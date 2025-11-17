LocknLock: Giải thưởng thiết kế và cam kết nâng tầm trải nghiệm sống

LocknLock – Thương hiệu gia dụng toàn cầu Hàn Quốc, tự hào chinh phục giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới như Red Dot Design Award, iF Design Award cùng nhiều giải thưởng danh tiếng khác, khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm.

Với triết lý thiết kế hướng đến người dùng, mỗi chi tiết được LocknLock nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm mang đến trải nghiệm tiện nghi và cảm giác hài lòng trong từng khoảnh khắc sử dụng. LocknLock khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm sống qua từng sản phẩm.

THIẾT KẾ ĐƯỢC VINH DANH TẠI RED DOT DESIGN AWARD

Ra đời từ năm 1955, Red Dot Design Award là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá hàng đầu thế giới, ghi nhận những sản phẩm xuất sắc về sáng tạo, tính năng và thẩm mỹ.

Red Dot Design Award 2025 đã vinh danh All Tritan – hộp đựng thực phẩm của LocknLock được làm hoàn toàn từ chất liệu tritan. All Tritan có thiết kế tối giản, trong suốt như thủy tinh. Thiết kế nắp ẩn thông minh giúp xếp chồng gọn gàng, tiết kiệm không gian mà không lo bị trượt ngã ngay cả khi di chuyển. All Tritan được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa tiện ích và thẩm mỹ hiện đại.

Sản phẩm được vinh danh tại Red Dot Design Award.

Chảo sâu lòng bằng thép không gỉ LocknLock cũng được giải thưởng này xướng tên vào năm 2024 nhờ thiết kế tối giản với đầy đủ chức năng, tương thích với nhiều loại bếp.

THIẾT KẾ ĐƯỢC VINH DANH TẠI IF DESIGN AWARD

Được tổ chức hằng năm bởi Diễn đàn Thiết kế Quốc tế iF (Đức), iF Design Award vinh danh những thiết kế sáng tạo và đột phá trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ năm 1954, giải thưởng này đã trở thành minh chứng uy tín cho những thiết kế xuất sắc, được giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng tin cậy.

Năm 2024, Hộp đựng thực phẩm LocknLock Bisfree Modular Plus chiến thắng tại lễ trao giải với sự xuất sắc ở cả 5 tiêu chí đánh giá: Ý tưởng, Hình thức, Chức năng , Sự khác biệt và mức độ ảnh hưởng. Bisfree Modular Plus là dòng hộp đựng thực phẩm kín khí, giúp tiết kiệm không gian và sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp hơn. Sản phẩm được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, đường cong mềm mại và chức năng mô-đun linh hoạt. Dòng hộp đựng thực phẩm Bisfree Modular trước đó cũng từng đạt giải vào năm 2018.

Sản phẩm được vinh danh tại iF Design Award.

Ngoài ra, còn có thể kể đến các sản phẩm bình giữ nhiệt được công nhận bởi hội đồng iF Design Award như Bucket Tumbler (2022) và Metro Tumbler (2020). Cả hai dòng sản phẩm đều được đánh giá cao nhờ thiết kế thông minh, tiện dụng và thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng trong cuộc sống hiện đại.

Đại diện LocknLock chia sẻ “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi năng lực thiết kế được công nhận trên thị trường toàn cầu. Mỗi sản phẩm LocknLock đều xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Với chúng tôi, thiết kế không chỉ mang lại tiện ích mà còn nâng tầm trải nghiệm sống, thể hiện sự tinh tế và bền vững.”

LocknLock cho biết trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc đổi mới phong cách sống, dựa trên năng lực cạnh tranh về thương hiệu, sản phẩm và thiết kế.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI VÀ TUẦN LỄ MEMBER DAYS TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Với niềm tự hào về các thiết kế được vinh danh, từ ngày 19/11 đến 31/12/2025, LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giảm giá lên đến 50%++ cho các sản phẩm xuất sắc đạt giải. Đặc biệt, trong Tuần lễ Member Days diễn ra đồng thời từ 19/11 đến 23/11, khách hàng sẽ nhận thêm các ưu đãi voucher lên đến 12%, mang đến những ngày mua sắm ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. (Chương trình áp dụng theo các điều khoản và điều kiện.)

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm được thiết kế tinh tế, vừa tiện dụng vừa đầy cảm hứng trong dịp ưu đãi đặc biệt này tại cửa hàng LocknLock trên toàn quốc và tại website https://www.locknlock.vn/