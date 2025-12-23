Bộ Y tế: Đề xuất bổ sung hành vi vi phạm, tăng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

Hiện nay, Bộ Y tế đang khẩn trương tổng hợp ý kiến để sửa đổi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo hướng bổ sung hành vi vi phạm, tăng mức xử phạt...

Bộ Y tế nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị Chính phủ chỉ đạo tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng…Đồng thời, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm cho người dân biết.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết công tác phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng, được Chính phủ và Bộ Y tế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện rõ quan điểm “không khoan nhượng” đối với tình trạng sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả.

Trong lĩnh vực dược, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm và phối hợp liên ngành. Hiện nay, Bộ Y tế đang khẩn trương tổng hợp ý kiến để sửa đổi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo hướng bổ sung hành vi vi phạm, tăng mức xử phạt.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu sửa đổi quy định của Bộ luật Hình sự nhằm xử lý nghiêm các hành vi cố ý sản xuất, buôn bán thuốc giả gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong công tác kiểm tra, hậu kiểm, Bộ Y tế đã tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất; riêng trong thời gian cao điểm vừa qua đã triển khai 3 tổ kiểm tra hậu mại, ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 1,488 tỷ đồng.

Bộ Y tế cũng đã chuyển 31 vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm, hàng giả, sử dụng giấy tờ giả sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với lĩnh vực thực phẩm chức năng, hệ thống pháp luật về quản lý từ khâu sản xuất, đăng ký bản công bố, tự công bố, ghi nhãn, quảng cáo đến lưu thông trên thị trường cơ bản đã đầy đủ.

Bộ Y tế thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và công khai thông tin vi phạm. Từ năm 2022 đến nay, Bộ Y tế đã xử phạt 107 cơ sở với tổng số tiền trên 18,226 tỷ đồng; tại địa phương, các cơ quan chức năng đã xử phạt 20.881 cơ sở với tổng số tiền phạt 123,840 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời áp dụng các biện pháp bổ sung như đình chỉ hoạt động, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, Bộ Y tế tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý. Bộ đã xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về dược; triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc dược liệu và phối hợp với Bộ Công an xây dựng nền tảng định danh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả giám sát của cơ quan quản lý và người dân.

Việc công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm được Bộ Y tế thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thông báo về thuốc giả, thuốc kém chất lượng và các sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Cổng công khai y tế để người dân biết, giám sát và chủ động phòng tránh.