Hà Nội: Thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

Hoàng Bách

23/12/2025, 11:31

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6369/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh Thành phố Hà Nội…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quyết định thành lập Hội đồng theo quy định tại mục 2 Điều 42 Nghị định số 269/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh (trực thuộc Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06), gồm các thành viên:

Chủ tịch Hội đồng là ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Thành phố. Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố. Các thành viên là lãnh đạo Sở, ban, ngành cùng các chuyên gia tham gia tư vấn, hỗ trợ Hội đồng tham mưu; triển khai nhiệm vụ là lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam VINASA; Bộ Xây dựng; Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ Khoa học và Công nghệ...

Hội đồng làm việc dựa trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị định Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố, quy định tại Nghị định số 269/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh và các quy định pháp luật có liên quan; phối hợp thực hiện và đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 Thành phố Hà Nội.

Các hoạt động điều phối phát triển đô thị thông minh phải gắn kết đồng bộ với nội dung về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số các cấp.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, công khai, minh bạch, tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Chủ tịch kết luận và chỉ đạo thực hiện. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên được pháp luật quy định.

Các thành viên Hội đồng đề cao trách nhiệm cá nhân trong hoạt động của Hội đồng và trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quyết định này.

Hội đồng làm việc theo các hình thức tổ chức phiên họp định kỳ, cuộc họp đột xuất, hội nghị (trực tiếp hoặc trực tuyến), tổ chức các đoàn làm việc tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và cho ý kiến bằng văn bản.

Từ khóa:

bất động sản Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đô thị thông minh Hà Nội Hội đồng phát triển đô thị thông minh

