Lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo, nhưng Fed có thể chưa hạ lãi suất ngay

An Huy

14/01/2026, 15:12

Tốc độ lạm phát lõi tháng 12 của Mỹ yếu hơn dự báo, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng lạm phát đang trên đà xuống thang và mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong năm nay...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, những dấu hiệu cho thấy sự dai dẳng của lạm phát đồng nghĩa Fed có thể sẽ không giảm lãi suất ngay.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ ngày 13/1 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, hai nhóm hàng hóa thường có nhiều biến động - chỉ tăng 0,2% trong tháng 12 so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng theo tháng và theo năm này đều thấp hơn 0,1% so với kỳ vọng của giới phân tích.

Chỉ số CPI toàn phần tăng 0,3% trong tháng và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Giữa CPI toàn phần và CPI lõi, Fed xem CPI lõi là thước đo tốt hơn để đánh giá về hướng đi của lạm phát trong dài hạn. Mục tiêu lạm phát hàng năm của Fed là 2%, nên số liệu CPI mới nhất cho thấy tốc độ tăng giá tiêu dùng ở Mỹ đang nhích dần về mục tiêu, song vẫn ở mức cao.

Sau khi báo cáo CPI được công bố, thị trường tiếp tục đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất 2 lần trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 6 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Tổng thống Donald Trump dựa vào dữ liệu này để tiếp tục kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông hạ lãi suất. “Những con số lạm phát tuyệt vời cho nước Mỹ. Điều đó có nghĩa là ông Powell ‘lề mề’ nên giảm lãi suất, một cách đáng kể! Nếu không, ông ta sẽ tiếp tục ‘quá chậm trễ’”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà ở - một yếu tố chủ chốt phía sau sự dai dẳng của lạm phát ở Mỹ - ghi nhận mức tăng giá 0,4% trong tháng 12 so với tháng trước, là nhóm đóng góp nhiều nhất vào mức tăng của CPI toàn phần, theo báo cáo của BLS. Nếu so với cùng kỳ năm trước, nhóm nhà ở - hạng mục đóng góp chiếm tỷ trọng hơn 1/3 trong rổ hàng hóa tính CPI - tăng 3,2%.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác cũng cho thấy sự dai dẳng của lạm phát. Giá thực phẩm tăng 0,7% trong tháng 12 dù giá trứng giảm 8,2% so với tháng trước và giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm khác có sự tăng giá gồm giải trí, vé máy bay và chăm sóc y tế.

Giá năng lượng tăng 0,3% trong tháng và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, dù giá xăng giảm tương ứng 0,5% và 3,4%.

Theo các nhà phân tích, báo cáo lạm phát này có thể sẽ khiến Fed “án binh bất động” về lãi suất thêm một thời gian nữa. Sau khi giảm lãi suất 3 lần trong năm ngoái, Fed được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm nay để có thêm thời gian đánh giá về tác động của những đợt giảm lãi suất đã có đối với nền kinh tế.

“Chúng ta đã từng chứng kiến tình trạng như hiện nay vào những giai đoạn trước. Lạm phát không nóng trở lại, nhưng vẫn còn cao hơn so với mục tiêu. Ảnh hưởng của thuế quan đối với lạm phát chỉ ở mức khiêm tốn, nhưng giá nhà ở vẫn còn cao. Báo cáo lạm phát ngày hôm nay không mang đến cho Fed lý do để giảm lãi suất trong tháng này”, chiến lược gia Ellen Zentner của công ty Morgan Stanley Wealth Management nhận định với hãng tin CNBC.

Cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2025 của Fed sẽ diễn ra vào ngày 27-28/1.

Giới chức Fed hiện vẫn đang cân nhắc ưu tiên giữa rủi ro suy yếu thị trường lao động với khả năng lạm phát leo thang trở lại. Thuế quan của ông Trump khiến cho việc đánh giá tình hình trở nên khó khăn hơn, dù hầu hết các quan chức Fed đều tin rằng ảnh hưởng của thuế quan đến lạm phát chỉ là tạm thời.

VnEconomy