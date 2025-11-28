Chuyển sang mô hình Tổng Công ty, Phân bón Cà Mau sẽ ưu tiên điều gì?

Chỉ một ngày sau Lễ công bố chính thức chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty, Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã ngay lập tức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn mới.

Trong đó, Chương trình Đánh giá Chuyên gia PVCFC 2025 được xem là bước đi chiến lược, mở đầu cho lộ trình xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển ở tầm vóc Tổng Công ty. Chương trình không chỉ đánh giá năng lực mà còn thiết lập chuẩn mực mới cho chất lượng nguồn nhân lực mà PVCFC hướng tới trong chặng đường bứt phá tiếp theo.

Trong bối cảnh chuyển sang mô hình Tổng Công ty, yêu cầu về chất lượng nhân lực được đặt lên hàng đầu. Việc xây dựng một cơ chế bài bản để định hướng và phát triển lộ trình chuyên môn kỹ thuật cao trở thành nhiệm vụ quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban Lãnh đạo. Chương trình Đánh giá Chuyên gia 2025 vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một hoạt động đánh giá thông thường.

Năm nay, chương trình quy tụ 20 ứng viên đến từ 8 lĩnh vực chuyên môn trải rộng từ kỹ thuật, công nghệ, sản xuất đến tài chính, truyền thông và marketing, thể hiện sự đa dạng và chiều sâu của nguồn lực PVCFC. Đồng hành cùng các ứng viên là 37 giám khảo đến từ các trường đại học hàng đầu, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam. Các giám khảo được phân bổ vào 8 Hội đồng đánh giá, tổ chức theo từng tiểu ban chuyên môn nhằm đảm bảo tính sâu sát, minh bạch và chuyên nghiệp trong toàn bộ quá trình.

Tổng giám đốc Văn Tiến Thanh kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, không chỉ trong toàn Tổng Công ty mà còn đến các đơn vị khác trong Tập đoàn. Ông tin rằng đây sẽ trở thành động lực để mỗi CBCNV không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và gắn bó hơn với PVCFC trên hành trình phát triển mới.

Bên cạnh đó, 18 nhân sự hỗ trợ cũng được huy động, cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc của PVCFC cho một chương trình mang ý nghĩa chiến lược, góp phần định hình đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho tương lai Tổng công ty.

Trọng tâm của chương trình là nhận diện đúng những nhân sự có năng lực nổi trội trong toàn Tổng Công ty. Thông qua các buổi phỏng vấn chuyên sâu và phần trình bày đề án, ứng viên có cơ hội thể hiện tư duy, kinh nghiệm và cách tiếp cận vấn đề một cách rõ nét. Nhiều đề xuất mang tính ứng dụng cao cho thấy sự chủ động, sáng tạo và khả năng đóng góp trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của PVCFC.

Ở góc độ ngược lại, Hội đồng đánh giá mang đến một lớp phản biện chuyên môn khách quan và đa chiều. Các nhận xét được đưa ra không chỉ nhằm xác định năng lực hiện tại mà còn giúp chỉ rõ hướng phát triển phù hợp cho từng cá nhân. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để Tổng Công ty xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn lực chất lượng cao một cách hiệu quả trong dài hạn.

Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Nguyên đánh giá cao Chương trình Đánh giá Chuyên gia 2025, đặc biệt trong bối cảnh PVCFC đang chuyển mình sang mô hình Tổng Công ty. Theo ông, đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn, giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng những yêu cầu ngày càng lớn trong giai đoạn phát triển mới.

Không chỉ là một quy trình đánh giá, chương trình còn tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ giữa người lao động và Tổng Công ty. Khi được lắng nghe, được ghi nhận và có cơ hội khẳng định năng lực của mình, mỗi ứng viên đều cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân trong tổ chức. Điều này lan tỏa tinh thần chủ động học hỏi, thôi thúc mỗi cá nhân tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và cùng đồng hành với doanh nghiệp trong những mục tiêu dài hạn.

Sự tương tác giữa các ứng viên với hội đồng và các bộ phận hỗ trợ cũng hình thành một môi trường trao đổi chuyên môn lành mạnh, thúc đẩy văn hóa chia sẻ tri thức và xây dựng tinh thần PVCFC “đồng lòng, đồng sức” trên hành trình mới.

Chương trình được tổ chức bài bản, bám sát các tiêu chuẩn quốc tế, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của PVCFC trong việc chuẩn hóa đội ngũ chuyên gia theo yêu cầu phát triển ở tầm Tổng Công ty.

Hiện tại, PVCFC đang sở hữu đội ngũ 6 chuyên gia đã được công nhận, với nhiều đề tài mang lại giá trị thiết thực, đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp. Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu phát triển của PVCFC đòi hỏi đội ngũ chuyên gia phải tiếp tục được mở rộng và đa dạng hóa về lĩnh vực. Việc tăng cường đội ngũ này không chỉ giúp Tổng Công ty chủ động hơn trong quá trình hiện đại hóa và triển khai các dự án trọng điểm, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành.

Chương trình chính là một minh chứng rõ nét cho cam kết của PVCFC trong việc đầu tư bài bản cho con người - nguồn lực trung tâm và là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vững. Thông qua chương trình, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm xây dựng và hình thành một đội ngũ đủ tầm, đủ năng lực để cùng doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển mình, tự tin vươn lên vị thế mới của một Tổng Công ty trong tương lai gần.