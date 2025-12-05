Chủ Nhật, 07/12/2025

Trang chủ Đầu tư

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng TP.HCM - Điện Biên

Tuấn Khang

05/12/2025, 08:36

Đường bay TP.HCM - Điện Biên - Hà Nội của Vietnam Airlines sẽ mở từ ngày 24/12...

Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất đang khai thác đường bay đến sân bay Điện Biên. Ảnh minh họa
Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất đang khai thác đường bay đến sân bay Điện Biên. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, chuyến bay từ TP.HCM đi Điện Biên cất cánh lúc 09h35 và hạ cánh lúc 11h55. Từ Điện Biên, hành khách có thể nối chuyến về Hà Nội trên chuyến bay khởi hành lúc 12h30 và hạ cánh lúc 13h25, thuận tiện để tiếp tục các hành trình tiếp theo.

Sự kết hợp giữa các chuyến bay hàng ngày Điện Biên – Hà Nội và mạng đường bay trục Hà Nội – TP.HCM với tần suất 30 – 32 chuyến mỗi ngày giúp hành khách từ khu vực phía Nam dễ dàng tiếp cận Điện Biên và mở rộng hành trình tới các điểm du lịch nổi bật của Tây Bắc.

Đường bay mới được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối vùng khi mở rộng dòng khách đến Điện Biên và tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết nhu cầu kết nối trực tiếp với TP.HCM tăng nhanh trong bối cảnh địa phương thúc đẩy mô hình phát triển “Xanh, Thông minh, Bền vững” và xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Việc nâng cấp sân bay Điện Biên cùng sự cải thiện về sản phẩm du lịch giúp địa phương gia tăng sức hút với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt nhóm quan tâm tới trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc trưng của Tây Bắc.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết đường bay TP.HCM – Điện Biên thể hiện cam kết của Hãng trong tăng cường kết nối vùng và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các địa phương.

Theo ông, đây là định hướng nhất quán trong chiến lược phát triển mạng bay, đồng thời đáp ứng yêu cầu hiệu quả khai thác và năng lực vận hành. Vietnam Airlines kỳ vọng đường bay mới sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng khách chất lượng cao, thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch tại Điện Biên.

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines tiếp tục duy trì các đường bay phục vụ an sinh xã hội và đảm bảo kết nối giữa các vùng miền, kể cả với những thị trường có hiệu quả khai thác hạn chế. Việc duy trì và phát triển thị trường tại các địa bàn như Điện Biên đòi hỏi nỗ lực lớn về nguồn lực và chi phí, song được xác định là nhiệm vụ gắn với sứ mệnh đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội và hỗ trợ ổn định an ninh – quốc phòng khu vực Tây Bắc.

