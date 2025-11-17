Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

LocknLock: Giải thưởng thiết kế và cam kết nâng tầm trải nghiệm sống

P.V

17/11/2025, 16:29

LocknLock – Thương hiệu gia dụng toàn cầu Hàn Quốc, tự hào chinh phục giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới như Red Dot Design Award, iF Design Award cùng nhiều giải thưởng danh tiếng khác, khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm.

VnEconomy

Với triết lý thiết kế hướng đến người dùng, mỗi chi tiết được LocknLock nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm mang đến trải nghiệm tiện nghi và cảm giác hài lòng trong từng khoảnh khắc sử dụng. LocknLock khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm sống qua từng sản phẩm.

THIẾT KẾ ĐƯỢC VINH DANH TẠI RED DOT DESIGN AWARD

Ra đời từ năm 1955, Red Dot Design Award là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá hàng đầu thế giới, ghi nhận những sản phẩm xuất sắc về sáng tạo, tính năng và thẩm mỹ.

Red Dot Design Award 2025 đã vinh danh All Tritan – hộp đựng thực phẩm của LocknLock được làm hoàn toàn từ chất liệu tritan. All Tritan có thiết kế tối giản, trong suốt như thủy tinh. Thiết kế nắp ẩn thông minh giúp xếp chồng gọn gàng, tiết kiệm không gian mà không lo bị trượt ngã ngay cả khi di chuyển. All Tritan được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa tiện ích và thẩm mỹ hiện đại.

Sản phẩm được vinh danh tại  Red Dot Design Award.
Sản phẩm được vinh danh tại  Red Dot Design Award.

Chảo sâu lòng bằng thép không gỉ LocknLock cũng được giải thưởng này xướng tên vào năm 2024 nhờ thiết kế tối giản với đầy đủ chức năng, tương thích với nhiều loại bếp.

THIẾT KẾ ĐƯỢC VINH DANH TẠI IF DESIGN AWARD

Được tổ chức hằng năm bởi Diễn đàn Thiết kế Quốc tế iF (Đức), iF Design Award vinh danh những thiết kế sáng tạo và đột phá trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ năm 1954, giải thưởng này đã trở thành minh chứng uy tín cho những thiết kế xuất sắc, được giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng tin cậy.

Năm 2024, Hộp đựng thực phẩm LocknLock Bisfree Modular Plus chiến thắng tại lễ trao giải với sự xuất sắc ở cả 5 tiêu chí đánh giá: Ý tưởng, Hình thức, Chức năng , Sự khác biệt và mức độ ảnh hưởng. Bisfree Modular Plus là dòng hộp đựng thực phẩm kín khí, giúp tiết kiệm không gian và sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp hơn. Sản phẩm được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, đường cong mềm mại và chức năng mô-đun linh hoạt. Dòng hộp đựng thực phẩm Bisfree Modular trước đó cũng từng đạt giải vào năm 2018.

Sản phẩm được vinh danh tại  iF Design Award.
Sản phẩm được vinh danh tại  iF Design Award.

Ngoài ra, còn có thể kể đến các sản phẩm bình giữ nhiệt được công nhận bởi hội đồng iF Design Award như Bucket Tumbler (2022) và Metro Tumbler (2020). Cả hai dòng sản phẩm đều được đánh giá cao nhờ thiết kế thông minh, tiện dụng và thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng trong cuộc sống hiện đại.

Đại diện LocknLock chia sẻ “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi năng lực thiết kế được công nhận trên thị trường toàn cầu. Mỗi sản phẩm LocknLock đều xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Với chúng tôi, thiết kế không chỉ mang lại tiện ích mà còn nâng tầm trải nghiệm sống, thể hiện sự tinh tế và bền vững.”

LocknLock cho biết trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc đổi mới phong cách sống, dựa trên năng lực cạnh tranh về thương hiệu, sản phẩm và thiết kế.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI VÀ TUẦN LỄ MEMBER DAYS TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Với niềm tự hào về các thiết kế được vinh danh, từ ngày 19/11 đến 31/12/2025, LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giảm giá lên đến 50%++ cho các sản phẩm xuất sắc đạt giải. Đặc biệt, trong Tuần lễ Member Days diễn ra đồng thời từ 19/11 đến 23/11, khách hàng sẽ nhận thêm các ưu đãi voucher lên đến 12%, mang đến những ngày mua sắm ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. (Chương trình áp dụng theo các điều khoản và điều kiện.)

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm được thiết kế tinh tế, vừa tiện dụng vừa đầy cảm hứng trong dịp ưu đãi đặc biệt này tại cửa hàng LocknLock trên toàn quốc và tại website https://www.locknlock.vn/

Từ khóa:

LocknLock

Đọc thêm

Lá chắn công nghệ cho hàng Việt

Lá chắn công nghệ cho hàng Việt

Tại một siêu thị ở TP.Hồ Chí Minh, một người tiêu dùng cầm lên hộp hạt điều vỏ lụa từ kệ giới thiệu sản phẩm Việt và quét mã QR. Trên màn hình điện thoại hiện ra chi tiết “tiểu sử” sản phẩm: từ trang trại, ngày sản xuất, quy trình đóng gói cho đến ngày lên kệ…

Thuế quan buộc các thương hiệu cắt giảm ưu đãi Black Friday

Thuế quan buộc các thương hiệu cắt giảm ưu đãi Black Friday

Các thương hiệu đang tìm cách giảm hoặc loại bỏ các chương trình giảm giá trong dịp Black Friday năm nay, dù người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tích cực “săn sale”...

Quyết liệt kiểm soát chất lượng hàng hóa dịp cao điểm cuối năm

Quyết liệt kiểm soát chất lượng hàng hóa dịp cao điểm cuối năm

Khi nhu cầu mua sắm tăng vọt dịp cuối năm, thị trường tại các thành phố lớn liên tục ghi nhận hàng giả, hàng chất lượng kém đến gian lận thương mại. Hiện các địa phương đã vào cuộc siết chặt kiểm soát để bảo vệ người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường...

Lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm do Mailisa phân phối

Lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm do Mailisa phân phối

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, dư luận bắt đầu chú ý đến các sản phẩm liên quan đến chuỗi cơ sở làm đẹp này…

EVA Air tăng khai thác đường bay mới từ Việt Nam tới Mỹ

EVA Air tăng khai thác đường bay mới từ Việt Nam tới Mỹ

Từ ngày 18/11, hãng hàng không quốc tế EVA Air chính thức tăng khai thác đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (Mỹ) (quá cảnh tại Đài Bắc) lên 5 chuyến mỗi tuần.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam - Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Tiêu điểm

2

Cơ hội và thách thức hiện thực hóa đô thị TOD tại Việt Nam

Bất động sản

3

Ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia

Bất động sản

4

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

5

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy