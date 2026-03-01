Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Sáng nay (1/3), truyền thông nhà nước Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của nước này, đã chết trong cuộc tấn công...

Lực lượng Mỹ và Israel đã mở một cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran vào đêm ngày thứ Bảy (28/3), sau khi vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Washington và Tehran không mang lại kết quả.

Sáng nay (1/3), truyền thông nhà nước Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của nước này, đã chết trong cuộc tấn công.

Một loạt hãng tin và tờ báo nhà nước Iran sáng nay đã xác nhận cái chết của ông Khamenei. Nội các Iran tuyên bố để tang 40 ngày và thời gian nghỉ lễ 1 tuần để tưởng nhớ nhà lãnh đạo. Ông Khameinei, 86 tuổi, đã nắm quyền ở Iran kể từ năm 1989.

Phản ứng với cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã tấn công nhiều thành phố ở Trung Đông, bao gồm Jerusalem. Những tiếng nổ lớn đã được các nhân chứng nghe thấy tại các thành phố này - hãng tin CNBC đưa tin.

Xung đột quân sự nổ ra sau khi Iran từ chối các yêu cầu của Mỹ về cắt giảm chương trình hạt nhân của nước này. Vòng đàm phán thứ ba diễn ra tại Geneva vào hôm thứ Năm vừa rồi không mang lại kết quả, dù Oman - nước giữ vai trò trung gian của đàm phán - nói rằng đàm phán “có tiến bộ” và sẽ tiếp tục trong tuần tới. Cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran chỉ một ngày sau khi đàm phán kết thúc.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, truyền hình Press TV của nhà nước Iran cho biết ông Khamenei đã qua đời. Hãng Thông tấn Cộng hòa Hồi giáo của Iran cũng cho biết trên X rằng ông Khamenei đã chết trong một cuộc không kích của Israel. Những người thân của ông Khamenei cùng thiệt mạng trong cuộc không kích là con gái, con rể và một người cháu của ông - thông tấn Fars News Agency dẫn nguồn thạo tin cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Trước khi có các thông tin xác nhận về cái chết của ông Khamenei từ phía Iran, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã tuyên bố ông Khamenei đã chết.

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của Iran - Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh chiến sự bùng phát, hơn 1.400 chuyến bay ra, vào Trung Đông trong ngày 1/3 đã bị hủy. Một số hãng hàng không đã tuyên bố tạm dừng bay qua khu vực này cho tới cuối tuần tới.

Trước đó, trong ngày 28/3, khoảng 1.800 chuyến bay ra, vào khu vực này đã bị hủy và hơn 40 chuyến bay khác phải chuyển hướng do tình trạng đóng cửa không phận.

Theo dự kiến, vào ngày thứ Hai (2/3), Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hiệp quốc - sẽ tiếp hành một cuộc họp khẩn cấp theo đề nghị của Nga để thảo luận về việc Mỹ và Israel tấn công Iran, IAEA cho biết trong một tuyên bố.

Về các cơ sở hạt nhân của Iran, nguồn tin là các nhà ngoại giao tiết lộ với hãng tin Reuters rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các cơ sở này bị không kích vào ngày thứ Bảy.

Trong một diễn biến khác, Thượng viện và Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu vào tuần tới về một nghị quyết quyền lực chiến tranh yêu cầu Tổng thống Trump phải có được sự phê chuẩn của Quốc hội trước khi Mỹ tiếp tục không kích Iran. Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, nghị quyết này ít có khả năng được thông qua.

Tại Hạ viện, một số nghị sỹ Cộng hòa như Thomas Massie từ Kentucky và Warren Davidson từ Ohio nói rằng họ sẽ ủng hộ việc hạn chế khả năng của ông Trump trong việc tiếp tục tấn công Iran, khẳng định thẩm quyền của Quốc hội trong việc công bố chiến tranh theo quy định trong Hiến pháp Mỹ. “Chiến tranh đòi hỏi sự cho phép của Quốc hội”, ông Davidson viết trong một bài đăng trên X.

Tuy nhiên, có ít nhất hai nghị sỹ Dân chủ trong Hạ viện tuyên bố sẽ ủng hộ việc ông Trump đánh Iran, gồm ông Josh Gottheimer từ New Jersey và ông Jared Moskowitz từ Florida.

Trong một cuộc điện đàm với báo giới, các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump tiết lộ rằng Mỹ đã thu thập được “những dấu hiệu” cho thấy Iran có ý định sử dụng tên lửa hạt nhân để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ - CNBC đưa tin.

Trong thông tin chính thức được công bố, Nhà Trắng nói rằng trong vòng đàm phán vừa rồi ở Geneva, các quan chức Iran một mực từ chối thảo luận với phía Mỹ về chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.