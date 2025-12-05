TP.HCM đề nghị doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết trước 20/12

Giá vàng trong nước và thế giới
Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 để người lao động biết. Không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động...
Sở Nội vụ TP.HCM vừa gửi văn bản đến các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn thành phố đề nghị quan tâm thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Việc này nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp Tết năm 2026.
Theo đó, Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, căn cứ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo thỏa thuận.
Xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo quy định của pháp luật lao động trước ngày 20/12/2025, và thông báo cho người lao động biết.
Cụ thể, thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 để người lao động biết rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết…), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng.
Doanh nghiệp thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo quy định tại Bộ luật Lao động.
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ hằng năm thì trao đổi, tham khảo ý kiến người lao động và thông báo cho người lao động trước khi thực hiện.
Cùng với đó, đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi trả tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong dịp Tết thì thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, và báo cáo Phòng Văn hóa - Xã hội, Công đoàn xã, phường, đặc khu Côn Đảo, hoặc Tổ công tác quản lý địa bàn theo phân cấp quản lý của Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động.
Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể để thực hiện các chế độ và phúc lợi đối với người lao động.
Để tổng hợp nhanh tình hình trả lương, trả thưởng vào dịp cuối năm báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ đề nghị doanh nghiệp báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, tiền thưởng và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/12/2025.
Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân vùng sạt lở, UBND thành phố Huế phát động “Chiến dịch Quang Trung”, đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà chỉ trong thời gian ngắn trước thềm năm mới.
Với loạt giải pháp từ hỗ trợ tín dụng, đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến tăng cường kết nối cung – cầu, Quảng Trị đã hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm năm 2025 ngay từ đầu tháng 11, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao thu nhập người dân.
Bộ Y tế khẳng định việc quản lý mỹ phẩm được thực hiện theo quy định và cơ chế doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng hậu kiểm...
Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố Hà Nội tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tổ chức ngày 5/12, bốn chuyên đề trọng tâm đã được 4 đơn vị chia sẻ...
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển, Thuế thành phố Hà Nội đang triển khai giai đoạn "nước rút" để chuyển đổi phương thức quản lý thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ cá nhân kinh doanh, dự kiến áp dụng chính thức từ ngày 01/01/2026...
