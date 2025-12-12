Thứ Sáu, 12/12/2025

Việt Nam tiếp cận chương trình điện hạt nhân bài bản, phù hợp chuẩn mực quốc tế

Bạch Dương

12/12/2025, 11:51

Đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ghi nhận hai thực tiễn tốt (good practice) của Việt Nam có thể trở thành kinh nghiệm cho các quốc gia đang phát triển điện hạt nhân, đồng thời ghi nhận Việt Nam đang tiếp cận chương trình điện hạt nhân theo hướng bài bản, phù hợp chuẩn mực quốc tế và thể hiện quyết tâm triển khai có trách nhiệm, hiệu quả...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Từ ngày 1 - 11/12/2025, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan của Việt Nam làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia (Intergrated Nuclear Infrastructure Review Mission – INIR Mission).

Mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia của Việt Nam theo các điều kiện được mô tả trong phương pháp đánh giá của IAEA cho giai đoạn 2.

Đây là giai đoạn đánh giá sự sẵn sàng của một quốc gia trong việc mời thầu hoặc đàm phán hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, từ đó xác định các lĩnh vực cần hành động thêm và đưa ra các khuyến nghị, đề xuất để Chính phủ và các cơ quan liên quan của Việt Nam lập kế hoạch hành động giải quyết các hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

Trong gần 2 tuần làm việc tại Việt Nam, các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận trực tiếp với đại diện các cơ quan bộ ngành, doanh nghiệp để rà soát, xem xét, đánh giá khách quan và toàn diện trên tất cả 19 nội dung cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

Tại phiên bế mạc ngày 11/12, Đoàn công tác INIR kết luận Việt Nam đã có những bước tiến lớn để khởi động lại và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cũng như phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết.

Nhiều giải pháp và quyết định đã được thông qua ở tất cả các cấp, bao gồm Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và cơ quan liên quan. Năm 2025, Việt Nam đã ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) và thông qua các cơ chế đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án điện hạt nhân.

Dự thảo báo cáo sơ bộ của Đoàn công tác INIR đưa ra 38 khuyến nghị, 13 đề xuất, trong đó nhấn mạnh những lĩnh vực cần có thêm hành động để mang lại lợi ích cho Việt Nam, bao gồm tăng cường khung pháp lý, khung pháp quy cho an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh và thanh sát hạt nhân, thực hiện các kế hoạch nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho giai đoạn đấu thầu và xây dựng, xây dựng chiến lược quốc gia về chu trình nhiên liệu hạt nhân và quản lý chất thải phóng xạ và cập nhật các cơ chế phối hợp giữa tất cả các bên liên quan.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và Đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). 
Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và Đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). 

Nhóm chuyên gia đã ghi nhận hai thực tiễn tốt (good practice) của Việt Nam có thể trở thành kinh nghiệm cho các quốc gia đang phát triển điện hạt nhân.

Một là, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 189/2025/QH15 thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ đối với chương trình điện hạt nhân, đồng thời thiết lập cơ chế đặc thù giúp đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, mở rộng khả năng huy động vốn và lựa chọn nhà thầu, cũng như tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương. Đây là thông lệ mà IAEA xem là yếu tố quyết định bảo đảm tiến độ và tính bền vững của chương trình.

Hai là, Việt Nam đã tận dụng hiệu quả kinh nghiệm và mạng lưới quan trắc môi trường hiện có để phục vụ quá trình chuẩn bị dự án điện hạt nhân. Đây là thực tiễn IAEA khuyến nghị vì giúp nâng cao chất lượng đánh giá môi trường, tăng tính minh bạch và giảm thời gian chuẩn bị dự án.

Hai thực tiễn này cho thấy Việt Nam đang tiếp cận chương trình điện hạt nhân theo hướng bài bản, phù hợp chuẩn mực quốc tế và thể hiện quyết tâm triển khai có trách nhiệm, hiệu quả.

Theo kế hoạch dự kiến, trong quý 1/2026, IAEA và Việt Nam sẽ phối hợp hoàn thiện dự thảo báo cáo INIR và trong quý 2/2026, IAEA sẽ gửi báo cáo chính thức tới Chính phủ Việt Nam sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

IAEA bắt đầu đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam

21:24, 01/12/2025

IAEA bắt đầu đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ là “tổng chỉ huy” chiến lược quốc gia về an toàn hạt nhân

07:43, 03/08/2025

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ là “tổng chỉ huy” chiến lược quốc gia về an toàn hạt nhân

Hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam phải dùng công nghệ đã kiểm chứng thực tế 

09:13, 19/06/2025

Hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam phải dùng công nghệ đã kiểm chứng thực tế 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân điện hạt nhân Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận IAEA kinh tế số Luật Năng lượng nguyên tử 2025

Chưa đầy 24 giờ, Ấn Độ hút gần 50 tỷ USD từ các Big Tech

Chưa đầy 24 giờ, Ấn Độ hút gần 50 tỷ USD từ các Big Tech

Mới đây, Microsoft công bố khoản đầu tư 17,5 tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu, AI và đào tạo nhân lực tại Ấn Độ. Không lâu sau, Amazon cũng tiếp bước với kế hoạch rót hơn 35 tỷ USD vào thị trường này…

Hơn 500 chuyên gia AI Việt Nam đang góp mặt tại các “đầu não” nghiên cứu toàn cầu

Hơn 500 chuyên gia AI Việt Nam đang góp mặt tại các “đầu não” nghiên cứu toàn cầu

Với hơn 500 chuyên gia AI đang làm việc tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới, Cổng Sáng kiến Khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ góp phần giúp kết nối mạng lưới nhân tài AI người Việt toàn cầu...

Tạp chí Time vinh danh “Các Kiến trúc sư của AI” là Nhân vật của Năm 2025

Tạp chí Time vinh danh “Các Kiến trúc sư của AI” là Nhân vật của Năm 2025

Tạp chí Time chính thức lựa chọn “Các Kiến trúc sư của AI” làm Nhân vật của Năm 2025, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ, định hình kinh tế toàn cầu và mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại.

Để sản xuất tăng tốc, cần những mô hình nhà máy thông minh

Để sản xuất tăng tốc, cần những mô hình nhà máy thông minh

Theo báo cáo thị trường của Tập đoàn IMARC, lĩnh vực sản xuất thông minh tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng trung bình hơn 10% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2033...

Canva

Canva "bắt tay" TP. Hồ Chí Minh nhằm thu hút thêm kỳ lân công nghệ

Hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Canva nhằm hỗ trợ ba nhóm đối tượng của thành phố, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thu hút đầu tư từ các kỳ lân công nghệ …

