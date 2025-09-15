Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Lãi suất thực giảm có thể kéo đồng USD giảm sâu hơn

An Huy

15/09/2025, 17:18

Đồng USD đã giảm giá mạnh trong năm nay do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Một bài báo của hãng tin Reuters nói rằng cho dù diễn biến tỷ giá bạc xanh đã phản ánh kỳ vọng về lãi suất danh nghĩa, nhưng có thể chưa phản ánh yếu tố lãi suất thực tế.

Đà giảm giá của USD đã chững lại trong thời gian gần đây. Chỉ số Dollar Index - thước đo sức mạnh của đồng tiền này so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác - chỉ giảm 0,6% trong 1 tháng qua, dù đã giảm hơn 10% từ đầu năm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Chưa khi nào USD có một sự khởi đầu năm mới tệ đến như vậy kể từ khi chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi bắt đầu được áp dụng ở Mỹ cách đây 50 năm.

Tác giả Jamie McGreever cho rằng đồng tiền này đang được hỗ trợ bởi yếu tố tỷ giá thực, nhưng một khi lợi thế này mất đi, áp lực mất giá có thể nhanh chóng gia tăng trở lại. Theo ông McGreever, lãi suất thực và lợi suất thường được cho là đóng vai trò lớn nhất trong việc quyết định lợi tức tương đối và sức mua của các đồng tiền.

Tốc độ lạm phát ở Mỹ hiện đang ở mức gần 3%, cao hơn xấp xỉ 1 điểm phần trăm so với mục tiêu lạm phát 2% mà Fed đề ra, còn lãi suất quỹ liên bang của Fed đang là 4,25-4,5%. Theo dự báo của giới phân tích và các nhà giao dịch, Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày thứ Tư này, đưa lãi suất quỹ liên bang về mức 4-4,25%.

Mỹ có nhiều thước đo lạm phát khác nhau, và tùy theo mỗi thước đo, lãi suất thực của đồng USD, tính bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi lạm phát, đang dao động trong khoảng 1,3-1,8%, cao hơn nhiều so với lãi suất thực ở eurozone, Anh và nhất là Nhật Bản - nơi lãi suất thực đang ở trạng thái âm.

Có thể có ý kiến cho rằng dù lãi suất thực của USD cao hơn so với các đồng tiền khác, điều đó vẫn không đủ để ngăn USD giảm giá mạnh trong năm nay. Nhưng cũng có thể nói rằng lợi thế lãi suất thực đã giúp cho USD không giảm giá sâu hơn. Lãi suất thực của USD sẽ giảm xuống khi Fed hạ lãi suất, và điều đó rất có thể sẽ gây áp lực mất giá lên USD.

Cú giảm 10% của tỷ giá USD từ đầu năm đến nay có một phần nguyên nhân không nhỏ là sự thu hẹp của chênh lệch lợi tức thực giữa lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn ngắn hơn và dài hơn, chẳng hạn giữa kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Chênh lệch này đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 và có thể giảm hơn nữa.

Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược Fed giảm lãi suất tổng cộng khoảng 1,5 điểm cơ bản trong thời gian từ nay đến cuối năm 2026, nhiều nhất trong số các nền kinh tế phát triển, nhưng thực ra các ngân hàng trung ương khác đã đi trước Fed trong việc nới lỏng.

Lãi suất thực ở Mỹ, Anh, eurozone và Nhật Bản qua các năm - Nguồn: Reuters.
Lãi suất thực ở Mỹ, Anh, eurozone và Nhật Bản qua các năm - Nguồn: Reuters.

Phía bên kia của phương trình lãi suất thực là lạm phát. Tại các nền kinh tế phát triển nói chung, lạm phát đang cao dai dẳng so với mục tiêu, nhất là ở Mỹ, thậm chí từ trước khi thuế quan mới được áp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tháng 8 của Mỹ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy một vài tín hiệu rằng thuế quan cao hơn đã bắt đầu ngấm vào giá cả.

Trong một báo cáo công bố vào tuần trước, các nhà kinh tế của ngân hàng JPMorgan Chase cảnh báo rằng ngoại trừ xảy ra suy thoái, 2026 sẽ là năm thứ sáu liên tiếp kỳ vọng lạm phát ở Mỹ giảm về mục tiêu của Fed không trở thành hiện thực. Nhưng báo cáo cũng nói rằng thành tích dự báo lạm phát của các ngân hàng trung ương nói chung từ năm 2021 đến nay “không thể được coi là mẫu mực” và tính bình quân, dự báo lạm phát lõi của các ngân hàng trung ương các nền kinh tế phát triển trong khoảng thời gian đó đã có sự chênh lệch thấp hơn khoảng 1 điểm phần trăm và cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với thực tế.

Trong đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) có thành tích dự báo lạm phát tệ hơn cả, nhưng với vị thế quan trọng toàn cầu của Fed, việc Fed dự báo thiếu chính xác trở nên nổi bật hơn. Dự báo lạm phát lõi của Fed trong 6 năm qua bình quân thấp hơn 1,3 điểm phần trăm và cao hơn khoảng 2 điểm phần trăm so với con số thực tế.

Năm tới, rất có thể lạm phát ở Mỹ sẽ giảm về phù hợp với dự báo của Fed. Với sự suy yếu của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên, nhu cầu tiêu dùng giảm xuống, và áp lực giá cả sẽ giảm theo.

Nhưng hiện tại, ông McGreever cho rằng lạm phát ở Mỹ có vẻ vẫn đang âm ỉ. Một số thước đo cho thấy kỳ vọng lạm phát ở nước này đang gần mức 5% hơn là mục tiêu 2% của Fed, điều kiện tài chính đang nới lỏng nhất trong nhiều năm, và các biện pháp nới lỏng tài khóa và tiền tệ có thể sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Tập hợp tất cả các yếu tố này lại, đó sẽ là công thức cho lãi suất thực ở Mỹ giảm và thêm áp lực mất giá đối với USD.

Fed lại “chậm chân” về chính sách tiền tệ?

13:55, 15/09/2025

Fed lại “chậm chân” về chính sách tiền tệ?

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

14:01, 12/09/2025

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

09:13, 12/09/2025

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

Từ khóa:

fed kinh tế mỹ lãi suất tỷ giá usd

Đọc thêm

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện khối lượng các kim loại có thể mua được với 10.000 USD, dựa trên dữ liệu từ trang Daily Metal Price vào ngày 22/8...

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Không chỉ là một tỷ phú công nghệ thành công rực rỡ trong sự nghiệp, ông Ellison còn là một “tay chơi thứ thiệt”...

Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ

Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ

Đồng rupee của Ấn Độ đang là một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất tại châu Á năm nay khi áp lực thuế quan Mỹ vẫn đang hiện hữu và chưa có tín hiệu khả quan...

Fed lại “chậm chân” về chính sách tiền tệ?

Fed lại “chậm chân” về chính sách tiền tệ?

Trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, giới chức Fed có lẽ đang tự hỏi: liệu đã quá muộn để giảm lãi suất?...

Hàn Quốc hủy kế hoạch tăng thuế đối với lãi chứng khoán

Hàn Quốc hủy kế hoạch tăng thuế đối với lãi chứng khoán

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng vấp phải sự phản đối từ nhóm cử tri quan trọng nhất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trong đó có nhiều người là nhà đầu tư cá nhân...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Doanh nghiệp

2

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Thế giới

3

Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ

Thế giới

4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

5

BIDV và ADB nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: