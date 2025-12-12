Lãnh đạo Bộ Tài chính thăm và làm việc với Tập đoàn AIA tại Hồng Công (Trung Quốc)

Giá vàng trong nước và thế giới
Để phục vụ việc nghiên cứu các chính sách đang xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cũng như các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ nay đến năm 2030, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Lê Tấn Cận làm Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại Hồng Kông và Trung Quốc từ ngày 1 - 5/12/2025.
Ngày 2/12/2025, đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn AIA tại trụ sở chính của Tập đoàn ở Hồng Kông (Trung Quốc).
Tham gia đoàn công tác, bên cạnh Thứ trưởng Lê Tấn Cận còn có sự hiện diện của ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và lãnh đạo một số phòng chức năng của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
Về phía Tập đoàn AIA, tiếp đón đoàn công tác có ông Garth Jones, Phó Tổng giám đốc Tài chính Tập đoàn; bà Jayne Plunkett, Phó Tổng giám đốc Quản trị Rủi ro Tập đoàn; ông Fisher Zhang, Tổng giám đốc khu vực Tập đoàn; và ông Andrew Loh, Tổng giám đốc AIA Việt Nam.
Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cởi mở về tình hình kinh tế - xã hội của một số quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, đồng thời cập nhật các tập quán và xu hướng mới của thị trường bảo hiểm khu vực như ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực phục vụ của đội ngũ đại lý.
Những xu hướng này đòi hỏi sự đầu tư và đổi mới mạnh mẽ từ cả phía Chính phủ và doanh nghiệp để thích ứng. Lãnh đạo Tập đoàn AIA cũng chia sẻ một số định hướng kinh doanh chiến lược và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của Bộ Tài chính đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà AIA Việt Nam đã đạt được, cũng như những đóng góp của Tập đoàn AIA cho thị trường bảo hiểm nói riêng và nền kinh tế nói chung trong suốt 25 năm hoạt động tại Việt Nam. Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng Tập đoàn AIA sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam và chúc AIA Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.
Tính đến ngày 11/12, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO) đã phát cảnh báo gian lận, lừa đảo tới 2,13 triệu lượt khách hàng. Trong đó, hơn 670 nghìn lượt khách đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng lên tới hơn 2.570 tỷ đồng…
Ngành Thuế ra mắt Cổng trải nghiệm, cho phép người nộp thuế thử toàn bộ quy trình đăng ký, kê khai, nộp và sử dụng hóa đơn điện tử mà không phát sinh nghĩa vụ tài chính hay nguy cơ bị xử phạt. Đây là bước đệm giúp hộ kinh doanh giảm lo lắng và tự tin hơn khi chuyển đổi sang phương thức kê khai…
Từ 1/1/2026, thuế khoán khép lại, các hộ kinh doanh - từ quán phở đầu ngõ, tạp hoá nhỏ đến nhà thuốc … bước vào thời kỳ hoàn toàn mới: Tự kê khai, tự nộp thuế. Và khi cánh cửa cũ đóng lại, cánh cửa quản trị bằng số liệu mở ra, buộc hộ kinh doanh rời thói quen “ước chừng” để làm quen với minh bạch.
Giá vàng đang tiến tới hoàn tất một năm tăng rực rỡ với mức tăng hơn 60%, trong đó có hơn 50 lần thiết lập kỷ lục. Một câu hỏi đang được đặt ra là liệu kim loại quý này có thể duy trì đà tăng giá trong năm 2026?...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: