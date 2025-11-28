Cấp vốn tín dụng cho dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành

Hợp đồng cấp tín dụng 6.750 tỷ đồng cho dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành, vừa được chính thức ký kết giữa Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và hai ngân hàng là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Hợp đồng cấp tín dụng vào ngày 25/11 vừa qua cho dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành nhằm bảo đảm nguồn vốn triển khai công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có quy mô 6.750 tỷ đồng, thời hạn vay 20 năm tính từ ngày giải ngân đầu tiên, thời gian ân hạn gốc 2 năm.

Cấu trúc tài trợ dài hạn này giúp nguồn vốn tín dụng được giải ngân ổn định, bền vững trong suốt vòng đời triển khai dự án. Sự tham gia của hai ngân hàng thương mại nhà nước có uy tín và quy mô hàng đầu Việt Nam, không chỉ bảo đảm nguồn vốn ổn định, dài hạn cho dự án, mà còn góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng giao thông chiến lược.

Nguồn vốn tín dụng nói trên giúp VEC có điều kiện triển khai dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành, tuyến giao thông then chốt kết nối trung tâm TP.Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Khoản tín dụng dài hạn được đồng tài trợ bởi Vietcombank và Agribank; trong đó Vietcombank là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn (5.750 tỷ đồng, chiếm khoảng 85%), Agribank là ngân hàng thành viên hợp vốn (1.000 tỷ đồng, chiếm 15%).

Tại sự kiện ký kết, ông Lê Quang Vinh - Tổng giám đốc Vietcombank - cho biết: Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án giữa Vietcombank, Agribank và VEC một lần nữa khẳng định sự gắn bó, đồng hành của khối ngân hàng nhà nước với các dự án hạ tầng quan trọng cấp quốc gia; trong đó có sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc kết nối khu vực TP.Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đầu tư công với nguồn vốn hỗn hợp từ ngân sách trung ương và vốn do VEC huy động. Công trình được khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026.

Đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng mang tính chiến lược, mở rộng không gian phát triển không chỉ cho TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và cả khu vực Đông Nam Bộ; đồng thời cũng là công trình đầu tiên thực hiện theo mô hình đầu tư công giao doanh nghiệp nhà nước làm cơ quan chủ quản theo Luật Đầu tư công.

Việc hợp tác tài chính này giúp VEC nâng cao năng lực huy động và đa dạng hóa nguồn vốn cho các dự án trọng điểm khác như mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, nghiên cứu nâng cấp một số đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam khác theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trước đó, ngày 06/6/2024, Vietcombank và VEC đã ký hợp đồng khung thu xếp vốn để xây dựng các phương án tài chính khả thi trình cơ quan quản lý nhà nước. Đến ngày 29/4/2025, Thủ tướng Chính phủ giao VEC làm cơ quan chủ quản dự án và ngày 03/9/2025, VEC chính thức chỉ định Vietcombank là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, Agribank là ngân hàng thành viên hợp vốn.

Hiện, VEC đã yêu cầu Ban quản lý Dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành phối hợp chặt chẽ với UBND TP.Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng Nai tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng thông thường cũng như đẩy nhanh giải ngân thanh toán các khối lượng hoàn thành, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.