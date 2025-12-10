Lãi suất huy động "nóng" chỉ là yếu tố thời vụ

Theo nhận định của Chứng khoán SHS, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại được đẩy lên mức khá cao ở các kỳ hạn ngắn là yếu tố mùa vụ cũng thường xảy ra ở tháng cuối năm...

Kết thúc tháng 11/2025, tổng vốn hóa thị trường chứng khoán hiện tại 378 tỷ USD khoảng 79% GDP năm 2024. Vốn hóa VN30 đạt 211 tỷ USD chiếm 56% vốn hóa thị trường. Vốn hóa VIC, VHM và VRE 60 tỷ USD, chiếm 15,9% vốn hóa toàn thị trường và 30% vốn hóa VN30, thể hiện mức tăng giá và ảnh hưởng vượt trội lên chỉ số VN30, VN-Index của VIC.

Các thông số định giá cơ bản khác P/E: 15,4, P/B: 2,04, P/S: 1,6. Theo nhận định của Chứng khoán SHS, đây không phải vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường chung. Điểm tích cực là thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng, có các thông số định giá cơ bản thấp hơn nhiều so với trung bình thị trường.

Bước sang tháng 12, SHS kỳ vọng nhà đầu tư sẽ tiếp tục cơ cấu danh mục. Bán, giảm các mã, nhóm mã đã tăng nóng, giá vượt xa các mức định giá cơ bản, có tính chất đầu cơ cao. Cơ cấu sang các mã chất lượng tốt, ở mức định giá hấp dẫn và kết quả kinh doanh cải thiện tốt.

Tháng 12 cũng là thời điểm cơ cấu danh mục, chốt NAV năm 2025. SHS cho rằng VN-Index đạt đỉnh kỳ vọng của năm 2025 ở vùng giá 1.760 điểm - 1.800 điểm. Kết thúc năm 2025, VN-Index có thể trong vùng 1650 điểm – 1700 điểm, vượt đỉnh giá lịch sử năm 2022.

Về xu hướng dòng tiền, thanh khoản sẽ tiếp tục duy trì ở mức trung bình và thấp hơn so với quý 3 vừa qua và tiếp nối theo đà sụt giảm thanh khoản của tháng 11.

Dòng vốn đầu tư suy yếu trong tháng 12 diễn ra ở hầu hết các thị trường không chỉ thị trường chứng khoán. Lãi suất huy động tháng cuối năm tại các ngân hàng thương mại được đẩy lên mức khá cao ở các kỳ hạn ngắn là yếu tố mùa vụ cũng thường xảy ra ở tháng cuối năm hàng năm khi lãi suất huy động thường có xu hướng cao hơn vào tháng này, đặc biệt các ngày gần cuối cùng hàng năm. Đây hoàn toàn là yếu tố thời vụ và nhà đầu tư không cần phải lo lắng về bức tranh đầu tư dài hạn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

"Sẽ chỉ kỳ vọng có sự cải thiện về thanh khoản nếu có vào tháng 1/2026 tới đây", SHS nhấn mạnh.

Về mặt cơ hội đầu tư, nhìn chung các cơ hội riêng lẻ dạng bottom-up đang chiếm ưu thế hơn hẳn so với các cơ hội top-down. Từng mã cổ phiếu có câu chuyện cá biệt đang thể hiện hiệu suất vượt trội như nhóm cổ phiếu nhà nước thoái vốn, hay nhóm cổ phiếu Vin, cổ phiếu Vietjet hay một vài nhóm khác. Điều này không tạo ra sự lan tỏa ra toàn bộ thị trường và các yếu tố riêng lẻ này sẽ tiếp tục dẫn dắt giao dịch của thị trường trong tháng 12 này.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần rất cẩn trọng vì rất nhiều cơ hội đầu tư thoái vốn là các cổ phiếu không có thanh khoản và bỗng dưng giá tăng đột ngột mà không kèm thanh khoản và có thể gây rủi ro khi tham gia vào.

Với triển vọng 2026, SHS cho rằng năm 2026 sẽ là một năm đặc biệt của thị trường dựa trên 03 yếu tố chính: (1) Tăng trưởng GDP 2026 mục tiêu 10% trở lên qua duy trì tăng trưởng tín dụng và đẩy mạnh đầu tư công. (2) Thị trường được nâng hạng, khối ngoại mua ròng trở lại sau khi bán ròng liên tiếp. (3) Nâng cung hàng hóa chất lượng cao thông qua thoái vốn, IPO...

Đây được kỳ vọng sẽ là những yếu tố, động lực chính để dòng tiền dịch chuyển tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng vượt trội trong năm 2026

Định giá P/E của VN-Index ở mức 14,7. Mức P/E Forward 12,8, tương đối hợp lý nếu triển vọng tăng trưởng vẫn duy trì ở mức cao. So sánh tương quan với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mức P/E Forward 12,8 của VN-Index không thực sự hấp dẫn hơn.

Trước đó, tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2025, VN-Index đang tăng 33,5% so với 2024, với mức giá cao nhất năm 2025 đang là 1794,58 điểm. Mức tăng vượt trội của chỉ số Vn-Index một phần đến từ ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup khi trong năm 2025, VIC có mức tăng giá 542% so với 2024.

Mức tăng giá vượt trội này là điều khó dự báo. Nếu bóc tách ảnh hưởng của VinGroup thì VN-Index trong năm 2025 đang có mức tăng giá khoảng 11% so với 2024. Điều này cho thấy rằng, phần lớn trên thị trường là có mức tăng giá kém tích cực trong năm 2025, dù kết quả kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng tương đối tốt.