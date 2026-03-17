VietCredit: Lựa chọn mới trong quản trị dòng tiền nhờ lãi suất tối đa đến 9,5%

Một xu hướng mới đang dần hình thành trên thị trường: Gửi tiền tại các công ty tài chính được cấp phép, nơi mang lại mức lợi suất cao hơn nhưng vẫn đảm bảo khung pháp lý rõ ràng trong hệ thống tài chính.

Gần đây, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) vừa ra mắt thị trường các gói sản phẩm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Trong đó, lãi suất tối thiểu (kỳ hạn 1 tháng) là 4,75% (trả lãi cuối kỳ); lãi suất tối đa (kỳ hạn 12 tháng): Nếu gửi từ 1-100 triệu thì lãi suất tối đa là 9,1% (trả lãi cuối kỳ) hoặc 8,7% (trả lãi hàng tháng); nếu gửi từ 100-400 triệu thì lãi suất tối đa là 9,3% (trả lãi cuối kỳ) hoặc 8,9% (trả lãi hàng tháng); nếu gửi từ 400 triệu trở lên thì lãi suất tối đa là 9,5% (trả lãi cuối kỳ) hoặc 9,1% (trả lãi hàng tháng). Ngoài ra không có điều kiện nào bắt buộc khách hàng phải kèm theo.

Với mức này, lãi suất mà công ty tài chính như VietCredit đang huy động trực tuyến cao hơn khoảng 2-4% so với ngân hàng. Sự chênh lệch vài phần trăm lãi suất có thể tạo ra một khác biệt đáng kể trong tổng lợi nhuận tài chính của doanh nghiệp.

Ví dụ, với một doanh nghiệp có 5 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nếu gửi với lãi suất 4%/năm thì khoản lợi nhuận tài chính thu được khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, nếu mức lãi suất đạt khoảng 9%/năm, con số này có thể tăng lên 450 triệu đồng – tức cao hơn khoảng 250 triệu đồng. Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoản chênh lệch này có thể tương đương chi phí vận hành của cả một phòng ban trong năm.

VietCredit là một trong các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và giám sát, hoạt động trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng tương tự như các ngân hàng.

Dautu.vietcredit.com.vn – Sản phẩm tiền gửi trực tuyến của VietCredit.

Một điểm đáng chú ý trong các sản phẩm tiền gửi doanh nghiệp mới mà VietCredit ra mắt là việc số hóa toàn bộ quy trình giao dịch.

Trước đây, để thực hiện một hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng, doanh nghiệp thường phải: Chuẩn bị hồ sơ giấy, cử người đại diện đến quầy giao dịch, ký kết hợp đồng trực tiếp. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt với các doanh nghiệp có lịch làm việc dày đặc.

Trong khi đó, các nền tảng tiền gửi trực tuyến của công ty tài chính như VietCredit đang cho phép doanh nghiệp hoàn tất toàn bộ quy trình đăng ký và gửi tiền online, bao gồm: Đăng ký tài khoản, xác thực thông tin doanh nghiệp, ký hợp đồng điện tử, chuyển tiền và theo dõi khoản tiền gửi

Toàn bộ quá trình có thể hoàn tất chỉ trong khoảng 10 – 15 phút. Trong nhiều trường hợp, lãnh đạo doanh nghiệp có thể ủy quyền cho kế toán trưởng hoặc bộ phận tài chính thực hiện toàn bộ quy trình, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian so với việc phải trực tiếp đến ngân hàng giao dịch.

Một yếu tố khác khiến nhiều doanh nghiệp cảm thấy dễ tiếp cận hơn là khả năng bắt đầu từ những khoản tiền gửi nhỏ.

Thay vì phải gửi số tiền lớn ngay từ đầu, doanh nghiệp có thể thử nghiệm hệ thống bằng những khoản tiền nhỏ tối thiểu từ 1 triệu đồng là đã có thể trải nghiệm quy trình vận hành, sau đó mới quyết định phân bổ dòng tiền lớn hơn.

Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể rào cản tâm lý khi doanh nghiệp muốn thử một kênh quản lý dòng tiền mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, nhiều doanh nghiệp đang chú trọng hơn đến việc quản trị dòng tiền và tối ưu hiệu quả tài chính. Không chỉ tập trung vào doanh thu hay chi phí vận hành, các doanh nghiệp bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc làm sao để tối đa hóa giá trị của nguồn vốn nhàn rỗi.

Sự xuất hiện của các nền tảng tiền gửi doanh nghiệp trực tuyến cho thấy thị trường tài chính đang dần đa dạng hơn, mang lại thêm lựa chọn cho doanh nghiệp ngoài các kênh truyền thống.

Với nhiều chủ doanh nghiệp và giám đốc tài chính, kế toán trưởng, thì việc tìm ra một giải pháp có thể giúp tăng thêm vài phần trăm lợi suất cho dòng tiền nhàn rỗi – trong khi vẫn đảm bảo tính pháp lý và sự thuận tiện trong vận hành – có thể mang lại giá trị tài chính đáng kể cho doanh nghiệp trong dài hạn.