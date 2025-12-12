Thứ Sáu, 12/12/2025

Thế giới

Giá vàng nhảy lên đỉnh gần 2 tháng, giá bạc lập kỷ lục mới

Điệp Vũ

12/12/2025, 08:09

Một nhà phân tích cho rằng đà tăng mạnh của giá bạc thậm chí đang có tác dụng hỗ trợ giá vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12), khi đồng USD giảm giá sâu vì động thái cắt giảm lãi suất trước đó một ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá bạc cũng tiếp tục xu hướng leo thang và đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 51,6 USD/oz, tương đương tăng 1,22%, chốt ở mức 4.279,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng giao ngay kể từ hôm 21/10.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 2 tăng 2,1%, chốt phiên ở mức 4.313 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 1,75 USD/oz, tương đương tăng 2,84%, chốt ở mức 63,5 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá bạc đạt hơn 64,3 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Hôm thứ Tư, Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang giảm về mức 3,5-3,75%. Dù Fed và Chủ tịch Jerome Powell phát tín hiệu có thể tạm dừng việc nới lỏng trong một thời gian, động thái này vẫn gây áp lực giảm mạnh lên đồng USD và hỗ trợ giá kim loại quý.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,44%, về mức 98,35 điểm vào cuối phiên giao dịch tại New York, thấp nhất trong 8 tuần.

Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex cho rằng đà tăng mạnh của giá bạc thậm chí đang có tác dụng hỗ trợ giá vàng. Năm nay, giá bạc đã tăng khoảng 120% và giá vàng tăng khoảng 65%.

“Bạc đang kéo vàng tăng giá theo, kéo cả bạch kim và palladium. Đà tăng của giá bạc đang rất mạnh”, ông Meir nhận xét.

Ông cũng cho rằng bức tranh kinh tế Mỹ hiện tại rất có lợi cho giá vàng: “Lạm phát chưa thực sự giảm về mục tiêu 2% của Fed. Bởi vậy, lãi suất giảm trong một môi trường lạm phát còn cao không phải là điều tối ưu. Và đó là một yếu tố giá lên đối với vàng”.

Nhìn về năm 2026, Fed tỏ ý sẽ “chờ xem” thị trường lao động và tình hình lạm phát sẽ diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, thị trường cho rằng Fed có thể sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất vì áp lực chính trị đối với ngân hàng trung ương này còn lớn. Tổng thống Donald Trump ưa thích lãi suất thấp và ứng cử viên hàng đầu của ông cho ghế Chủ tịch Fed, ông Kevin Hassett, cũng đồng tình với chủ trương này. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.050,8 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng giao ngay 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng giao ngay 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong báo cáo triển vọng giá vàng mới công bố, ngân hàng ING nhận định xu hướng tăng của giá vàng sẽ duy trì, sau khi giá kim loại quý này nhân đôi trong 2 năm qua. “Chúng tôi tin rằng các động lực tăng giá chính của vàng, gồm hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương, việc Fed hạ lãi suất, đồng USD yếu hơn, mối lo về sự độc lập của Fed, và việc các quỹ ETF mua vàng sẽ tiếp tục duy trì. Môi trường vĩ mô toàn cầu nói chung cũng vẫn có lợi cho giá vàng”.

Báo cáo của ING dự báo giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm tới và bình quân giá cả năm sẽ đạt 4.325 USD/oz.

Lúc 6h20 sáng nay (12/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 4.280,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 136,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.111 đồng (mua vào) và 26.411 đồng (bán ra), giảm tương ứng 31 đồng và 1 đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng tăng mạnh sau khi Fed hạ lãi suất, giá bạc lập kỷ lục mới

07:16, 11/12/2025

Giá vàng tăng mạnh sau khi Fed hạ lãi suất, giá bạc lập kỷ lục mới

BIS cảnh báo về bong bóng giá vàng và chứng khoán Mỹ

13:36, 09/12/2025

BIS cảnh báo về bong bóng giá vàng và chứng khoán Mỹ

Fed hạ lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn về năm 2026

07:37, 11/12/2025

Fed hạ lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn về năm 2026

giá USD giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Cổ phiếu Oracle lao dốc, tài sản của Larry Ellison “bốc hơi” 25 tỷ USD trong một ngày

Cổ phiếu Oracle lao dốc, tài sản của Larry Ellison “bốc hơi” 25 tỷ USD trong một ngày

Tài sản của tỷ phú Larry Ellison, người sáng lập và là Chủ tịch của Oracle Corp., sụt mạnh khi cổ phiếu của công ty phần mềm này giảm 11% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12)...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục dù cổ phiếu Oracle giảm 11%, giá dầu sụt hơn 1%

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục dù cổ phiếu Oracle giảm 11%, giá dầu sụt hơn 1%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12), với hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng thiết lập kỷ lục mới nhờ động lực từ động thái giảm lãi suất trước đó một ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

EU tìm cách đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga

EU tìm cách đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga

Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh quy trình đi đến một quyết định quan trọng nhằm đóng băng vô thời hạn 210 tỷ euro tài sản dự trữ của Nga...

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Việt Nam ghi nhận mức tăng 266% GDP bình quân đầu người thực trong 25 năm qua đứng thứ hai trong nhóm 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc..

IMF giục Trung Quốc giảm phụ thuộc vào xuất khẩu

IMF giục Trung Quốc giảm phụ thuộc vào xuất khẩu

Trung Quốc cần đẩy nhanh hỗ trợ tiêu dùng trong nước và giảm sự phụ thuộc của tăng trưởng kinh tế vào xuất khẩu - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristanlina Georgieva kêu gọi...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

