Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

Nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Nhật Bản, Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Ryosei Akazawa đã hủy kế hoạch công du Mỹ trong tuần này vì vẫn còn một số điểm cần giải quyết ở cấp công tác trước khi tiến hành đàm phán ở cấp bộ trưởng - hãng thông tấn Nhật Kyodo đưa tin ngày 28/8.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Akazawa sẽ tới Mỹ vào ngày thứ Năm (28/8) để chốt một văn bản với nội dung là chi tiết tài chính về kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ. Một điểm quan trọng của văn bản này là tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận giữa Tokyo và Washington từ các khoản đầu tư trong gói đầu tư.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng đã nói trong tuần này sẽ có tuyên bố về kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật.

Hồi tháng 7, Nhật Bản và Mỹ đạt một thỏa thuận thương mại, trong đó Mỹ giảm thuế quan đối ứng đối với hàng hóa Nhật Bản về mức 15% từ 25%. Đổi lại, Nhật cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, bao gồm cả đầu tư trực tiếp và các khoản vay được Chính phủ Nhật bảo lãnh. Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch đầu tư này đến nay vẫn chưa được hai bên công bố.

Giới chức Nhật thời gian qua nói rằng nước này muốn Mỹ có một sắc lệnh điều hành của Tổng thống Trump để dỡ bỏ thuế quan áp chồng chéo đối với hàng hóa Nhật trước, rồi hai bên mới công bố một văn bản chung về chi tiết của kế hoạch đầu tư. Về phần mình, Mỹ đã nhất trí điều chỉnh sắc lệnh ngày 31/7 của Tổng thống, nhằm đảm bảo rằng thuế quan 15% mà hai nước đã nhất trí sẽ không cộng dồn vào thuế quan đã có từ trước.

Nhật Bản đặc biệt sốt ruột với việc Mỹ chưa hạ thuế quan cho ô tô và linh kiện ô tô Nhật nhập khẩu vào Mỹ về 15%. Hiện tại, các mặt hàng này vẫn đang bị áp thuế 27,5%, bao gồm thuế 25% đối với ô tô và linh kiện ô tô vào Mỹ nói chung, cộng thêm 2,5% là thuế cũ.

Nếu ông Akazawa tới Mỹ lần này, đây sẽ là chuyến công du Mỹ thứ 10 của ông kể từ khi Tokyo và Washington bắt đầu đàm phán thương mại trong năm nay. Vị Bộ trưởng đã có lần nói rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh mất 54 ngày trước khi có hiệu lực, đồng nghĩa rằng thỏa thuận Mỹ - Nhật đạt được vào ngày 22/7 có thể phải đến giữa tháng 9 mới có hiệu lực.

Cũng giống như Nhật Bản, Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ vào cuối tháng 7, bao gồm một cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuần này, trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, các công ty Hàn Quốc đã công bố kế hoạch rót thêm 150 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ.

Thuế quan của ông Trump đang phủ bóng lên lĩnh vực xuất khẩu và nền kinh tế nhật Bản.

Số liệu do Bộ Tài chính Nhật công bố ngày 20/8 cho thấy kim ngạch xuất khẩu tháng 7 của nước này giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức giảm 2,1% mà giới phân tích đưa ra trước đó. Đây là mức giảm mạnh nhất của xuất khẩu Nhật Bản kể từ tháng 2/2021, trong đó các mặt hàng ghi nhận giảm nhiều nhất là ô tô, linh kiện ô tô và thép.

Xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này - giảm 10,1% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhóm mặt hàng ô tô và linh kiện ô tô ghi nhận mức giảm tương ứng 28,4% và 17,4%. Xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của Nhật sang thị trường Mỹ trong tháng giảm 31,3% so với cùng kỳ 2024.