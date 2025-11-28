Thứ Sáu, 28/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Chuyển sang mô hình Tổng Công ty, Phân bón Cà Mau sẽ ưu tiên điều gì?

Thu Ngân

28/11/2025, 15:44

Chỉ một ngày sau Lễ công bố chính thức chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty, Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã ngay lập tức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn mới.

Trong đó, Chương trình Đánh giá Chuyên gia PVCFC 2025 được xem là bước đi chiến lược, mở đầu cho lộ trình xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển ở tầm vóc Tổng Công ty. Chương trình không chỉ đánh giá năng lực mà còn thiết lập chuẩn mực mới cho chất lượng nguồn nhân lực mà PVCFC hướng tới trong chặng đường bứt phá tiếp theo.

Trong bối cảnh chuyển sang mô hình Tổng Công ty, yêu cầu về chất lượng nhân lực được đặt lên hàng đầu. Việc xây dựng một cơ chế bài bản để định hướng và phát triển lộ trình chuyên môn kỹ thuật cao trở thành nhiệm vụ quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban Lãnh đạo. Chương trình Đánh giá Chuyên gia 2025 vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một hoạt động đánh giá thông thường.

Năm nay, chương trình quy tụ 20 ứng viên đến từ 8 lĩnh vực chuyên môn trải rộng từ kỹ thuật, công nghệ, sản xuất đến tài chính, truyền thông và marketing, thể hiện sự đa dạng và chiều sâu của nguồn lực PVCFC. Đồng hành cùng các ứng viên là 37 giám khảo đến từ các trường đại học hàng đầu, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam. Các giám khảo được phân bổ vào 8 Hội đồng đánh giá, tổ chức theo từng tiểu ban chuyên môn nhằm đảm bảo tính sâu sát, minh bạch và chuyên nghiệp trong toàn bộ quá trình.

Tổng giám đốc Văn Tiến Thanh kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, không chỉ trong toàn Tổng Công ty mà còn đến các đơn vị khác trong Tập đoàn. Ông tin rằng đây sẽ trở thành động lực để mỗi CBCNV không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và gắn bó hơn với PVCFC trên hành trình phát triển mới.
Tổng giám đốc Văn Tiến Thanh kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, không chỉ trong toàn Tổng Công ty mà còn đến các đơn vị khác trong Tập đoàn. Ông tin rằng đây sẽ trở thành động lực để mỗi CBCNV không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và gắn bó hơn với PVCFC trên hành trình phát triển mới.

Bên cạnh đó, 18 nhân sự hỗ trợ cũng được huy động, cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc của PVCFC cho một chương trình mang ý nghĩa chiến lược, góp phần định hình đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho tương lai Tổng công ty.

Trọng tâm của chương trình là nhận diện đúng những nhân sự có năng lực nổi trội trong toàn Tổng Công ty. Thông qua các buổi phỏng vấn chuyên sâu và phần trình bày đề án, ứng viên có cơ hội thể hiện tư duy, kinh nghiệm và cách tiếp cận vấn đề một cách rõ nét. Nhiều đề xuất mang tính ứng dụng cao cho thấy sự chủ động, sáng tạo và khả năng đóng góp trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của PVCFC.

Ở góc độ ngược lại, Hội đồng đánh giá mang đến một lớp phản biện chuyên môn khách quan và đa chiều. Các nhận xét được đưa ra không chỉ nhằm xác định năng lực hiện tại mà còn giúp chỉ rõ hướng phát triển phù hợp cho từng cá nhân. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để Tổng Công ty xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn lực chất lượng cao một cách hiệu quả trong dài hạn.

Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Nguyên đánh giá cao Chương trình Đánh giá Chuyên gia 2025, đặc biệt trong bối cảnh PVCFC đang chuyển mình sang mô hình Tổng Công ty. Theo ông, đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn, giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng những yêu cầu ngày càng lớn trong giai đoạn phát triển mới.
Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Nguyên đánh giá cao Chương trình Đánh giá Chuyên gia 2025, đặc biệt trong bối cảnh PVCFC đang chuyển mình sang mô hình Tổng Công ty. Theo ông, đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn, giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng những yêu cầu ngày càng lớn trong giai đoạn phát triển mới.

Không chỉ là một quy trình đánh giá, chương trình còn tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ giữa người lao động và Tổng Công ty. Khi được lắng nghe, được ghi nhận và có cơ hội khẳng định năng lực của mình, mỗi ứng viên đều cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân trong tổ chức. Điều này lan tỏa tinh thần chủ động học hỏi, thôi thúc mỗi cá nhân tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và cùng đồng hành với doanh nghiệp trong những mục tiêu dài hạn.

Sự tương tác giữa các ứng viên với hội đồng và các bộ phận hỗ trợ cũng hình thành một môi trường trao đổi chuyên môn lành mạnh, thúc đẩy văn hóa chia sẻ tri thức và xây dựng tinh thần PVCFC “đồng lòng, đồng sức” trên hành trình mới.

Chương trình được tổ chức bài bản, bám sát các tiêu chuẩn quốc tế, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của PVCFC trong việc chuẩn hóa đội ngũ chuyên gia theo yêu cầu phát triển ở tầm Tổng Công ty.
Chương trình được tổ chức bài bản, bám sát các tiêu chuẩn quốc tế, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của PVCFC trong việc chuẩn hóa đội ngũ chuyên gia theo yêu cầu phát triển ở tầm Tổng Công ty.

Hiện tại, PVCFC đang sở hữu đội ngũ 6 chuyên gia đã được công nhận, với nhiều đề tài mang lại giá trị thiết thực, đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp. Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu phát triển của PVCFC đòi hỏi đội ngũ chuyên gia phải tiếp tục được mở rộng và đa dạng hóa về lĩnh vực. Việc tăng cường đội ngũ này không chỉ giúp Tổng Công ty chủ động hơn trong quá trình hiện đại hóa và triển khai các dự án trọng điểm, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành.

Chương trình chính là một minh chứng rõ nét cho cam kết của PVCFC trong việc đầu tư bài bản cho con người - nguồn lực trung tâm và là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vững. Thông qua chương trình, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm xây dựng và hình thành một đội ngũ đủ tầm, đủ năng lực để cùng doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển mình, tự tin vươn lên vị thế mới của một Tổng Công ty trong tương lai gần.

Đọc thêm

Doanh nghiệp nông sản “thở phào” vì tiếp tục được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp nông sản “thở phào” vì tiếp tục được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Từ những bất cập nảy sinh trong quá trình áp dụng quy định về thuế giá trị gia tăng, một trong những đề xuất Bộ Tài chính đưa ra là khôi phục quy định cho phép khấu trừ thuế đầu vào đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản dù thuộc diện không phải kê khai, nộp thuế…

Trung Quốc: 87% người lao động thường xuyên sử dụng AI trong công việc

Trung Quốc: 87% người lao động thường xuyên sử dụng AI trong công việc

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực chính của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công ty Trung Quốc được đánh giá là đang dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong việc ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

CT Group: Đầu tư khoa học cơ bản cho công nghệ mới

CT Group: Đầu tư khoa học cơ bản cho công nghệ mới

Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.

Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh phát triển bền vững giữa biến động kinh tế

Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh phát triển bền vững giữa biến động kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, doanh nghiệp Việt Nam đang thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững để duy trì tăng trưởng. Kết quả Báo cáo “Green IMPACT Gap” của Schneider Electric, khảo sát 4.500 lãnh đạo tại 9 thị trường Đông Á, cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm cải thiện mạnh về cam kết và hành động hướng tới bền vững.

Cấp vốn tín dụng cho dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành

Cấp vốn tín dụng cho dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành

Hợp đồng cấp tín dụng 6.750 tỷ đồng cho dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành, vừa được chính thức ký kết giữa Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và hai ngân hàng là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm

Dân sinh

2

Hà Nội thông qua tổng số biên chế công chức hành chính năm 2026

Dân sinh

3

The Gió Riverside định hình chuẩn sống mới: Sống xanh bên sông, gần phố thị

Bất động sản

4

Kết luận của Tổng Bí thư về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tiêu điểm

5

Quảng Trị: Hơn 3.400 tỷ đồng xây mới và nâng cấp 16 trường học biên giới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy