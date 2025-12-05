Phê duyệt nhà đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (dự án thành phần thuộc công trình tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương), dài 66 km, tổng mức đầu tư khoảng gần 14.500 tỷ đồng đã chọn được nhà đầu tư là Tập đoàn Sơn Hải…

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc thuộc dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng (Ban quản lý) thông báo cho biết đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho đoạn tuyến cao tốc này là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Công trình dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 19/12 tới; thời gian thi công khoảng 25 tháng, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2027. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 23 năm 9 tháng.

Toàn tuyến dài khoảng 66 km gồm khoảng 12 km thuộc địa phận Đồng Nai và 54 km qua địa phận Lâm Đồng. Cụ thể, đi qua phường 1, phường 2 Bảo Lộc và các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2 (Lâm Đồng), cùng các xã Phú Lâm, Nam Cát Tiên (Đồng Nai). Giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng 4 làn xe, chiều rộng nền đường 17 m, có bố trí làn dừng xe khẩn cấp không liên tục.

Theo kế hoạch, lễ khởi công dự án sẽ được tổ chức vào ngày 19/12 tại khu vực nút giao giữa tuyến cao tốc với tỉnh lộ ĐT-721 thuộc địa phận xã Đạ Huoai, (huyện Đạ Huoai cũ). Ban quản lý đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho khu vực nút giao này. Các cơ quan liên quan được giao xây dựng kế hoạch chi tiết cho lễ khởi công để trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Dự án có tổng mức đầu tư 14.475 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí tiểu dự án giải phóng mặt bằng sử dụng vốn ngân sách). Con số này đã tính cả lãi vay và trừ phần giảm giá trong phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng. Nguồn vốn thực hiện gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và phần vốn nhà nước hỗ trợ.

Công trình bao gồm tuyến chính dài 66 km như đã nói,thuộc tiêu chuẩn đường bộ cấp I, cùng các hạng mục phục vụ khai thác và vận hành cao tốc như trung tâm điều hành hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí, trạm cứu hộ cứu nạn, trạm dừng nghỉ, công trình kiểm soát tải trọng xe… Tất cả được bố trí theo hướng đồng bộ, hiệu quả, phù hợp các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho Lâm Đồng, Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ; góp phần hoàn thiện trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai (qua tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) với Đà Lạt, tăng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế phía Nam.

Khi hoàn thành, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ kết nối với các đoạn/ dự án thành phần Dầu Giây - Tân Phú, Bảo Lộc - Liên Khương và Liên Khương - Prenn (đã đi vào hoạt động) trong toàn tuyến Dầu Giây - Prenn và giúp rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt xuống còn khoảng 4,5 - 5 giờ đồng hồ, thay vì 7 - 8 tiếng như hiện nay.

Tập đoàn Sơn Hải được biết đến là một nhà thầu có uy tín trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam, đã thi công nhiều gói thầu quan trọng thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông với cam kết bảo hành chất lượng công trình.