doanh nghiệp trong nước khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ và đáp ứng yêu cầu từ lâu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước khi Nvidia công bố lợi nhuận, giá dầu đi lên

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước khi Nvidia công bố lợi nhuận, giá dầu đi lên

Phố Wall có kỳ vọng lớn về Nvidia, và kết quả kinh doanh của công ty này được coi là một chỉ báo quan trọng cho thị trường...

Canada thiếu hơn 3 triệu căn nhà mới

Canada thiếu hơn 3 triệu căn nhà mới

Canada sẽ cần tổng số 3,2 triệu đơn vị nhà ở mới trong thời gian từ nay đến hết năm 2025, một tốc độ xây dựng vượt qua kỷ lục cũ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Tiêu điểm

2

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

3

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Kinh tế số

4

Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đầu tư

5

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: