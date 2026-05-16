Legend Valley Country Club khai trương sân gôn Canyon Course tại Ninh Bình
P.V
16/05/2026, 17:34
Ngày 16/5/2026 - BRG Golf chính thức khai trương sân Canyon Course tại Legend Valley Country Club, tiếp tục phát triển mạnh mẽ tổ hợp Thể thao golf – Du lịch nghỉ dưỡng - Vui chơi giải trí quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế tại Ninh Bình.
Sự kiện đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược dài hạn của BRG Golf nhằm kiến tạo những tổ hợp sân gôn đẳng cấp tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục hoàn thiện sân 36 hố theo tiêu chuẩn quốc tế tại Legend Valley Country Club – một trong những điểm đến golf giàu bản sắc cảnh quan và văn hóa tại Ninh Bình.
TRẢI NGHIỆM GOLF GIÀU TÍNH CHIẾN THUẬT GIỮA MIỀN DI SẢN
Sau 3 năm sân Rose Course tại Legend Valley Country Club đi vào hoạt động, đã tổ chức gần 120 giải đấu và hơn 121 nghìn vòng golf được ghi nhận, kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Legend Valley Country Club đối với cộng đồng golfer trong nước và quốc tế. Đặc biệt, việc đăng cai thành công nhiều giải đấu quy mô lớn như: Tiền Phong Golf Championship hay BRG Legend Golf Festival đã từng bước đưa Legend Valley Country Club trở thành điểm đến Gôn uy tín trên bàn đồ Golf Việt Nam.
Được thiết kế bởi Nicklaus Design, tập đoàn thiết kế sân gôn danh tiếng thế giới do huyền thoại gôn Jack Nicklaus sáng lập, Legend Valley Country Club tiếp tục phát triển mở rộng sân Canyon Course tuân thủ triết lý khai thác tối đa địa hình tự nhiên nhằm kiến tạo nên các hố gôn mang tính chiến thuật và giàu cảm xúc.
Điểm nhấn đặc biệt của sân mới là hố số 6 - đây là nguồn cảm hứng tạo nên tên gọi “Canyon Course”. Địa hình canyon với những vách núi đá tự nhiên hùng vĩ được giữ gần như nguyên bản tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng cùng thử thách hiếm có tại golf Việt Nam.
Bên cạnh đó, hố số 9 Par 5 cũng được đánh giá cao với tầm nhìn ngoạn mục hướng ra khách sạn Legend Valley Hotel, Công viên Giải trí BRIGHTPARK và toàn cảnh “Rose Course”. Hố golf dài gần 470 yard sở hữu địa hình uốn lượn qua các hẻm núi đá, thung lũng và hồ nước, tạo nên chuỗi thử thách liên tiếp đòi hỏi bản lĩnh, chiến thuật và độ chính xác trong từng cú đánh.
Hệ thống bẫy cát (bunkers) được bố trí một cách "hiểm hóc" tại các điểm rơi bóng (landing zones) quan trọng và khu vực bảo vệ green với độ thử thách cao. Tại Legend Valley Country Club - green có độ dốc đa dạng, yêu cầu khả năng kiểm soát tốc độ và đọc line phải chính xác. Toàn bộ mặt cỏ được chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm duy trì tốc độ green ổn định và chất lượng thi đấu chuyên nghiệp.
Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình - đánh giá cao Tập đoàn BRG đã nỗ lực mở rộng và phát triển tổ hợp Legend Valley Country Club, đồng thời kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục nâng cao năng lực đón khách, mở rộng hệ sinh thái du lịch – dịch vụ chất lượng cao tại địa phương:
“Legend Valley Country Club khai trương sân Canyon Course đưa vào vận hành khẳng định năng lực tổ chức các giải đấu gôn chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, các sự kiện thể thao, du lịch và xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Dự án góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế; đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao, gia tăng nguồn thu ngân sách và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương” - ông Trần Song Tùng nhận định.
Với vẻ đẹp độc bản cùng địa hình giàu tính chinh phục, sân Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm golf biểu tượng và giàu cảm xúc.
Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG - cho biết: “Legend Valley Country Club sẽ kiến tạo nên một chuẩn mực mới, mang đến cho những người chơi gôn một tác phẩm nghệ thuật sống động. Từng đường gôn được điêu khắc cẩn trọng để tạo nên một routing độc đáo.
Đây sẽ là sân đẹp nhất và khó nhất tại Việt Nam, trở thành điểm đến gôn của thế giới. Legend Valley Country Club sẽ là nơi tổ chức rất nhiều giải đấu gôn tầm cỡ quốc tế, đóng góp cho sự phát triển của ngành thể thao và du lịch gôn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương từ 3 đến 5 lần”.
KIẾN TẠO TỔ HỢP “STAY & PLAY DESTINATION” CHUẨN QUỐC TẾ TẠI MIỀN BẮC
Trong chiến lược phát triển du lịch chất lượng cao của tỉnh Ninh Bình, các tổ hợp thể thao - nghỉ dưỡng - giải trí tích hợp giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, gia tăng thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.
Bên cạnh sân golf tiêu chuẩn quốc tế, tổ hợp Thể thao Golf – Du lịch nghỉ dưỡng – Vui chơi Giải trí Legend Valley Country Club đem đến trải nghiệm phong phú với khách sạn Legend Valley Hotel quy mô 200 phòng và BRIGHTPARK - công viên giải trí đa địa hình. Mô hình tích hợp này hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, khách MICE và cộng đồng golfer trong nước, quốc tế theo xu hướng “stay & play destination” đang phát triển mạnh tại khu vực châu Á.
Legend Valley Country Club tạo động lực thúc đẩy du lịch chất lượng cao và kinh tế dịch vụ tại địa phương, góp gia tăng nguồn ngân sách lớn, đồng thời tạo thêm hàng nghìn cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người lao động bản địa. Dự án cũng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành dịch vụ, du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế.
Theo kế hoạch phát triển, Canyon Course sẽ tiếp tục được hoàn thành trong thời gian tới nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển tổ hợp 36 hố theo tiêu chuẩn quốc tế tại Legend Valley Country Club, qua đó từng bước đưa nơi đây trở thành một trong những điểm đến tiêu biểu của Việt Nam và khu vực.
