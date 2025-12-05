Dự kiến lộ trình nâng phụ cấp nghề cho giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi cho viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, dự kiến các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ thực hiện từ ngày 1/1/2026...

Chính phủ đã có báo cáo số 1135/BC-CP tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại cuộc họp Tổ ngày 17/11/2025 và tại Hội trường ngày 20/11/2025 đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Liên quan đến chế độ đặc thù cho giáo viên, một số ý kiến đại biểu tán thành chính sách đặc thù về phụ cấp ưu đãi cho giáo viên quy định tại dự thảo Nghị quyết và cho rằng việc nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên là cần thiết.

Cùng với đó, nghiên cứu mở rộng đối tượng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi lên 100% cho giáo viên mầm non, phổ thông công lập đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng mức phụ cấp ưu đãi tương xứng, bằng với đối tượng ở vùng đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề này, Chính phủ cho biết tại khoản 2 Mục III Nghị quyết số 71-NQ/TW đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “... nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định lộ trình, mốc thời gian cụ thể (như chậm nhất đến năm 2030) để Chính phủ thực hiện đạt mục tiêu phụ cấp tối thiểu, tránh để lộ trình chung chung.

Nội dung này, Chính phủ thông tin, dự thảo Nghị quyết nhằm thể chế hóa đầy đủ và chính xác các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71-NQ/TW (bao gồm các chính sách về ưu đãi phụ cấp đặc thù cho nhân sự ngành giáo dục). Do vậy, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá để đề xuất nâng cao phụ cấp ưu đãi cho nhân sự ngành giáo dục.

Hiện nay, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 71-NQ/TW và Luật Nhà giáo, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Nghị định về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo đảm bảo thực hiện theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước.

Có ý kiến cho rằng mức phụ cấp tối thiểu 70% là rất cao và cần tính toán kỹ nguồn lực để bảo đảm khả thi; đề nghị quy định lộ trình ưu tiên thực hiện trước cho nhà giáo ở vùng đặc biệt khó khăn và phương án tài chính trung hạn.

Chính phủ cho biết triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan (đặc biệt là Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, hai cơ quan giữ vai trò then chốt trong việc thẩm định nguồn lực và hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ nhà giáo) để xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi cho viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan này, Điều 8 của dự thảo Nghị định đã quy định rõ lộ trình thực hiện. Theo đó, các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Từ ngày 1/1/2031 trở đi, việc thực hiện mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Cụ thể, giáo viên mầm non, phổ thông công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục người khuyết tật, trường dự bị đại học được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 100%.

Giáo viên mầm non, phổ thông không thuộc đối tượng trên được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 70%.

Viên chức, người lao động thuộc nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; nhóm vị trí việc làm công tác hỗ trợ, phục vụ; nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (trừ vị trí việc làm giáo viên, giảng viên) trong cơ sở giáo dục công lập hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 30%.

Cùng với Nghị định về phụ cấp ưu đãi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Nghị định quy định chế độ tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trong đó, điểm nhấn quan trọng là đề xuất hệ số lương đặc thù dành cho nhà giáo nhằm ghi nhận tính đặc biệt của nghề. Dự thảo Nghị định hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.