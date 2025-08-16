Lễ động thổ dự án Night Square: Bước đi tiên phong trong phát triển kinh tế đêm Hải Phòng
Trần Kỳ
16/08/2025, 10:26
Sáng 16/8, Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương (TD Group) tổ chức Lễ động thổ dự án Night Square - một tổ hợp dịch vụ giải trí, khách sạn và văn phòng khép kín tại ngã ba đường Võ Nguyên Giáp - Mai Năng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng...
Dự án Night Square được TD Group hợp tác cùng Champton Hospitality Group phát triển theo mô hình “kinh tế ban đêm”. Các hoạt động tại đây sẽ diễn ra chủ yếu từ chiều tối đến rạng sáng, mang đến không gian sôi động và độc đáo.
Với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng, dự án được triển khai trên diện tích gần 2 ha, bao gồm:
Ba tòa nhà cao tầng với các chức năng: Văn phòng, căn hộ cho thuê và khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao.
Hơn 20 căn shophouse liền kề phục vụ kinh doanh thương mại, ẩm thực và các dịch vụ giải trí.
Khu vực quảng trường được thiết kế với cây xanh, đài phun nước, hệ thống âm thanh và ánh sáng biểu diễn, tạo nên một sân khấu ngoài trời rực rỡ.
Cùng với các dịch vụ hoạt động xuyên đêm như mua sắm, nhà hàng ẩm thực Âu - Á, quán cà phê, lounge, spa…, Night Square hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân địa phương và du khách.
Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một khu phố sôi động về đêm, tương tự như phố Shibuya ở Tokyo (Nhật Bản), Itaewon ở Seoul (Hàn Quốc), Tạ Hiện ở Hà Nội hay Bùi Viện ở TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Night Square đánh dấu bước đi tiên phong của Hải Phòng trong việc thực hiện Đề án Phát triển kinh tế ban đêm của Chính phủ. Kinh tế ban đêm đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong nhiều nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại các điểm du lịch nổi tiếng, nơi cuộc sống về đêm trở thành “mỏ vàng” và điểm nhấn thu hút du khách.
Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TD Group (chủ đầu tư dự án) chia sẻ: “Night Square không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh đô thị Hải Phòng. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, giữ chân du khách trong và ngoài nước, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố.”
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên – thành viên Tổ tư vấn kinh tế Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, mô hình kinh tế ban đêm giúp tận dụng tối đa thời gian, mở ra cơ hội và không gian mới cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, mô hình này đa dạng hóa các hoạt động kinh tế, văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, người nước ngoài và đặc biệt là du khách, tạo động lực mới cho nền kinh tế.
Về TD Group, đây là doanh nghiệp có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Một số dự án nổi bật của TD Group bao gồm TD Plaza, khu đô thị TD Lakeside tại Hải Phòng, và hai dự án chuẩn bị khởi công trong năm 2026 là Maslight Tower và Maslight Hi-Tech Park tại khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội. Ngoài ra, TD Group đã đưa vào hoạt động dự án Opus Convention – một nhà hát hạng sang tại Hải Phòng từ năm 2024.
Champton Hospitality Group, đối tác đồng hành cùng TD Group trong dự án Night Square, là tập đoàn chuyên phát triển mạng lưới dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại Việt Nam và hướng ra quốc tế. Các thương hiệu nổi bật của tập đoàn bao gồm Champton Hotel Hà Nội và Champton Hotel Nha Trang.
