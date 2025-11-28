Quảng Trị: Hơn 3.400 tỷ đồng xây mới và nâng cấp 16 trường học biên giới

Với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, tỉnh này dự kiến xây mới và nâng cấp 16 trường học, hướng tới một hệ thống giáo dục liên cấp hiện đại và đồng bộ, phục vụ hơn 6.000 học sinh tại các xã vùng cao...

Theo kế hoạch, 16 công trình sẽ được triển khai tại 15 xã biên giới, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu học tập lâu dài và thúc đẩy ổn định dân cư cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Trong số này, có 4 trường trọng điểm dự kiến hoàn thành vào năm 2026, được thiết kế theo mô hình liên cấp, hiện đại và bền vững. Các trường này không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao mà còn tạo ra một môi trường giáo dục tiên tiến, thu hút đội ngũ giáo viên và chuyên gia giáo dục về công tác tại địa phương.

Một trong những trường học nổi bật trong dự án này là Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng, được đầu tư mới với quy mô 40 lớp, phục vụ 1.569 học sinh trên khu đất rộng 10 ha, với tổng vốn dự kiến 360 tỷ đồng. Tương tự, Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa có quy mô 38 lớp, phục vụ 1.412 học sinh, với diện tích 6 ha và vốn đầu tư khoảng 285 tỷ đồng. Các trường khác như Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông và Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch cũng được đầu tư nâng cấp và xây mới với quy mô lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của hàng nghìn học sinh.

Các dự án này được thiết kế với sự tư vấn kỹ lưỡng, đảm bảo độ bền và phù hợp với điều kiện địa hình đồi núi. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị yêu cầu mở các tuyến kết nối từ trường đến đường giao thông hiện hữu, nhằm thuận tiện cho việc đi lại và giảm chi phí vận chuyển, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điều này không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương làm việc với các sở, ngành, đơn vị về xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh rằng việc đầu tư vào hệ thống trường nội trú liên cấp không chỉ đơn thuần là xây dựng cơ sở học tập mà còn là một bước đi chiến lược trong việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Hệ thống trường đạt chuẩn sẽ góp phần giảm tình trạng bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh phổ cập, đồng thời kéo theo nhu cầu đầu tư vào các lĩnh vực khác như giao thông, điện, nước, và viễn thông. Qua đó, tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, yêu cầu các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án xác định rõ trách nhiệm, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và tổ chức thi công linh hoạt, bám sát hiện trường để đảm bảo chất lượng và tiến độ. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị vận hành các trường, bao gồm tuyển dụng giáo viên, củng cố bộ máy và chuẩn bị nhân sự quản lý, coi đây là nhiệm vụ thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của tỉnh trong việc xây dựng hệ thống giáo dục bài bản cho vùng khó khăn.

Trong giai đoạn 2027–2030, Quảng Trị dự kiến tiếp tục đề xuất xây dựng 12 trường nội trú mới hoặc nâng cấp tại các xã biên giới còn lại. Điều này đồng nghĩa với việc tỉnh sẽ duy trì mức đầu tư lớn cho hạ tầng giáo dục, nhằm hoàn thiện mạng lưới trường học ở những khu vực then chốt dọc tuyến biên giới, tạo thế phát triển cân bằng và ổn định lâu dài.