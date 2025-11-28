Hà Nội thông qua tổng số biên chế công chức hành chính năm 2026

Tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội năm 2026 gồm 117.555 biên chế, trong đó chỉ tiêu biên chế phân bổ 117.061 chỉ tiêu; chỉ tiêu biên chế dự phòng 494 chỉ tiêu...

Ngày 27/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động khối chính quyền thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo đó, tổng biên chế công chức và hợp đồng chuyên môn theo Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Hà Nội năm 2026 gồm: Biên chế công chức hành chính 13.555 biên chế. Trong đó: Biên chế phân bổ 13.251 biên chế; chỉ tiêu dự phòng 304 chỉ tiêu. Hợp đồng chuyên môn theo Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND của HĐND Thành phố gồm 227 chỉ tiêu.

Tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội năm 2026 gồm 117.555 biên chế, trong đó chỉ tiêu biên chế phân bổ 117.061 chỉ tiêu; chỉ tiêu biên chế dự phòng 494 chỉ tiêu.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2026 là 4.539 chỉ tiêu.

HĐND Thành phố cũng phân bổ chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2026.

Cụ thể, hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP là 11.500 chỉ tiêu, trong đó: Khối các cơ quan, tổ chức hành chính 1.650 chỉ tiêu; khối các đơn vị sự nghiệp công lập 9.864 chỉ tiêu.

Hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp thuộc nhóm 4 lĩnh vực y tế, giáo dục theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP gồm 2.748 chỉ tiêu; hợp đồng làm công việc nhân viên nuôi dưỡng tại các cơ sở giáo dục công lập (cô nuôi) gồm 8.015 chỉ tiêu.

Cũng trong ngày 27/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm : Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý; người làm việc thường xuyên tại hội trong độ tuổi lao động là lãnh đạo hội chuyên trách, công chức, viên chức tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được giao biên chế của thành phố Hà Nội; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý và các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Hà Nội.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp sau khi đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền và bảo đảm các chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội do Trung ương ban hành.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm của cơ quan, đơn vị bằng quỹ lương cơ bản (gồm lương theo ngạch, bậc, chức vụ và không bao gồm các khoản phụ cấp theo quy định) nhân với mức trích do HĐND thành phố Hà Nội quyết định.

Mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Kết thúc năm 2026, căn cứ nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi bảo đảm nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định, UBND Thành phố báo cáo, đề xuất HĐND Thành phố xem xét, quyết định mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố cho những năm tiếp theo nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Phương án chi thu nhập tăng thêm gồm: 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo hệ số lương ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng và không bao gồm các khoản phụ cấp theo quy định; 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại theo số biên chế hiện có hằng tháng để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa phương án chi đối với cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại hằng năm bảo đảm việc chi thu nhập tăng thêm theo nguyên tắc của Nghị quyết và quy định của Luật Thủ đô.

Nghị quyết này áp dụng trong năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026.