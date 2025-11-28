Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 28/11/2025
Thu Hằng
28/11/2025, 14:56
Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật cơ khí, biên - phiên dịch… với các mức thu nhập hấp dẫn. Đây là cơ hội để lao động đi làm việc tại các thị trường này có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp khi trở về Việt Nam...
Ngày 28/11, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội chợ việc làm cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản theo chương trình IM Japan.
Theo tổng hợp của Ban tổ chức, Hội chợ việc làm ngày 28/11 có 54 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số nhu cầu tuyển dụng là 1.880 chỉ tiêu (trực tiếp tại Sàn Trung Kính có 23 doanh nghiệp).
Đặc biệt, có 22 đơn vị có vốn đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như: Công nhân sản xuất điện tử, nhân viên kỹ thuật cơ khí, công nhân vận hành máy, kỹ thuật CNC, biên - phiên dịch, điện – điện tử…, với các mức thu nhập hấp dẫn.
Theo nhóm ngành nghề, khoảng 33% doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực sản xuất. Ngoài ra còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như: Thương mại – dịch vụ, điện – điện tử, xây dựng, vận tải...
Sự đa dạng lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp đăng kí tham gia Hội chợ việc làm giúp người lao động lựa chọn những vị trí việc làm thích hợp với khả năng, có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống.
Các doanh nghiệp tìm kiếm lao động ở nhiều phân khúc lao động khác nhau, song chỉ tiêu giữa các nhóm không có sự chênh lệch nhiều. Trong đó, 32,3% nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học – cao đẳng; 34,8% nhu cầu lao động có trình độ trung cấp – công nhân kỹ thuật; còn lại là lao động phổ thông.
Phần lớn nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tập trung vào mức thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, nhà hàng – khách sạn, các vị trí nhân viên kỹ thuật, lao động phổ thông có tay nghề…
Bên cạnh đó, gần 19% vị trí có thu nhâp từ 15 triệu đồng trở lên, dành cho các chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao, các vị trí kinh doanh, quản lý, biên dịch – phiên dịch, kỹ sư, giám sát, trưởng – phó phòng, người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Mức từ 7 – 10 triệu đồng/tháng thuộc về các vị trí công nhân sản xuất, nhân viên thừa hành giúp việc không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Riêng các vị trí việc làm bán thời gian, cộng tác viên hoặc không đòi hỏi kinh nghiệm, mức phổ biến từ 5 – 7 triệu đồng.
Ngoài ra, một số vị trí tuyển dụng, mức lương sẽ được doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của các bên.
Thông tin tại chương trình, ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho biết Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) đã trải qua hơn 20 năm triển khai. Hơn 145.000 lao động Việt Nam đã sang Hàn Quốc làm việc, không chỉ mang về nguồn thu nhập lớn để cải thiện kinh tế gia đình, đóng góp cho quê hương.
Tuy nhiên, sự thành công của chương trình không chỉ dừng lại ở việc người lao động có được việc làm và thu nhập tại Hàn Quốc, mà rất nhiều câu chuyện thành công còn được viết tiếp sau ngày họ trở về quê hương.
Tại Hà Nội, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết, TP. Hà Nội cũng luôn chú trọng giải quyết việc làm thông qua việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đặc biệt là tại các thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã có khoảng gần 8.000 lượt người lao động được phái cử đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản theo chương trình EPS và IM Japan trở về nước. Chương trình đã mang lại cơ hội việc làm tốt, thu nhập ổn định, giúp cải thiện đời sống cho người lao động.
Theo ông Nam, sau gần 5 năm sống và làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản, người lao động đã được nâng cao sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hoá bản địa cũng như các kỹ năng, sự chuyên nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nước sở tại. Đặc biệt là kỹ năng tay nghề được nâng lên, qua đó có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm mới.
Tuy nhiên, cùng với kết quả tích cực đã đạt được, còn không ít người lao động gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp khi trở về nước. Điều đó khiến nhiều lao động Việt Nam ở Hàn Quốc và Nhật Bản lo lắng khi sắp hết hạn hợp đồng trở về quê hương. Vì vậy, việc hỗ trợ việc làm trong nước để người lao động sau khi hết thời hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản có ý nghĩa rất quan trọng.
Việc tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan khi hết hạn hợp đồng về nước là cơ hội cho người lao động nói chung, cũng như lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước sớm tìm được việc làm phù hợp để đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống.
Chương trình này góp phần động viên, khuyến khích người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng, giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài.
Cũng trong khuôn khổ Chương trình Hội chợ việc làm còn kết hợp “ Trao giải cuộc thi lao động EPS về nước lập nghiệp thành công năm 2025”. Đây là cuộc thi thường niên, do Trung tâm Lao động ngoài nước và Văn phòng đại diện HRD Korea tại Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tìm hiểu và đánh giá về cuộc sống của những lao động sau khi hoàn thành chương trình EPS về nước, tạo động lực, khuyến khích tinh thần tự giác về nước đúng hạn của người lao động.
Cuộc thi mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, đó là tôn vinh những câu chuyện nghị lực, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng sự nghiệp bền vững trên chính mảnh đất Việt Nam, và góp phần xây dựng nền nhân lực bền vững, nơi mỗi lao động đều tìm thấy cơ hội phát triển xứng đáng với năng lực và nỗ lực của mình.
Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 thuốc mới vào danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán, trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh...
Tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội năm 2026 gồm 117.555 biên chế, trong đó chỉ tiêu biên chế phân bổ 117.061 chỉ tiêu; chỉ tiêu biên chế dự phòng 494 chỉ tiêu...
Bộ Nội vụ đề xuất công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào, thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó...
Với mong muốn chăm lo sức khỏe cộng đồng vùng thiên tai, các thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế đã trực tiếp về xã Hưng Lộc, thành phố Huế để khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn các biện pháp phòng ngừa bệnh tật sau lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, cần bổ sung bóng cười khí N2O dùng cho mục đích giải trí và các chất hướng thần mới vào Điều 6 về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, để tạo chốt chặn sớm, bảo vệ cho thế hệ tương lai của đất nước...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: