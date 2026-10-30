Liên Hợp Quốc cảnh báo khí nhà kính lập đỉnh kỷ lục và sẽ tiếp tục gia tăng do El Niño

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đã đạt mức cao chưa từng thấy vào năm 2025, điều này có khả năng làm hành tinh nóng lên hơn nữa và dẫn đến nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan hơn...

Hiện tượng El Niño cực kỳ mạnh trong năm 2026 đang tạo tiền đề cho một đợt tăng vọt mới về nồng độ CO2. Ảnh minh hoạ. Nguồn: WMO

Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Liên Hợp Quốc, nồng độ CO₂ trung bình trong khí quyển toàn cầu đã đạt 426,8 ppm (phần triệu) vào năm 2025, tương đương khoảng 153% so với mức thời kỳ tiền công nghiệp (năm 1750). Chỉ số này đã tăng 2,8 ppm so với năm trước đó, đánh dấu mức tăng hằng năm cao hơn trung bình của thập kỷ qua.

Nồng độ của các khí nhà kính quan trọng khác là mê-tan và nitơ oxit cũng đạt mức kỷ lục vào năm 2025, lần lượt bằng 267% và 126% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo ghi nhận lượng khí tích tụ trong khí quyển thay vì lượng phát thải mới hằng năm.

Đại diện WMO sẽ chia sẻ các phát hiện này với các bên đàm phán tại Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP31) diễn ra ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới, đồng thời cảnh báo một đợt El Niño mạnh có thể tiếp tục đẩy nồng độ khí nhà kính lên cao hơn trong năm nay.

"Trên thực tế, chúng ta đang làm cho đại dương và khí quyển trở nên "nóng hơn bao giờ hết"," Phó Tổng Thư ký WMO Ko Barrett cho biết. "Điều này đồng nghĩa với việc các đợt nắng nóng, xoáy thuận nhiệt đới và bão đang trở nên dữ dội hơn với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những gì các dữ liệu lịch sử từng dự báo."

Tốc độ gia tăng nồng độ CO2 trong giai đoạn 2024–2025 cao hơn mức trung bình của 10 năm qua, nhưng thấp hơn đôi chút so với mức tăng đột biến ghi nhận trong giai đoạn 2023–2024.

Tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn này phản ánh sự phục hồi của các bể hấp thụ carbon trên đất liền trong năm 2025, sau hiện tượng El Niño mạnh mẽ giai đoạn 2023–2024 – giai đoạn mà các bể hấp thụ này đã bị ảnh hưởng tiêu cực do tình trạng hạn hán gia tăng, thảm thực vật khô hơn và các vụ cháy rừng xảy ra nhiều hơn.

Điều này rất đáng lưu tâm vì hiện tượng El Niño cực kỳ mạnh trong năm 2026 đang tạo tiền đề cho một đợt tăng vọt mới về nồng độ CO2. Bên cạnh đó, nguy cơ đại dương giảm khả năng hấp thụ CO2 do nhiệt độ nước biển tăng cao cũng đang ngày càng lớn.

Trong năm nay, nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm châu Âu, đã trải qua nhiệt độ mùa hè thiêu đốt, cùng với các đợt lũ lụt tàn phá ở châu Á và nhiều nơi khác.

WMO cho biết nồng độ CO₂ dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch và sự xuất hiện của một đợt El Niño mạnh. Hiện tượng này sẽ gây ra thời tiết khô hạn hơn, làm giảm khả năng hấp thụ phát thải của các bể chứa carbon.

WMO cũng bày tỏ lo ngại về lưu huỳnh hexafluoride (SF6) – một loại khí nhà kính được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện – khi mức tăng của khí này trong năm 2025 đã đạt kỷ lục. Khả năng gây gián tiếp làm nóng toàn cầu của SF6 cao gấp hơn 24.000 lần so với CO₂ và nó có thể tồn tại trong khí quyển hơn 1.000 năm.

Cơ quan này cũng chỉ ra nồng độ hydro đang gia tăng, với mức tăng 5,3% trong giai đoạn 2010–2024. Mặc dù hydro không phải là khí nhà kính, nhưng việc rò rỉ từ hạ tầng sản xuất, vận chuyển và lưu trữ có thể ảnh hưởng đến hóa học khí quyển và gián tiếp gây ra sự ấm lên. Hydro được sản xuất bằng điện tái tạo có thể được sử dụng làm nhiên liệu carbon thấp cho giao thông vận tải.

WMO nhận định cả sự rò rỉ hydro lẫn sự tồn tại lâu dài của SF6 đều có thể làm giảm bớt một số lợi ích khí hậu mà quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu mang lại.

"Chuyển dịch năng lượng là điều cần thiết và được hoan nghênh, nhưng giống như mọi quá trình chuyển đổi khác, nó phải được thực hiện một cách thông minh và dựa trên các quan sát môi trường," bà Barrett nhấn mạnh.