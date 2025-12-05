Vàng vững giá dù đồng USD hồi phục

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/12), dù đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng sau số liệu việc làm khả quan hơn dự báo của Mỹ...

Động thái mua ròng của quỹ SPDR Gold Trust đã hỗ trợ cho giá vàng, trong khi thị trường nói chung đang trở nên thận trọng hơn trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 5,1 USD/oz, tương đương tăng 0,12%, đạt 4.209,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,2%, đạt 4.243 USD/oz.

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng trong phiên trước, đồng USD đã hồi phục trong phiên này. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,2%, chốt phiên gần mức 99,1 điểm.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên mức 4,102%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, lên 4,761%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, lên 3,523%.

Tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, gây áp lực giảm lên giá vàng, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo hàng tuần cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp hơn kỳ vọng. Theo báo cáo này, có 191.000 nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước, mức thấp nhất trong hơn 3 năm và thấp hơn nhiều so với dự báo 220.000 mà các nhà phân tích đưa ra.

Với số liệu này, bức tranh thị trường lao động Mỹ đang trở nên thiếu đồng nhất và khiến triển vọng lãi suất Fed trở nên có phần khó đoán định hơn.

Mới hôm thứ Tư, báo cáo từ công ty ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ mất 32.000 công việc trong tháng 11, mức giảm mạnh nhất trong 2 năm rưỡi, thay vì có thêm 10.000 công việc mới như dự báo. Ngoài ra, một báo cáo ngày thứ Năm từ công ty Challenger, Gray & Christmas cho thấy trong 11 tháng đầu năm nay, số lao động bị sa thải ở Mỹ đã lên tới hơn 1 triệu người do hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, sự nổi lên của trí tuệ nhân tạo (AI) và ảnh hưởng của thuế quan.

Dù vậy, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang giữ mức đặt cược gần 90% rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 9-10/12, vì các nhà giao dịch cho rằng xu hướng của thị trường lao động thời gian qua vẫn là xấu đi.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đa phần trong số hơn 100 nhà kinh tế được hỏi đều dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới để hỗ trợ thị trường lao động.

Trước khi diễn ra cuộc họp Fed, thị trường còn theo dõi một số liệu kinh tế quan trọng nữa là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Tuy nhiên, báo cáo sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu này là số liệu của tháng 9, bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã hạn chế dư địa tăng của giá vàng trong phiên này. Ông cũng cho rằng giá vàng sẽ giằng co trong biên độ hẹp trong thời gian từ nay tới cuộc họp của Fed vào tuần tới và sẽ khó chinh phục lại mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz trước cuối năm nay.

Giá bạc giảm 2,5%, đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức 57,17 USD/oz. Giá bạc đã tăng hơn 97% trong năm nay và đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 59 USD/oz vào hôm thứ Tư.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.050,6 tấn vàng.

Lúc 6h15 sáng nay (5/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.209 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 133,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.139 đồng (mua vào) và 26.409 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.