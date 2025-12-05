Lâm Đồng: Nhiều tuyến đường đèo tiếp tục sạt lở

Mưa lớn kéo dài từ đêm 03/12 kéo dài đến rạng sáng 04/12 đã khiến đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt lại bị sạt lở ngay tại vị trí đường tạm vừa được thông xe ngày 30/11...

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, do mưa lớn kéo dài từ chiều 03/12 đến rạng sáng 04/12 làm sạt lở đèo Mimosa (phường Xuân Hương Đà Lạt) tại vị trí đường tạm vừa thông xe hai chiều và các tuyến đèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sạt lở, giao thông ngừng trệ.

Trong đó, điểm sạt lở nghiêm trọng nhất là đoạn Km226+600 đến Km226+800 khi nước từ trên đồi cao hàng chục mét cuốn đất đá đổ xuống lấp đèo. Lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng ứng theo dõi diễn biến sạt lở và điều tiết giao thông, cấm xe cộ lưu thông qua đoạn sạt lở trên đèo Mimosa để khắc phục sự cố.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, không chỉ sạt lở trên đèo Mimosa, mưa lớn cũng đã làm sạt lở nhiều tuyến đèo khác trong khu vực. Như đèo D'Ran trên quốc lộ 20 đoạn gần cầu Xéo, giáp ranh giữa phường Xuân Trường Đà Lạt và xã D'Ran, ghi nhận cũng sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, đèo Sacom đoạn hồ Tuyền Lâm cũng bị sạt lở, đèo Prenn cũng bị sạt lở một số đoạn; nhưng xe cộ vẫn có thể lưu thông tốc độ hạn chế.

Riêng tại đèo Prenn, cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt, mưa lớn đã làm hàng trăm mét khối đất đá, nhiều cây thông lớn trên taluy dương của đèo sạt xuống, lấp hết mặt đường. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, lập rào chắn và đóng đèo, dừng lưu thông trên cả hai hướng từ đoạn ngã ba hồ Tuyền Lâm đến đoạn giao với tuyến cao tốc Liên Khương - Pren. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phân luồng xe cộ lên xuống Đà Lạt qua đèo Tà Nung qua tỉnh lộ ĐT-725 và đèo Sacom Tuyền Lâm.

Hiện các lực lượng chức năng, kỹ thuật đang tập trung khắc phục sự cố, khơi thông thoát nước dọc ngang, hạ tải mái dốc, đồng thời tổ chức quan trắc dịch chuyển địa chất 24/24 giờ nhằm chủ động phong tỏa cục bộ, nếu thấy xuất hiện nguy cơ sạt lở mới…

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một đoạn đèo Mimosa đã bị sạt lở nghiêm trọng vào đêm 19/11/2025 làm gián đoạn hoàn toàn lưu thông hai chiều và khiến nhà chức trách phải công bố tình huống khẩn cấp. Ban quản lý Dự án 85 thuộc Bộ Xây dựng đã lập tức vào cuộc, tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị và tập kết đầy đủ vật tư để triển khai thi công song song cả phần nền đường và phần mặt đường trên tuyến chính.

Đến chiều tối 30/11, đoạn đèo đứt gãy tại Km226+500 đến Km226+800 (quốc lộ 20) đã được thay thế bằng đường mới, được đơn vị thi công đào sát vào phía taluy dương, thảm nhựa, rộng đủ cho hai xe ô tô cỡ lớn tránh nhau; đồng thời xe cộ được lưu thông hai chiều, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông suốt thời gian đóng đèo.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng khuyến cáo tuyến tạm này chỉ khai thác trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Do công trình chính vẫn đang hoàn thiện, các tài xế được khuyến cáo hạn chế qua đèo vào ban đêm, lúc mưa lớn hay khi sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn.

Tuyến đèo Mimosa có chiều dài 11 km, là một trong ba cửa ngõ chính phía nam vào Đà Lạt, cùng với đèo Prenn và đèo Sacom (đều nằm ở cuối cao tốc Liên Khương - Đà Lạt).