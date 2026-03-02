Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Lo ngại xung đột Iran lan rộng, nhiều nước kêu gọi nối lại đàm phán

Hoài Thu

02/03/2026, 09:12

Trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực, nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi các bên sớm nối lại đàm phán...

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, Iran ngày 1/3/2026, sau khi Israel và Mỹ mở các cuộc tấn công nhằm vào nước này - Ảnh: Reuters.
Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, Iran ngày 1/3/2026, sau khi Israel và Mỹ mở các cuộc tấn công nhằm vào nước này - Ảnh: Reuters.

Căng thẳng tiếp tục bị đẩy lên cao khi Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh sau khi lãnh tụ tối cao nước này, đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Vào sáng Chủ nhật (1/3), một vụ nổ lớn làm rung chuyển Tehran, khi quân đội Israel cho biết đang nhắm mục tiêu vào khu vực trung tâm thủ đô Iran. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Israel nói rằng đã mở đường tiến tới Tehran. Về phần mình, Iran tiếp tục chiến dịch đáp trả, trong khi Qatar, Kuwait và Bahrain cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa từ Iran.

Oman, quốc gia đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hạt nhân gần đây giữa Tehran và Washington, cho biết một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz chiến lược đã bị tấn công. Cảng Duqm của nước này - nơi Hải quân Mỹ sử dụng làm đầu mối hậu cần và có khả năng tiếp nhận tàu sân bay - cũng trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Cái chết của ông Khamenei - người chưa chỉ định người kế nhiệm - nhiều khả năng sẽ đẩy tương lai chính trị của Iran vào bất định và làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng trong khu vực.

Nỗi lo này tiếp tục bị đẩy lên cao vào ngày 1/3, khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bay cách một nhóm khoảng 300 binh sĩ Anh tại Bahrain chỉ vài trăm mét.

Theo ông Healey, hai tên lửa cũng được phóng theo hướng Cyprus, nơi Anh đặt các căn cứ quân sự.

“London không cho rằng Cyprus là mục tiêu bị nhắm trực tiếp, nhưng diễn biến này cho thấy mối đe dọa từ các đòn đáp trả của Iran đang gia tăng trên toàn khu vực”, ông Healey phát biểu với hãng tin Sky News.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng cho biết các máy bay của Anh sẽ đánh chặn bất kỳ tên lửa hoặc máy bay không người lái nào của Iran mà nước này phát hiện.

Trước đó, vào thứ Bảy (28/2), Mỹ và Israel đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. 

Bộ trưởng ngoại giao của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã họp khẩn trong ngày Chủ nhật để thảo luận tình hình Iran và bước đi tiếp theo của khối.

“Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước láng giềng có nguy cơ đẩy khu vực vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Điều quan trọng lúc này là xung đột không được lan rộng thêm và Tehran cần sớm đưa ra lựa chọn”, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU, bà Kaja Kallas, phát biểu trước cuộc họp.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các nước EU kêu gọi các bên tham chiến “kiềm chế tối đa”, bảo vệ dân thường và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, gồm Hiến chương Liên hiệp quốc và luật nhân đạo quốc tế.

Cùng ngày, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi các bên chặn đà leo thang bạo lực trước khi tình hình trở nên không thể cứu vãn.

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vào thứ Bảy, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cùng nhiều quốc gia cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công và nối lại đàm phán nhằm ngăn xung đột lan rộng trong khu vực. Ông Guterres cảnh báo rằng nếu không thể kiềm chế đà leo thang, thế giới có thể đối mặt với một cuộc xung đột lớn hơn, gây hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường và ổn định khu vực.

Trong bối cảnh không muốn làm quan hệ vốn đã căng thẳng với chính quyền Tổng thống Trump thêm phức tạp, nhiều quốc gia - trong đó có một số nước Trung Đông - tránh đưa ra bình luận.

Vào Chủ nhật, ông Anwar Gargash, cố vấn của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), kêu gọi Iran hành xử lý trí và có trách nhiệm với các nước láng giềng trước khi vòng xoáy cô lập và leo thang tiếp tục lan rộng.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Saudi Arabia cho biết Riyadh đã gửi thông điệp riêng tới Tehran, đề nghị Iran không tấn công vào vương quốc này. Saudi Arabia cũng cho biết đã ghi nhận các vụ tấn công dường như nhằm vào thủ đô Riyadh và khu vực miền Đông trong ngày thứ Bảy, dù chưa có báo cáo về thương vong.

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

12:49, 01/03/2026

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

10:26, 01/03/2026

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

14:44, 01/03/2026

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

Từ khóa:

căng thẳng Iran Israel Iran Israel lãnh tụ tối cao Iran Khamenei Mỹ thế giới xung đột Iran

Đọc thêm

Bất chấp xung đột ở Iran, Mỹ chưa vội xả dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bất chấp xung đột ở Iran, Mỹ chưa vội xả dầu từ kho dự trữ chiến lược

Theo tờ báo Financial Times, Mỹ hiện chưa tính tới phương án xả dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), dù chiến sự tại Iran đang làm gia tăng lo ngại nguồn cung bị gián đoạn và đẩy giá dầu thế giới đi lên...

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Vừa khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (2/3), giá vàng thế giới đã tăng hơn 100 USD/oz, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran...

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

Mối quan tâm lớn nhất đối với nhiều nhà đầu tư bây giờ là cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ là một chiến dịch chớp nhoáng và tập trung, hay sẽ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực kéo dài...

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang đặt ra rủi ro Tehran trả đũa bằng cách chặn eo biển Hormuz - một đoạn huyết mạch của hoạt động vận tải biển toàn cầu...

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Sáng nay (1/3), truyền thông nhà nước Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của nước này, đã chết trong cuộc tấn công...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khai trương cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải lớn nhất tại TP. HCM

Tài chính

2

Biệt thự bán đảo lõi trung tâm, dấu ấn định danh của giới thượng lưu

Bất động sản

3

Bất chấp xung đột ở Iran, Mỹ chưa vội xả dầu từ kho dự trữ chiến lược

Thế giới

4

Hà Tĩnh phê duyệt dự án Nhà máy thép 80.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp

5

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy