Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo online quy mô lớn

Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt chuyên án bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Mai Văn Tới, sinh năm 2001, trú tại Nga Sơn cầm đầu. Hàng nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng...

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, thời gian qua đơn vị này đã đồng loạt thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng internet và phương tiện điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên biên giới. Chuyên án được mở trong bối cảnh nhóm đối tượng đang mở rộng mạng lưới, tuyển dụng nhân sự và tiếp cận nạn nhân thông qua nhiều nền tảng trực tuyến.

Theo hồ sơ điều tra, từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới đã xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để làm căn cứ hoạt động. Tại đây, Tới móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX nhằm tạo “vỏ bọc” đầu tư sinh lời để lừa đảo. Đồng thời, Tới liên hệ với nhiều đối tượng người Việt Nam, tuyển dụng người sang Campuchia và trang bị máy tính, điện thoại cùng hàng loạt thiết bị điện tử để điều hành hoạt động.

Đáng chú ý, các đối tượng đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc cho đường dây. Họ được giao nhiệm vụ vận hành tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo và tiếp cận người dùng Facebook có nhu cầu đầu tư để dẫn dụ tham gia các gói giao dịch tiền ảo trên sàn JPX.

Thủ đoạn của đường dây được xây dựng theo mô hình nhiều tầng, có quy trình rõ ràng. Đầu tiên, các đối tượng dùng tài khoản Facebook chạy quảng cáo, tiếp cận nạn nhân bằng những lời mời chào hấp dẫn. Khi nạn nhân quan tâm, nhóm này đưa ra những kịch bản đánh trúng tâm lý, hướng dẫn họ lập tài khoản và bắt đầu đầu tư thử.,

Đối tượng Mai Văn Tới - cầm đầu đường dây lừa đảo.

Ở giai đoạn đầu, nạn nhân luôn được cho “thắng lệnh” với số tiền nhỏ. Để tạo niềm tin, hệ thống cho phép họ rút tiền về thành công. Khi nạn nhân đã tin vào khả năng sinh lời, nhóm đối tượng tiếp tục dẫn dụ đầu tư tiền lớn hơn.

Đây chính là bước chuyển để đường dây can thiệp vào hệ thống, khiến lệnh thua liên tiếp hoặc đưa ra hàng loạt lý do kỹ thuật như “rút tiền bị treo”, “vượt hạn mức”, “sai nội dung chuyển khoản”, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã nộp.

Cơ quan điều tra xác định Mai Văn Tới điều hành toàn bộ đường dây theo 4 bước được chúng gọi là “bắt khách – nuôi khách – khách vào tiền – giết khách”. Trong đó, Tới trực tiếp quản lý nhóm kỹ thuật, nhóm tuyển dụng, nhóm chăm sóc khách và nhóm chuyên xử lý các tình huống khi nạn nhân nghi ngờ hoặc cố gắng rút tiền.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an Thanh Hoá đã triệu tập Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan. Đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo công nghệ cao có quy mô lớn, khi số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên toàn quốc.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ tổng số tiền mà đường dây này chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, các đối tượng đã thông qua 20 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động cùng hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định toàn bộ đường dây, truy tìm dòng tiền và xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định pháp luật.