Dân sinh

Thông tuyến hai chiều đèo Mimosa sau sự cố sạt lở

Thiên Ân

02/12/2025, 01:01

Một đoạn đường tạm qua khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ 20 qua đèo Mimosa (Đà Lạt), vốn phải tạm dừng lưu thông hai chiều và công bố tình huống khẩn cấp hơn 10 ngày qua, đã được thông xe trở lại vào chiều ngày 30/11...

Công trường thi công đoạn đường tạm qua khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ 20 qua đèo Mimosa. Ảnh: Đức Lập
Công trường thi công đoạn đường tạm qua khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ 20 qua đèo Mimosa. Ảnh: Đức Lập

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một đoạn đèo Mimosa (tên khác là Prenn 2), cửa ngõ chính vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị sạt lở nghiêm trọng vào đêm 19/11/2025 làm gián đoạn hoàn toàn lưu thông hai chiều và khiến nhà chức trách phải công bố tình huống khẩn cấp.

Ngay sau sự cố nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố, khẩn trương sửa chữa và thông tuyến trước ngày 30/11. Ban quản lý Dự án 85 (Bộ Xây dựng) đã lập tức vào cuộc, tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị và tập kết đầy đủ vật tư để triển khai thi công song song cả phần nền đường và phần mặt đường trên tuyến chính.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công cam kết nỗ lực phấn đấu thông xe toàn tuyến trước 01/12, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất có thể, để kịp đưa tuyến đường vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đến chiều tối 30/11, đoạn đèo đứt gãy tại Km226+500 đến Km226+800 (quốc lộ 20) đã được thay thế bằng đường mới, được đơn vị thi công đào sát vào phía taluy dương. Nền đường được thảm nhựa, rộng đủ cho hai xe ô tô cỡ lớn tránh nhau. Nhưng do đoạn đường thay thế có độ cong lớn, khó quan sát, nên đơn vị thi công vẫn để biển báo, đèn cảnh báo nguy hiểm để các phương tiện lưu ý.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, tuyến tạm này chỉ khai thác trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Do công trình chính vẫn đang hoàn thiện, các tài xế được khuyến cáo hạn chế qua đèo vào ban đêm, lúc mưa lớn hay khi sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn. Ngoài ra, khi đi qua khu vực thi công, xe cộ được cảnh báo phải giảm tốc độ, tuân thủ hệ thống biển báo và phương án phân luồng.

Cơ quan này cũng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt hỗ trợ bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn trong thời gian thi công sửa chữa, khắc phục các hạng mục còn lại của đèo Mimosa. Trong khi đó, Ban quản lý Dự án 85 được Bộ Xây dựng giao chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra công trình đường tạm để kịp thời sửa chữa nếu có phát sinh hư hỏng; tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo đúng phương án tổ chức giao thông và quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng cũng đã giao các đơn vị chức năng xây dựng rà soát, xác định mức độ hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa và tham mưu bố trí nguồn vốn để triển khai khắc phục. Về giải pháp lâu dài, Ban quản lý Dự án 85 đề xuất xây dựng cầu hai làn vượt qua vị trí sạt lở với kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Theo Ban này, công trình thuộc lệnh khẩn cấp và dự kiến hoàn thành trong 4 tháng.

Tuyến đèo Mimosa có chiều dài 11 km, là một trong ba cửa ngõ chính phía nam vào Đà Lạt, cùng với đèo Prenn và đèo Sacom (đều nằm ở cuối cao tốc Liên Khương - Đà Lạt). Khi đèo Mimosa bị đứt gãy, tất cả xe cộ buộc phải lưu thông vào trung tâm Đà Lạt theo hướng đèo Tà Nung xa hơn đi đèo Mimosa khoảng 20 km.

Từ khóa:

hạ tầng giao thông lâm đồng sạt lở đèo Mimosa Đà Lạt

