Dự kiến lộ trình nâng phụ cấp nghề cho giáo viên

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Nhật Dương
05/12/2025, 10:24
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi cho viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, dự kiến các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ thực hiện từ ngày 1/1/2026...
Chính phủ đã có báo cáo số 1135/BC-CP tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại cuộc họp Tổ ngày 17/11/2025 và tại Hội trường ngày 20/11/2025 đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Liên quan đến chế độ đặc thù cho giáo viên, một số ý kiến đại biểu tán thành chính sách đặc thù về phụ cấp ưu đãi cho giáo viên quy định tại dự thảo Nghị quyết và cho rằng việc nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên là cần thiết.
Cùng với đó, nghiên cứu mở rộng đối tượng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi lên 100% cho giáo viên mầm non, phổ thông công lập đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng mức phụ cấp ưu đãi tương xứng, bằng với đối tượng ở vùng đặc biệt khó khăn.
Về vấn đề này, Chính phủ cho biết tại khoản 2 Mục III Nghị quyết số 71-NQ/TW đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “... nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định lộ trình, mốc thời gian cụ thể (như chậm nhất đến năm 2030) để Chính phủ thực hiện đạt mục tiêu phụ cấp tối thiểu, tránh để lộ trình chung chung.
Nội dung này, Chính phủ thông tin, dự thảo Nghị quyết nhằm thể chế hóa đầy đủ và chính xác các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71-NQ/TW (bao gồm các chính sách về ưu đãi phụ cấp đặc thù cho nhân sự ngành giáo dục). Do vậy, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá để đề xuất nâng cao phụ cấp ưu đãi cho nhân sự ngành giáo dục.
Hiện nay, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 71-NQ/TW và Luật Nhà giáo, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Nghị định về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo đảm bảo thực hiện theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước.
Có ý kiến cho rằng mức phụ cấp tối thiểu 70% là rất cao và cần tính toán kỹ nguồn lực để bảo đảm khả thi; đề nghị quy định lộ trình ưu tiên thực hiện trước cho nhà giáo ở vùng đặc biệt khó khăn và phương án tài chính trung hạn.
Chính phủ cho biết triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan (đặc biệt là Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, hai cơ quan giữ vai trò then chốt trong việc thẩm định nguồn lực và hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ nhà giáo) để xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi cho viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập.
Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan này, Điều 8 của dự thảo Nghị định đã quy định rõ lộ trình thực hiện. Theo đó, các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030.
Từ ngày 1/1/2031 trở đi, việc thực hiện mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.
Cụ thể, giáo viên mầm non, phổ thông công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục người khuyết tật, trường dự bị đại học được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 100%.
Giáo viên mầm non, phổ thông không thuộc đối tượng trên được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 70%.
Viên chức, người lao động thuộc nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; nhóm vị trí việc làm công tác hỗ trợ, phục vụ; nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (trừ vị trí việc làm giáo viên, giảng viên) trong cơ sở giáo dục công lập hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 30%.
Cùng với Nghị định về phụ cấp ưu đãi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Nghị định quy định chế độ tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Trong đó, điểm nhấn quan trọng là đề xuất hệ số lương đặc thù dành cho nhà giáo nhằm ghi nhận tính đặc biệt của nghề. Dự thảo Nghị định hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân vùng sạt lở, UBND thành phố Huế phát động “Chiến dịch Quang Trung”, đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà chỉ trong thời gian ngắn trước thềm năm mới.
Với loạt giải pháp từ hỗ trợ tín dụng, đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến tăng cường kết nối cung – cầu, Quảng Trị đã hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm năm 2025 ngay từ đầu tháng 11, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao thu nhập người dân.
Bộ Y tế khẳng định việc quản lý mỹ phẩm được thực hiện theo quy định và cơ chế doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng hậu kiểm...
Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố Hà Nội tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tổ chức ngày 5/12, bốn chuyên đề trọng tâm đã được 4 đơn vị chia sẻ...
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển, Thuế thành phố Hà Nội đang triển khai giai đoạn "nước rút" để chuyển đổi phương thức quản lý thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ cá nhân kinh doanh, dự kiến áp dụng chính thức từ ngày 01/01/2026...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: