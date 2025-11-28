Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật cơ khí, biên - phiên dịch… với các mức thu nhập hấp dẫn. Đây là cơ hội để lao động đi làm việc tại các thị trường này có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp khi trở về Việt Nam...

Ngày 28/11, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội chợ việc làm cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản theo chương trình IM Japan.

Theo tổng hợp của Ban tổ chức, Hội chợ việc làm ngày 28/11 có 54 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số nhu cầu tuyển dụng là 1.880 chỉ tiêu (trực tiếp tại Sàn Trung Kính có 23 doanh nghiệp).

Đặc biệt, có 22 đơn vị có vốn đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như: Công nhân sản xuất điện tử, nhân viên kỹ thuật cơ khí, công nhân vận hành máy, kỹ thuật CNC, biên - phiên dịch, điện – điện tử…, với các mức thu nhập hấp dẫn.

Theo nhóm ngành nghề, khoảng 33% doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực sản xuất. Ngoài ra còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như: Thương mại – dịch vụ, điện – điện tử, xây dựng, vận tải...

Sự đa dạng lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp đăng kí tham gia Hội chợ việc làm giúp người lao động lựa chọn những vị trí việc làm thích hợp với khả năng, có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống.

Các doanh nghiệp tìm kiếm lao động ở nhiều phân khúc lao động khác nhau, song chỉ tiêu giữa các nhóm không có sự chênh lệch nhiều. Trong đó, 32,3% nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học – cao đẳng; 34,8% nhu cầu lao động có trình độ trung cấp – công nhân kỹ thuật; còn lại là lao động phổ thông.

Phần lớn nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tập trung vào mức thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, nhà hàng – khách sạn, các vị trí nhân viên kỹ thuật, lao động phổ thông có tay nghề…

Bên cạnh đó, gần 19% vị trí có thu nhâp từ 15 triệu đồng trở lên, dành cho các chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao, các vị trí kinh doanh, quản lý, biên dịch – phiên dịch, kỹ sư, giám sát, trưởng – phó phòng, người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Mức từ 7 – 10 triệu đồng/tháng thuộc về các vị trí công nhân sản xuất, nhân viên thừa hành giúp việc không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Riêng các vị trí việc làm bán thời gian, cộng tác viên hoặc không đòi hỏi kinh nghiệm, mức phổ biến từ 5 – 7 triệu đồng.

Ngoài ra, một số vị trí tuyển dụng, mức lương sẽ được doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của các bên.

Thông tin tại chương trình, ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho biết Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) đã trải qua hơn 20 năm triển khai. Hơn 145.000 lao động Việt Nam đã sang Hàn Quốc làm việc, không chỉ mang về nguồn thu nhập lớn để cải thiện kinh tế gia đình, đóng góp cho quê hương.

Tuy nhiên, sự thành công của chương trình không chỉ dừng lại ở việc người lao động có được việc làm và thu nhập tại Hàn Quốc, mà rất nhiều câu chuyện thành công còn được viết tiếp sau ngày họ trở về quê hương.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết, TP. Hà Nội cũng luôn chú trọng giải quyết việc làm thông qua việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đặc biệt là tại các thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã có khoảng gần 8.000 lượt người lao động được phái cử đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản theo chương trình EPS và IM Japan trở về nước. Chương trình đã mang lại cơ hội việc làm tốt, thu nhập ổn định, giúp cải thiện đời sống cho người lao động.

Theo ông Nam, sau gần 5 năm sống và làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản, người lao động đã được nâng cao sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hoá bản địa cũng như các kỹ năng, sự chuyên nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nước sở tại. Đặc biệt là kỹ năng tay nghề được nâng lên, qua đó có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm mới.

Tuy nhiên, cùng với kết quả tích cực đã đạt được, còn không ít người lao động gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp khi trở về nước. Điều đó khiến nhiều lao động Việt Nam ở Hàn Quốc và Nhật Bản lo lắng khi sắp hết hạn hợp đồng trở về quê hương. Vì vậy, việc hỗ trợ việc làm trong nước để người lao động sau khi hết thời hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản có ý nghĩa rất quan trọng.

Việc tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan khi hết hạn hợp đồng về nước là cơ hội cho người lao động nói chung, cũng như lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước sớm tìm được việc làm phù hợp để đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chương trình này góp phần động viên, khuyến khích người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng, giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài.