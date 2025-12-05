Đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức danh lãnh đạo mới, hoặc các chức danh lãnh đạo có sự thay đổi trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính...

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức danh lãnh đạo mới hoặc các chức danh lãnh đạo có sự thay đổi, điều chỉnh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ.

ĐIỀU CHỈNH PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CỤC THUỘC BỘ

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Bộ, bãi bỏ quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Tổng cục.

Cụ thể, đối với Cục loại 2, giữ nguyên quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục thuộc Bộ tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Đối với Cục loại 1, quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cao hơn 0,10 so với các chức danh tương ứng thuộc Cục loại 2. Trong đó, Cục trưởng 1,10; Phó Cục trưởng 0,90; Trưởng phòng 0,70, Phó Trưởng phòng 0,50.

Đồng thời, bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo của cơ quan khu vực, chi cục với nguyên tắc hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng bằng Trưởng cơ quan khu vực bằng Chi cục trưởng (hệ số là 0,7), do hiện nay một số cơ quan khu vực thuộc cục thuộc bộ cũng là chi cục (chi cục hải quan, chi cục dự trữ nhà nước…). Đồng thời, để thuận lợi cho việc điều động, luân chuyển cán bộ từ khu vực, chi cục lên các Ban tham mưu thuộc Cục.

Bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo thuộc chi cục theo quy định tại Nghị định số 303/2025/NĐ-CP, gồm phòng thuộc chi cục và đội thuộc chi cục: Cấp trưởng 0,30, cấp phó 0,20 (bằng cấp phòng của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục).

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã.

Căn cứ Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị quy định tại Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan chủ trì soạn thảo quy định thành 2 mức đối với từng chức danh: các xã, phường, đặc khu thuộc TP. Hà Nội, TP.HCM và các xã, phường, đặc khu còn lại.

Đồng thời, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Kết luận số 206-KL/TW về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, dự thảo Nghị định quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn 0,05 - 0,1 so với cấp huyện cũ.

Phương án này bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; phù hợp, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tránh việc hiểu “cấp xã là cấp huyện thu nhỏ”.

KHÔNG ĐỂ GIÁN ĐOẠN CHÍNH SÁCH

Dự thảo Nghị định còn sửa đổi quy định phụ cấp chức vụ của cơ quan thanh tra. Theo đó, bãi bỏ quy định về Thanh tra thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Cục, Cục hạng I, II, III, Cục thuộc Tổng cục.

Đồng thời, quy định lại phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ cho phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 303/2025/NĐ-CP theo hướng tương đương chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục thuộc Bộ. Bãi bỏ quy định về Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện.

Ngoài ra, bãi bỏ quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các tổ chức từ Tổng cục thành Cục và tương đương (Cơ quan thi hành án, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh trở xuống thuộc Kho bạc nhà nước, Chi cục thuộc Cục Dự trữ quốc gia).

Bộ Nội vụ đề xuất thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định là từ ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, để tránh gián đoạn chính sách trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức, dự thảo cũng quy định cụ thể về việc bảo lưu và truy lĩnh phụ cấp.

Đối với chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026, chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hoặc đang được bảo lưu (giữ nguyên) hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thì được truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo của Cục thuộc Bộ trong giai đoạn từ 1/3/2025 đến trước ngày có quyết định xếp loại Cục, đang được tạm áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hoặc đang được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thì được áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục loại 2. Họ cũng được truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm xã hội.