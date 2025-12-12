Hà Nội: Giải quyết việc làm cho hơn 207.000 lao động trong 11 tháng, vượt 22,77% chỉ tiêu năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 12/12/2025
Thu Hằng
12/12/2025, 10:32
Với kết quả này, TP. Hà Nội đã vượt 22,77% chỉ tiêu về số lao động được giải quyết việc làm đặt ra trong năm 2025. Dự kiến tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng...
Thông tin về công tác giải quyết việc làm và an toàn lao động của TP. Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Chỉ tính riêng trong tháng 11, thành phố đã giải quyết việc làm cho 16.017 người lao động. Trong số này, 4.261 lao động được giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, số tiền 371 tỷ đồng.
Đã có 1.827 người lao động nhận được việc làm qua các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố; 367 người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động; 9.562 người được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.
Cũng trong tháng 11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm với 804 đơn vị, doanh nghiệp và 9.360 người lao động đăng ký tham gia. Kết quả đã có 4.557 người lao động được phỏng vấn và 1.600 người được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm.
Bên cạnh giải quyết việc làm, Sở Nội vụ Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 6.737 người lao động, với số tiền hỗ trợ 260,4 tỷ đồng. Đã có 7.179 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm; 63 người được hỗ trợ học nghề với số tiền 242 triệu đồng.
Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết hiện nay đang là thời điểm tuyển dụng sôi động của các doanh nghiệp, bởi tháng cuối năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, sắp tới là Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.
“Qua tiếp nhận các thông tin tuyển dụng và đơn hàng từ phía doanh nghiệp, hiện thời điểm này, số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đang tăng lên đáng kể, đặc biệt nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, một phần trong lĩnh vực sản xuất…”, ông Vũ Quang Thành thông tin.
Theo ông Thành, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở cả phân khúc fulltime và parttime. Hiện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đang tổng hợp thông tin về các vị trí tuyển dụng và tuyên truyền để người lao động được biết về các nhu cầu này, nhằm kết nối với doanh nghiệp trong các phiên giao dịch việc làm hàng ngày.
Dự kiến trong tháng 12/2025, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tổ chức khai trương Cổng Thông tin việc làm TP. Hà Nội và lồng ghép Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin.
Cổng thông tin việc làm TP. Hà Nội với địa chỉ đăng nhập “congvieclam.hanoi.gov.vn” là cơ sở kết nối hiệu quả, thông minh và nhanh chóng giữa người lao động và doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động trên nền tảng số; tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập, xử lý và phân tích thông tin thị trường lao động.
Cổng này hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, dự báo xu hướng nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sàn giao dịch việc làm, và tăng tỷ lệ kết nối cung – cầu lao động trên địa bàn TP. Hà Nội.
