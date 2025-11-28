Kết luận của Tổng Bí thư về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Thông báo số 432-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng nêu kết luận của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng uỷ Bộ Y tế và các cơ quan liên quan về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, yêu cầu tăng cường trách nhiệm hệ thống chính trị và đổi mới mô hình hỗ trợ trẻ.

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết ngày 24/11/2025, Tổng Bí thư đã làm việc với Đảng uỷ Bộ Y tế, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các đơn vị, Tổng Bí thư đưa ra kết luận tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ. Tổng Bí thư yêu cầu cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể các cấp coi việc chăm lo cho các em là nhiệm vụ có ý nghĩa trực tiếp với tương lai và sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ giảm tối đa trẻ bị bỏ rơi mới. Các giải pháp được giao gồm tư vấn tâm lý, pháp lý, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, hỗ trợ kinh tế – xã hội cho nhóm có nguy cơ cao; xây dựng mạng lưới cộng tác viên xã hội; tăng cường vai trò của hội phụ nữ, đoàn thanh niên trong nắm bắt tình hình cơ sở. Chính quyền địa phương phải theo sát đời sống nhân dân, hỗ trợ kịp thời trường hợp khó khăn.

Về tiếp nhận và chăm sóc trẻ bị bỏ rơi, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện đầy đủ quy trình từ phát hiện đến chăm sóc ban đầu, khám sàng lọc, bàn giao và lập hồ sơ pháp lý. Nơi phát hiện trẻ phải chịu trách nhiệm trực tiếp; các hành vi đùn đẩy trách nhiệm, bỏ sót hoặc để xảy ra xâm hại sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Tổng Bí thư đề nghị đổi mới mô hình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo hướng gia đình – cộng đồng, “nhà nhỏ – nhóm nhỏ”. Các cơ sở bảo trợ xã hội cần được nâng cấp về cơ sở vật chất, nhân lực, tiêu chuẩn chăm sóc; khắc phục tình trạng hoạt động hình thức hoặc xuống cấp. Các địa phương có nhu cầu lớn phải rà soát nguồn lực để phát triển cơ sở mới, đồng thời hoàn thiện cơ chế xã hội hoá minh bạch.

Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cụ thể cho nhiều cơ quan. Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế hoàn thiện quy trình liên thông từ phát hiện đến tiếp nhận và chăm sóc ban đầu; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình hỗ trợ hoà nhập, đảm bảo mọi trẻ được đến trường.

Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan để bảo đảm thủ tục pháp lý cho trẻ hưởng quyền an sinh, giám sát, ngăn ngừa lạm dụng, xâm hại. Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương được giao nhân rộng các mô hình chăm lo trẻ bị bỏ rơi như “mẹ đỡ đầu”, “ngôi nhà bình yên”, “địa chỉ tin cậy”, “con nuôi công an xã”, “con nuôi bộ đội biên phòng”.

Đảng uỷ Quốc hội rà soát, hoàn thiện pháp luật liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chính quyền các địa phương, nhất là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn, phải đi đầu trong chuyển đổi mô hình chăm sóc, không để xảy ra quá tải hoặc bỏ sót trẻ.

Văn phòng Trung ương Đảng được giao theo dõi, đôn đốc và tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Văn phòng Trung ương Đảng thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.