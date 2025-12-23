Đón sóng APEC 2027, sự kiện mở bán Meypearl Harmony Phú Quốc thu hút giới đầu tư

Sự kiện quy tụ gần 1.000 khách hàng, nhà đầu tư và đối tác, là minh chứng cho sự quan tâm lớn của thị trường dành cho dòng căn hộ nghỉ dưỡng ven biển sở hữu lâu dài trong bối cảnh Phú Quốc bước vào chu kỳ phát triển mới hướng tới APEC 2027.

KHI “CẢM HỨNG NGỌC TRAI” ĐƯỢC ĐÁNH THỨC

Lấy cảm hứng từ ngọc trai, biểu trưng cho vẻ đẹp được tích lũy qua thời gian, bền bỉ và ngày càng giá trị, không gian sự kiện được thiết kế tinh tế, mang sắc thái thuần khiết, hài hòa, hiện đại. Sân khấu trung tâm gây ấn tượng với hiệu ứng thị giác lấy cảm hứng từ lớp xà cừ và ánh sáng đại dương, tái hiện tinh thần sống an yên, phóng khoáng mà Meypearl Harmony Phú Quốc hướng tới.

Không gian nghệ thuật mở ra hành trình cảm xúc tại sự kiện “The Harmony of Pearl - Cảm hứng Ngọc Trai”.

Chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp trình diễn đương đại và âm nhạc giàu cảm xúc, đưa khách mời bước vào hành trình trải nghiệm trọn vẹn, nơi dự án không chỉ được giới thiệu bằng thông tin, mà bằng cảm xúc và hình ảnh sống động. Phần biểu diễn của ca sỹ Hà An Huy và chị đẹp Ái Phương đã mang đến những khoảnh khắc lắng đọng, kết nối cảm xúc của người tham dự với tinh thần “The Harmony of Pearl”.

Đại diện MEYGROUP chia sẻ về cảm hứng kiến tạo và định hướng phát triển Meypearl Harmony Phú Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện đội ngũ kiến tạo chia sẻ: “Meypearl Harmony Phú Quốc không được kiến tạo như một sản phẩm ngắn hạn, mà là một phần trong tầm nhìn dài hạn của MEYGROUP tại Phú Quốc - nơi những giá trị sống bền vững, chuẩn mực phát triển và chất lượng trải nghiệm được đặt lên hàng đầu. Lấy triết lý ngọc trai làm cảm hứng xuyên suốt, dự án hướng tới việc đầu tư cho chiều sâu, cho sự ổn định và khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.”

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG VÀ “ĐIỂM CHẠM” CỦA CHU KỲ MỚI

Song song với câu chuyện cảm xúc, phần thuyết trình và tư vấn chuyên sâu đã mang đến cho khách hàng cái nhìn toàn diện về bối cảnh thị trường Phú Quốc, đặc biệt khi đảo Ngọc được lựa chọn đăng cai APEC 2027. Theo các chuyên gia, sự kiện này không chỉ tạo cú hích về hạ tầng và du lịch, mà còn thiết lập những chuẩn mực mới về đô thị, dịch vụ và bất động sản, mở ra dư địa tăng trưởng rõ nét trong trung và dài hạn.

Thực tế tại nhiều địa phương từng đăng cai APEC cho thấy, đây thường là thời điểm hình thành những chu kỳ phát triển mới, nơi dòng vốn, dòng người và những tiêu chuẩn sống cao hơn cùng hội tụ. Trong bối cảnh đó, sự kiện mở bán Meypearl Harmony Phú Quốc được xem là điểm chạm quan trọng của thị trường, khi các giá trị dài hạn bắt đầu nhận được sự phản hồi rõ nét từ nhà đầu tư.

Không khí giao dịch và tư vấn sôi động tại sự kiện mở bán Meypearl Harmony Phú Quốc.

Thời khắc mở bán ghi nhận không khí giao dịch sôi động với gần 50 căn hộ đã tìm được chủ nhân tinh hoa của mình, cho thấy sự quan tâm thực chất của thị trường. Tại chương trình, Chủ đầu tư đồng thời công bố chính sách ưu đãi đặc biệt, gồm chiết khấu trực tiếp 8% giá trị căn hộ, tặng thêm 13,5% giá trị căn với chương trình cam kết cho thuê 36 tháng, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 48 tháng, tương đương tối đa 70% giá trị căn hộ, đi kèm nhiều quà tặng giá trị.

Theo đại diện MEYGROUP, các chính sách này được thiết kế nhằm tối ưu dòng tiền giai đoạn đầu, giảm áp lực tài chính và tạo sự an tâm cho nhà đầu tư khi tham gia vào chu kỳ phát triển mới của thị trường Phú Quốc.

MEYPEARL HARMONY PHÚ QUỐC - GIÁ TRỊ ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH TỪ TẦM NHÌN DÀI HẠN

Không chỉ ghi dấu bằng sức hút của sự kiện mở bán, Meypearl Harmony Phú Quốc còn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ những lợi thế mang tính nền tảng, gắn liền với định hướng phát triển dài hạn của đảo Ngọc.

Tọa lạc trên trục ven biển Bãi Trường - khu vực được xem là tâm điểm phát triển của Nam đảo, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế và trung tâm Dương Đông, đồng thời tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất Phú Quốc.

Tọa độ chiến lược của Meypearl Harmony Phú Quốc tại tâm điểm phát triển đảo Ngọc.

Đặc biệt, Meypearl Harmony Phú Quốc thuộc nhóm hiếm hoi các căn hộ nghỉ dưỡng ven biển có pháp lý sở hữu lâu dài, yếu tố được giới đầu tư xem là “bộ lọc” quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên tính an toàn và khả năng tích lũy giá trị bền vững.

Dự án được kiến tạo theo cảm hứng du thuyền 5 sao, với thiết kế tối ưu trải nghiệm biển thông qua ban công rộng, không gian mở và tỷ lệ lớn căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển - phù hợp cho cả nhu cầu nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú dài hạn.

Bên cạnh đó, Meypearl Harmony Phú Quốc thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích của Meyhomes Capital Phú Quốc - đại đô thị được MEYGROUP định hướng phát triển như một đô thị tinh khiết, nơi chất lượng sống, dịch vụ và cộng đồng cư dân được đặt lên hàng đầu. Chuỗi tiện ích đa dạng không chỉ nâng cao trải nghiệm sống mà còn tạo nền tảng cho khả năng vận hành và khai thác bền vững theo thời gian.

Theo đánh giá của các chuyên gia, chính sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, pháp lý lâu dài, thiết kế hướng trải nghiệm và lực đẩy hạ tầng từ APEC 2027 đã tạo nên sức hút khác biệt cho Meypearl Harmony Phú Quốc. Đây cũng là lý do dự án được nhiều nhà đầu tư lựa chọn tại thời điểm mở bán - không chỉ như một sản phẩm nghỉ dưỡng ven biển, mà như một tài sản có khả năng đồng hành cùng chu kỳ phát triển dài hạn của đảo Ngọc.