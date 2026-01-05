Tesla không còn là hãng xe điện lớn nhất thế giới

BYD đã đạt được cột mốc doanh số quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và cuộc chiến giá cả không ngừng tại thị trường nội địa Trung Quốc...

BYD, nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu của Trung Quốc, đã chính thức vượt qua Tesla để trở thành hãng xe điện lớn nhất thế giới về doanh số - theo dữ liệu doanh số năm 2025 được hai hãng công bố trong tuần vừa rồi.

Đây là một cột mốc quan trọng, nhất là khi nhớ lại thời điểm năm 2011, CEO Elon Musk của Tesla thậm chí không thèm coi BYD như một đối thủ cạnh tranh. Chỉ sau 14 năm, BYD đã chứng minh được khả năng trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

Theo thông báo từ BYD, công ty đã bán được 2,26 triệu xe điện trong năm 2025, tăng gần 28% so với năm 2024. Trong khi đó, Tesla chỉ giao được 1,6 triệu xe, giảm 8,6% so với năm trước, đánh dấu sự sụt giảm lớn nhất trong lịch sử của hãng xe điện Mỹ. Điều đáng chú ý, BYD đã đạt được thành tựu doanh số này mà không cần bán xe tại thị trường Mỹ, nơi Tesla vẫn chiếm ưu thế lớn.

Trong quý 4/2025, doanh số của Tesla chỉ đạt khoảng 418.000 xe, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước và giảm mạnh so với mức doanh số kỷ lục mà hãng đạt được trên thị trường toàn cầu trong quý 3. Sự sụt giảm này một phần do người tiêu dùng Mỹ đã tranh thủ mua xe trước khi khoản tín dụng thuế 7.500 USD hết hạn vào ngày 1/10.

Tesla đã cố gắng ứng phó với việc khoản tín dụng thuế này bị chấm dứt bằng cách tung ra các phiên bản rẻ hơn của Model 3 và Model Y. Tuy nhiên, những phiên bản này lại có tầm đi ngắn hơn cho mỗi lần xạc và thiếu một số tính năng so với các phiên bản cao cấp.

Cũng trong năm nay, khi ông Musk giữ vai trò đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, các cuộc biểu tình đã thường xuyên diễn ra bên ngoài các showroom của hãng ở châu Âu và Mỹ, dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số.

Về phần mình BYD đã đạt được cột mốc doanh số quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và cuộc chiến giá cả không ngừng tại thị trường nội địa Trung Quốc. Sự cạnh tranh gay gắt đã thúc đẩy công ty mở rộng ra thị trường quốc tế, mặc dù chiến lược giá thấp của hãng đã gây ra sự chú ý và dẫn đến việc áp dụng thuế mới ở một số thị trường.

Tăng trưởng doanh số tổng thể của BYD, bao gồm cả xe điện và xe hybrid, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua, với hơn 4,6 triệu xe được bán ra trong năm ngoái. Sự giảm tốc này phản ánh những thách thức mà BYD đang phải đương đầu ở Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới và cũng là thị trường lớn nhất của BYD.

Thị phần của BYD tại Trung Quốc đã giảm từ mức đỉnh 35% vào năm 2023 xuống còn 29% trong 11 tháng đầu năm 2025, theo Hiệp hội Xe hơi Trung Quốc (PCA). Cùng kỳ, doanh số của BYD tại thị trường Trung Quốc đã giảm hơn 5%, trong khi doanh số của đối thủ Geely tăng gần 90%.

Ông Wang Chuanfu, người sáng lập và CEO của BYD, đã cho rằng sự suy giảm doanh số trong nước là do công ty suy giảm vị thế dẫn đầu về công nghệ và thiếu sự khác biệt sản phẩm, nhưng ông cũng cho biết BYD sẽ sớm công bố các công nghệ mới - trang CNN Business đưa tin.

Dù đuối sức trong cuộc đua doanh số, cổ phiếu Tesla vẫn tăng gần 19% trong năm 2025, khi các nhà đầu tư tập trung vào kế hoạch của ông Musk về phát triển xe taxi tự lái và một "đội quân" robot hình người. Tuy nhiên, cho đến nay, dịch vụ taxi tự động của Tesla vẫn chưa đạt được những mục tiêu mà ông Musk đề ra. Dịch vụ này hiện chỉ giới hạn ở hai khu vực đô thị là Austin và San Francisco, thay vì phục vụ một nửa dân số Mỹ như ông đã dự báo.