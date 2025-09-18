Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm mạnh

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ đã giảm mạnh trong những ngày gần đây, trong bối cảnh thị trường tài chính dự báo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào ngày 17/9.

Theo hãng tin CNBC, đầu tuần này, mức bình quân của lãi suất cho vay thế chấp nhà loại hợp đồng lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm giảm 0,12 điểm phần trăm xuống còn 6,13%, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022. Đầu năm nay, lãi suất bình quân của các khoản vay loại này còn ở mức trên 7%.

Ông Matthew Graham, Giám đốc điều hành của trang tin vay thế chấp nhà Mortgage News Daily, tình hình hiện tại tương tự như những gì đã diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, khi lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ cũng có xu hướng giảm trước cuộc họp của Fed mà ngân hàng trung ương này được dự báo sẽ giảm lãi suất.

Tuy nhiên, ông Graham cũng cảnh báo rằng lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ có thể tăng trở lại sau khi Fed công bố quyết định cắt giảm lãi suất, tương tự đã xảy ra nhiều lần trước đây.

Lãi suất giảm đã dẫn đến một làn sóng tăng mạnh trong nhu cầu vay thế chấp nhà, đặc biệt là nhu cầu vay đảo nợ.

Theo Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp nhà Mỹ (MBA), tuần này, số lượng đơn xin vay để tái cấp vốn đã tăng 58% so với tuần trước và cao hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ đơn xin vay để đảo nợ đã tăng lên 59,8% trong tổng số đơn xin vay thế chấp nhà, so với 48,8% của tuần trước. Điều này cho thấy rằng nhiều người tiêu dùng đang tìm kiếm cơ hội lãi suất giảm để tiết kiệm chi phí vay mượn trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn.

Ông Mike Fratantoni, Phó chủ tịch cấp cao kiêm nhà kinh tế trưởng của MBA, cho biết giá trị bình quân của các khoản vay đảo nợ được nộp đơn trong tuần này đã đạt mức cao nhất trong 35 năm qua, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ những người vay có khoản vay giá trị lớn.

Nhu cầu vay thế chấp để mua nhà cũng có dấu hiệu tăng lên, mặc dù không mạnh mẽ như nhu cầu vay đảo nợ. Số lượng đơn xin vay để mua nhà đã tăng 3% trong tuần nàyvà cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy rằng mặc dù lãi suất giảm, nhiều người có nhu cầu mua nhà vẫn còn thận trọng trong việc đưa ra quyết định xuống tiền trong bối cảnh thị trường bất động sản ở Mỹ còn đắt đỏ.

Lãi suất cho vay thế chấp nhà giảm cũng phản ánh xu hướng giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ những ngày gần dây, đặc biệt là lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm - loại lợi suất mà các ngân hàng ở Mỹ thường sử dụng làm mốc chuẩn để xác định lãi suất cho vay thế chấp nhà.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm do dữ liệu thị trường lao động cho thấy sự tăng trưởng việc làm chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu tăng lên. Sự suy yếu của thị trường lao động được cho sẽ là động lực chính để Fed cắt giảm lãi suất. Tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm có lúc giảm dưới mốc chủ chốt 4%.