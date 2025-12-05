Chủ Nhật, 07/12/2025

Chính phủ đề nghị xử lý vướng mắc, khó khăn khi vận hành chính quyền 2 cấp

Phúc Minh

05/12/2025, 11:09

Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị giải quyết, xử lý các kiến nghị cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trước ngày 15/12/2025...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Ban Chỉ đạo đề nghị đối với 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện, các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc này cần bảo đảm tính thống nhất giữa các quy phạm trong hệ thống pháp luật, thống nhất cách hiểu, cách áp dụng pháp luật, bảo đảm nhiệm vụ phân cấp, phân quyền được thực hiện thông suốt, hiệu quả, khả thi. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 25/12/2025.

Đối với 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương, hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương, yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh thẩm quyền, định hướng nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Luật, Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ trước ngày 15/12/2025 để thống nhất phương án thực hiện.

Trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện rà soát, có kế hoạch đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật tại các Luật chuyên ngành, bảo đảm phù hợp nguyên tắc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và yêu cầu tại Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

Từ đó, để kịp thời ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; đất đai và quy hoạch; cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách; giáo dục, đào tạo.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, giải quyết, xử lý các kiến nghị cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, phải có phương án phân công, lộ trình thời gian cụ thể và thông tin đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

chính quyền 2 cấp đơn vị hành chính sắp xếp bộ máy

