Thanh khoản kỷ lục 12 tuần, cổ phiếu chứng khoán “bung lụa”

Sự kiềm chế của nhóm cổ phiếu Vin giảm giá sáng nay khiến đà tăng của VN-Index không phản ánh hết sức mạnh của thị trường. Số mã tăng nhiều gấp đôi số giảm với nhóm chứng khoán kịch trần cả loạt. Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tăng xuất sắc, thu hút dòng tiền ấn tượng.

VN-Index chốt phiên sáng tăng rất nhẹ 0,18% (+3,43 điểm) nhưng có tới 205 mã tăng/106 mã giảm, trong đó 137 cổ phiếu tăng vượt 1% so với tham chiếu. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE đạt hơn 23.333 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, tăng 54% so với sáng phiên trước và đạt mức cao nhất 12 tuần. Nếu tính chung cả HNX, thanh khoản khớp lệnh cũng tăng 54%, đạt hơn 24.767 tỷ đồng.

Mức giao dịch rất lớn này xác nhận dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường, sau tuần “khởi động” đầu tiên của năm 2026. Sáng nay cổ phiếu đã phục hồi trên diện rộng sau phiên kéo trụ cuối tuần trước. Sự phân hóa ở nhóm dẫn dắt chủ yếu là do diễn biến thoái lui của nhóm Vin: VIC giảm 5,97%, VHM giảm 6,07%, VPL giảm 1,5%, VRE giảm 4,17%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã lấy đi tới trên 25 điểm. Điều này cho thấy thực chất cổ phiếu đa số tăng rất tốt, chỉ là cơ cấu vốn hóa khiến VN-Index phản ánh không đúng.

Nhóm ngân hàng hợp sức cùng chứng khoán trở thành động lực chính của chỉ số và thay thế nhóm Vin. VCB, BID kịch trần, VPB tăng 4,96%, CTG tăng 4,05%, TCX tăng 3,92%, SSI tăng 6,92% là những cổ phiếu tạo điểm số tốt nhất cho VN-Index. Nhóm ngân hàng chỉ sót lại duy nhất PGB giảm 0,79%, nhưng tới 11 mã tăng từ 2% trở lên và 6 mã khác tăng từ 1% tới dưới 2%. Chứng khoán thậm chí tới 7 mã kịch trần, gần 30 mã tăng trên 3% và không mã nào đỏ.

Về thanh khoản, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán cũng nằm trong nhóm thu hút dòng tiền tốt nhất. SSI, VCB, VIX là 3 mã giao dịch vượt mốc ngàn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 24 cổ phiếu giao dịch từ 300 tỷ đồng trở lên thì 15 mã là ngân hàng và chứng khoán.

Sự trở lại ấn tượng của nhóm chứng khoán có tác dụng kích thích tâm lý đáng kể vì một khởi đầu mới được hỗ trợ từ thanh khoản gia tăng cũng như kỳ vọng nâng hạng vào tháng 3 tới đây. Nhóm này nhiều mã đã điều chỉnh đáng kể, trong khi kết quả kinh doanh vẫn tích cực. So với việc đua giá ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thì cổ phiếu chứng khoán trở nên hấp dẫn, nhất là khi không bao giờ nhóm này vắng mặt trong một xu hướng tăng chính của thị trường.

Phần còn lại cũng không tệ, cổ phiếu bất động sản sau phiên cuối tuần trước lao dốc cả loạt, sáng nay đã hồi lại nhiều. DXG tăng 2,9%, PDR tăng 1,16%, DIG tăng 1,25%, KDH tăng 1,4%, VCG tăng 4,66%, NLG tăng 2,74%, HAG tăng 1,2%... đều có thanh khoản rất tốt và là các mã thu hút dòng tiền lớn nhất nhóm.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Thống kê 137 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường sáng nay chiếm 76,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này xác nhận lực mua chủ động hoàn toàn áp đảo. Điều này cũng phù hợp với diễn biến của độ rộng: Bên tăng không áp đảo ngay mà có thời gian khá dài duy trì phân hóa. Lúc 9h40 độ rộng sàn HoSE chỉ là 136 mã tăng/139 mã giảm, đến 11h là 196 mã tăng/95 mã giảm và kết phiên là 205 mã tăng/105 mã giảm. Cổ phiếu lên giá dần và vượt tham chiếu phải đến từ bên mua chủ động nâng dần giá lên.

Ở phía giảm, vẫn còn khoảng 60 mã giảm quá 1%, trong đó giao dịch tập trung vào 20 mã có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm Vin (VIC, VHM, VRE) dĩ nhiên dẫn đầu với giao dịch đều trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra dầu khí có tín hiệu chốt lời: GAS giảm 1,65% với 318,5 tỷ đồng, PVD giảm 4,07% với 242,1 tỷ; PLX giảm 1,98% với 225,4 tỷ, PVT giảm 3,45% với 100 tỷ. Số ít cổ phiếu khác như POW giảm 2,43%, PNJ giảm 3,59%, SAB giảm 3,47%, BVH giảm 2,22%, PET giảm 3,7% cũng có giao dịch vài chục tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có đóng góp vào diễn biến tăng giá sôi động này. Lần đầu tiên sau 6 phiên khối này mua ròng buổi sáng, sàn HoSE nhận được 237,9 tỷ đồng ròng. Tổng giá trị giải ngân khoảng 2.762 tỷ, tăng 41% so với sáng phiên trước và đạt mức cao nhất 13 phiên. Các cổ phiếu được mua ròng mạnh hầu hết cũng là ngân hàng, chứng khoán như VCB +338,1 tỷ, VPB +137,1 tỷ, HPG +105,4 tỷ, TCX +64,4 tỷ, SHB +59 tỷ, MBB +56,6 tỷ, SSI +52 tỷ, HCM +42,6 tỷ… Phía bán ròng có CTG -129,9 tỷ, VIC -92,3 tỷ, STB -84,8 tỷ, VRE -78 tỷ, VHM -75,2 tỷ, FPT -58,8 tỷ.

Việc VN-Index tăng nhẹ sáng nay không phản ánh đúng thực chất giao dịch ở số đông cổ phiếu. Thậm chí VN30-Index còn giảm 0,07% dù có tới 22 mã tăng và 8 mã giảm. Tác động ngược của một số mã trụ không phải là xấu khi nhà đầu tư vẫn được hưởng lợi.