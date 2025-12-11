Quốc hội đồng ý bổ sung hơn 17.640 tỷ cho dự phòng ngân sách trung ương 2025

Quốc hội khóa XV nhất trí bổ sung 17.640,678 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương năm 2025; kéo dài thời gian giải ngân cho các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh dự toán chi cho các dự án an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai…

Trong phiên bế mạc chiều 11/12, Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 với 454/457 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 95,98%. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết, nhấn mạnh các mục tiêu tăng trưởng hai con số và ổn định kinh tế vĩ mô.

Quốc hội cơ bản tán thành các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 liên quan đến tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn, vay và trả nợ công.

Tuy nhiên, Quốc hội đánh giá việc dự kiến tăng các chỉ tiêu thu, chi, bội chi và nợ công như báo cáo của Chính phủ là thách thức lớn trong cân đối nguồn lực và điều hành ngân sách trong giai đoạn tới. Do đó, Quốc hội giao Chính phủ cần tập trung vào 5 nội dung sau:

Thứ nhất, Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu ngân sách khi có biến động lớn, nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ hai, xây dựng các biện pháp dự phòng rủi ro để bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia; đồng thời rà soát cân đối ngân sách dựa trên định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ ba, về bội chi và nợ công, Quốc hội đề nghị Chính phủ xác định tỷ lệ bội chi ngân sách hàng năm phù hợp với khả năng huy động vốn và giải ngân đầu tư công.

Song song, Chính phủ cần đánh giá kỹ khả năng vay, khả năng trả nợ, nhận diện đầy đủ các rủi ro về vay nợ, rủi ro về tỷ giá, rủi ro cân đối nguồn trả nợ lãi và gốc khi đến hạn để có các giải pháp phù hợp

Thứ tư, bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không vượt quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước, đồng thời điều hành linh hoạt kỳ hạn và thời điểm phát hành trái phiếu để giảm chi phí huy động vốn.

Thứ năm, trong lĩnh vực đầu tư công, giao Chính phủ bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm theo quy định pháp luật, ưu tiên các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia như đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị, các dự án trọng điểm các ngành, lĩnh vực, các dự án phòng chống thiên tai thích ứng biến đổi khí hậu và các dự án liên vùng, liên quốc gia, quốc tế

Quốc hội đồng ý bổ sung 17.640,678 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ chi khác. Đồng thời, cho phép chuyển nguồn số vốn dự phòng ngân sách trung ương được bổ sung nêu trên sang năm 2026 để thực hiện phân bổ.

Về ngân sách năm 2025, Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách sang 31/12/2026 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng đó, bổ sung dự toán thu ngân sách trung ương năm 2025 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài là 26,343 tỷ đồng và bổ sung tương ứng dự toán chi thường xuyên năm 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Quốc hội cũng cho phép điều chuyển nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 đã giao cho Bộ Xây dựng là 196,596 tỷ đồng để bổ sung có mục tiêu tương ứng cho tỉnh Phú Thọ để thực hiện dự án mở rộng đường kết nối cầu Phong Châu.

Song song, Chính phủ được điều chỉnh giảm tối đa 1.182,414 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2025 đã bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 để bổ sung chi thường xuyên cho các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đồng thời, điều chỉnh giảm 670 tỷ đồng dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.